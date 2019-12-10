Россия с нуля строит порт, который превзойдет Дубай и Амстердам
17:26. 10 декабря 2019 100 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Таким это место было 20 лет назад:
Да, просто морской берег, поросший лесом. Это Ленинградская область, устье реки Усть-Луга. Диковатые места. До ближайшего более-менее крупного города – 50 км. До Санкт-Петербурга – 150 км.
Именно сюда вкладывается 570 миллиардов рублей (как 2,5 Крымских моста), чтобы создать на этом месте один из промышленных центров России.
На данный момент эта местность выглядит вот так:
На этом фото вы видите порт Усть-Луга. В 2003 году через него провозили всего лишь 400 000 тонн груза в год. А в этом году объем обработанных грузов составил свыше 100 000 000 тонн. Таким образом, за 16 лет порт вырос в 250 раз!
Уже на данный момент порт стал самым большим на Балтийском море, обойдя порты Прибалтики и Финляндии. А в мировом выражении он уже сейчас превосходит такие порты, как порт Амстердам, Токио, Марсель, Лос-Анджелес и Лондон.
Кроме того, порт продолжает активно наращивать мощность. На нем уже сейчас строятся новые терминалы и причалы. К 2030 году мощность вырастет до 180 миллионов тонн груза в год. Это больше, чем у таких портов, как Дубай, Гамбург и Ванкувер.
Но порт – это лишь часть того, что строится в Усть-Луге. Прямо сейчас там возводят порядка 100 новых предприятий, на которых будет трудиться более 17 000 человек (многие заводы уже запущены). Строится крупный грузовой аэропорт. Новые мощные дороги (автомобильные и ж/д), способные подвозить и увозить из порта грузы.
Вчера я писал про новый город на 60 000 жителей, который строят неподалеку для работников порта и промышленной зоны. А недалеко от этого города активно развивается рекреационная зона (национальный парк), которую сможет посещать до 160 000 туристов в год. Направление – экологический туризм.
Короче говоря, деньги вложены немалые, но что особенно радует – эти деньги приносят реальные результаты. Через 8 лет порт Усть-Луга станет вторым по мощности в Европе (после Роттердама).
А учитывая, что рядом развивают другие мощные порты (Приморск, Петербург), в скором времени общая мощность портов российской Балтики превысит 400 миллионов тонн. Для сравнения, ВСЕ порты СССР обрабатывали примерно такой же объем грузов.
В Советском порту
Пожелаем же удачи строителям, портовым работникам, дорожникам и железнодорожникам, морякам и все тем, кто создает этот промышленный гигант. Ведь это – наши люди. И они доказывают, что Россия действительно способна развиваться.
Да, просто морской берег, поросший лесом. Это Ленинградская область, устье реки Усть-Луга. Диковатые места. До ближайшего более-менее крупного города – 50 км. До Санкт-Петербурга – 150 км.
Именно сюда вкладывается 570 миллиардов рублей (как 2,5 Крымских моста), чтобы создать на этом месте один из промышленных центров России.
На данный момент эта местность выглядит вот так:
На этом фото вы видите порт Усть-Луга. В 2003 году через него провозили всего лишь 400 000 тонн груза в год. А в этом году объем обработанных грузов составил свыше 100 000 000 тонн. Таким образом, за 16 лет порт вырос в 250 раз!
Уже на данный момент порт стал самым большим на Балтийском море, обойдя порты Прибалтики и Финляндии. А в мировом выражении он уже сейчас превосходит такие порты, как порт Амстердам, Токио, Марсель, Лос-Анджелес и Лондон.
Кроме того, порт продолжает активно наращивать мощность. На нем уже сейчас строятся новые терминалы и причалы. К 2030 году мощность вырастет до 180 миллионов тонн груза в год. Это больше, чем у таких портов, как Дубай, Гамбург и Ванкувер.
Но порт – это лишь часть того, что строится в Усть-Луге. Прямо сейчас там возводят порядка 100 новых предприятий, на которых будет трудиться более 17 000 человек (многие заводы уже запущены). Строится крупный грузовой аэропорт. Новые мощные дороги (автомобильные и ж/д), способные подвозить и увозить из порта грузы.
Вчера я писал про новый город на 60 000 жителей, который строят неподалеку для работников порта и промышленной зоны. А недалеко от этого города активно развивается рекреационная зона (национальный парк), которую сможет посещать до 160 000 туристов в год. Направление – экологический туризм.
Короче говоря, деньги вложены немалые, но что особенно радует – эти деньги приносят реальные результаты. Через 8 лет порт Усть-Луга станет вторым по мощности в Европе (после Роттердама).
А учитывая, что рядом развивают другие мощные порты (Приморск, Петербург), в скором времени общая мощность портов российской Балтики превысит 400 миллионов тонн. Для сравнения, ВСЕ порты СССР обрабатывали примерно такой же объем грузов.
В Советском порту
Пожелаем же удачи строителям, портовым работникам, дорожникам и железнодорожникам, морякам и все тем, кто создает этот промышленный гигант. Ведь это – наши люди. И они доказывают, что Россия действительно способна развиваться.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9513830.html
Враньё.
Этот порт украден и выведен в кипрский офшор.
Это всё фотожабы и голограммы.
Круче СССР ничего не было нет и не будет.
Только в СССР каждый ребёнок мог носить красный галстук и даже в нём спать.
И такого нет и не будет и порты не помогут.
И дудки…
Какие были дудки и барабаны….
эх
Это вам не дудки с бубнами. Сейчас все будут сосать мильдоний.