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Россия с нуля строит порт, который превзойдет Дубай и Амстердам

17:26. 10 декабря 2019 100 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Таким это место было 20 лет назад:


Да, просто морской берег, поросший лесом. Это Ленинградская область, устье реки Усть-Луга. Диковатые места. До ближайшего более-менее крупного города – 50 км. До Санкт-Петербурга – 150 км.



Именно сюда вкладывается 570 миллиардов рублей (как 2,5 Крымских моста), чтобы создать на этом месте один из промышленных центров России.


На данный момент эта местность выглядит вот так:



На этом фото вы видите порт Усть-Луга. В 2003 году через него провозили всего лишь 400 000 тонн груза в год. А в этом году объем обработанных грузов составил свыше 100 000 000 тонн. Таким образом, за 16 лет порт вырос в 250 раз!



Уже на данный момент порт стал самым большим на Балтийском море, обойдя порты Прибалтики и Финляндии. А в мировом выражении он уже сейчас превосходит такие порты, как порт Амстердам, Токио, Марсель, Лос-Анджелес и Лондон.



Кроме того, порт продолжает активно наращивать мощность. На нем уже сейчас строятся новые терминалы и причалы. К 2030 году мощность вырастет до 180 миллионов тонн груза в год. Это больше, чем у таких портов, как Дубай, Гамбург и Ванкувер.



Но порт – это лишь часть того, что строится в Усть-Луге. Прямо сейчас там возводят порядка 100 новых предприятий, на которых будет трудиться более 17 000 человек (многие заводы уже запущены). Строится крупный грузовой аэропорт. Новые мощные дороги (автомобильные и ж/д), способные подвозить и увозить из порта грузы.

Вчера я писал про новый город на 60 000 жителей, который строят неподалеку для работников порта и промышленной зоны. А недалеко от этого города активно развивается рекреационная зона (национальный парк), которую сможет посещать до 160 000 туристов в год. Направление – экологический туризм.

Короче говоря, деньги вложены немалые, но что особенно радует – эти деньги приносят реальные результаты. Через 8 лет порт Усть-Луга станет вторым по мощности в Европе (после Роттердама).

А учитывая, что рядом развивают другие мощные порты (Приморск, Петербург), в скором времени общая мощность портов российской Балтики превысит 400 миллионов тонн. Для сравнения, ВСЕ порты СССР обрабатывали примерно такой же объем грузов.


В Советском порту

Пожелаем же удачи строителям, портовым работникам, дорожникам и железнодорожникам, морякам и все тем, кто создает этот промышленный гигант. Ведь это – наши люди. И они доказывают, что Россия действительно способна развиваться.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9513830.html

Метки: ленинградская область, порт, строительство, Экономика России

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11734 1092
    ХОХОЛ 10 декабря 2019 в 17:43

    Враньё.
    Этот порт украден и выведен в кипрский офшор.
    Это всё фотожабы и голограммы.
    Круче СССР ничего не было нет и не будет.
    Только в СССР каждый ребёнок мог носить красный галстук и даже в нём спать.
    И такого нет и не будет и порты не помогут.
    И дудки…
    Какие были дудки и барабаны….
    эх

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  • 2517 1609
    чужой 10 декабря 2019 в 17:48

    Это вам не дудки с бубнами. Сейчас все будут сосать мильдоний.

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