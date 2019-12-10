Куда стремимся ? “Великое ” будущее страны

Экономическая лента Мёбиуса

Ёжику понятно: для того чтобы перестать дрожать от мировых цен на нефть, точнее, дрожать вместе с ними, надо расширять производство других товаров и услуг. Но как расширить, если с 1991 по 2017 г. уничтожено 78 тыс. промышленных предприятий? Если только с 2005 по 2015 г. порезали в пыль 35 тысяч? Потери промышленности во время Великой Отечественной (с 1941 по 1945 г.) сравнимы – 32 тыс. предприятий.Если отбросить конспирологию о том, что наше место строго у нефтяной скважины и дальше нас никто не пустит, то необходима программа реиндустриализации всей страны, сравнимая с послевоенной. Вновь отбросим аргументы, что сегодня нет управленцев такого уровня, которые могли бы возглавить целые промышленные направления, тогда и услышим главное либеральное: «Денег нет!», потому что почти нет иностранных инвестиций, поэтому строить ничего не будем». Аргумент отца лжи – дьявола.

Об этих самых иностранных инвестициях все наши министры говорят с придыханием и шёпотом, как будто молятся: «Пошли нам, Боже, золотой дождь из долларов и евро!» Ага, сейчас придёт такой добрый дядя Джон, у которого американских денег американские куры не клюют, и отсыплет почти безвозмездно на развитие России-матушки. Чиновники фактически расписываются в собственных беспомощности и непрофессионализме. Ну не может огромная страна, сидящая в огромной нефтяной и газовой «луже», зависеть «от доброты» наших заокеанских или европейских партнёров. Гнать надо таких министров мокрыми тряпками по улице Горького, как гнали пленных фашистов!

Так как деньги внутри страны есть, и деньги гигантские. Сегодня они оседают в чьих-то карманах, а могли бы просто по мановению руки Дмитрия свет Анатольевича Медведева работать на всю страну, на весь народ. Но обо всём по порядку.

Какая такая Конституция?

Начнём со смешной фразы из ст. 9 Основного закона РФ: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Иногда её трактуют так, что недра России принадлежат народу России: «Национальное достояние» – гремит реклама. Но всё это, конечно, совершенно не так. Недра России принадлежат отдельным гражданам и компаниям. И далеко не чисто российским. Когда, когда у нас отобрали страну?

Сегодня право собственности на всё добытое углеводородное и прочее когда-то «национальное достояние» регулируются неприметным законом №2395-1-ФЗ «О недрах» (ред. от 30.09.17). Согласно ст. 1.2. «Собственность на недра»: «Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности».

Кто же выдаёт лицензию, определяющую права собственности? Правильно! Правительство непотопляемого Дмитрия Анатольевича. Того, который: «Денег нет! Но вы держитесь». Того, который посоветовал учителям идти в бизнесмены. Того, перед кем алтайская крестьянка бухнулась на колени, чтобы уговорить барина дать немного денег на ремонт сельской котельной. Барин помялся, но, говорят, денег немного дал. Вот ведь народишко подлый пошёл, так и норовят в карман государству залезть! А там не так всё густо, как кажется. Своим, понимаешь, уже не хватает!

Между тем триллионы рублей ежегодно проплывают мимо государевой казны! Триллионы ежегодно!

– Дело в том, что существует несколько основных видов контрактов в нефтегазовой сфере. Это: концессия, лицензия на добычу, соглашение о разделе продукции и сервисные контракты. Плюс их подвиды. У нас преобладают лицензии на добычу, при которых добытое сырьё становится уже частной собственностью. Если же перейти на общепринятые в мире сервисные контракты, то нефтяная компания всего лишь выступает обычным исполнителем-предприятием, которое выполняет определённый объём работы, получая фиксированную оплату. При этом собственность на произведённую продукцию, в данном случае – добытые полезные ископаемые, не переходит к добытчику, а остаётся за государством, – пояснили вице-президент Российской академии экономических наук, экс-директор НИИ статистики Росстата Василий Симчера и директор центра «Модернизация» Михаил Абрамов. Они по просьбе «Аргументов недели» провели специальное большое исследование и подготовили материал «О неиспользуемых резервах роста бюджета РФ».

Кстати, именно по этой схеме работала крупная саудовская компания, ведя по заказу государства разведку и добычу нефти. Ребята по условиям контракта получали по 6 центов с каждого разведанного барреля и по 15 центов с добытого. А вот реализацией занималось государство. Соответственно вся прибыль оседала в бюджете страны, а не на счетах посредников, трейдеров и прочих сомнительных нефтедолларовых личностей.

Схема, кстати, выгодная и самим добывающим компаниям. Не надо ломать голову над курсом валют, стоимостью барреля и прочими неподконтрольными тебе вещами. Просто повышай производительность труда, снижай издержки при производстве. Государство тебе стабильно заплатит за выданный на-гора продукт. Наш ЛУКОЙЛ, например, совместно с норвежской компанией выиграл тендер на добычу нефти в Ираке. Багдад платил по 1, 15 доллара за баррель. Все мировые нефтедобытчики горло конкуренту готовы перегрызть за такие контракты.

Куда стремиться?

В НЕФТЯНОЙ Норвегии при рождении ребёнка на его личный счёт сразу зачисляют порядка 3 тысяч долларов. Постоянно этот счёт пополняется и к совершеннолетию становится равным примерно 100 тысячам. Которые норвежец может потратить, например, на учёбу в лучших университетах мира. Газовый Кувейт также платит новорождённым по 3 тыс. долларов. А также 170 долларов в месяц «на покушать» до совершеннолетия. А маме, если она сидит дома и не работает, ещё по 300 долларов каждый месяц. Плюс каждый гражданин страны может взять беспроцентный кредит в 220 тысячи долларов. Бывшие наши «заклятые друзья» из правительства Саудовской Аравии дарят новорождённому саудиту или саудитке целых 10 тысяч баксов. Затем 80 тысяч на квартиру и по 10–15 тысяч студентам, которые обучаются в самых престижных вузах мира. Обнаглевшие Объединённые Арабские Эмираты отстёгивают на пелёнки аж 150 тысяч долларов за каждый рождённый нос. Даже самые насквозь либеральные и рыночные США с 2000 года ежегодно перечисляют каждому жителю Аляски по 1600 долларов за члена семьи. То есть аляскинская стандартная семья из 4 человек гребёт за нефть, которую добывают в этом штате, почти 6 с половиной тысяч американских рублей в год. Или полмиллиона наших деревянных. Власть там просто считает нефть достоянием людей. А не людей достоянием власти.

Силуанов, очнись!

Государство же, становясь монопольным игроком, которому принадлежат добытые нефть и газ, может позволить себе играть вдолгую и реально влиять на курсы чёрного золота на международных рынках. При этом весь навар, вся маржа достаётся не кучке жирных нефтяных котов, а бюджету. В нашем случае – бюджету Российской Федерации.

По этому принципу живёт и богатеет Норвегия. Расцвели и застроились небоскрёбами Бахрейн, Кувейт, Йемен, Саудовская Аравия и Эмираты. Но в нашей стране о сервисных контрактах знают только узкие специалисты. Широкой публике рассказывать о них не велено. Ещё бы! Ведь тогда фраза «денег нет» фактически может быть вычеркнута из правительственного лексикона.

– Мы с коллегой примерно, основываясь только на открытых данных, подсчитали, что если бы нефть и газ добывались по схеме сервисных контрактов, оставаясь собственностью государства Российского, то наш бюджет каждый год пополнялся бы примерно на восемь с лишним триллионов рублей! Например, в 2018 году консолидированный бюджет был бы «толще» на 23%, а федеральный – на 43, 5%! При этом без каких-либо серьёзных усилий. Просто одним постановлением правительства вместо лицензий ввести систему контрактов постановлением правительства. Всё! Извлекаемые богатства и все доходы от них будут однозначно принадлежать только государству. Но никаких движений в эту сторону даже не планируется, – возмущается Василий Симчера.

По просьбе «Аргументов недели» бывший директор НИИ статистики Симчера пересчитал и потери бюджета за прошедшие 30 лет. То есть с тех пор как недра перестали фактически быть государственными. Знаете, какая цифра вышла? Минимум 200 трлн рублей. Ещё раз – 200 000 000 000 000 рублей! По курсу прошлого года – 3, 2 трлн долларов, включая 2, 1 трлн тех самых долларов с начала 2000 года. Эти невообразимые деньги просвистели мимо наших больниц, школ, домов престарелых и благополучно осели в чьих-то карманах в офшорах. Согласно их принципу «доходы нам, а расходы вам», народу при этом достались крохи – вместо огромного куска, как в большинстве других нефтедобывающих стран, едва ли 7% общего пирога. И в придачу непрерывно растущие на бензин цены.

И это ещё не все потери! Абсолютно не «бьётся» статистика нашего экспорта нефти и нефтепродуктов с импортом тех стран, которые их закупают. Хотя логика подсказывает, что если в одном месте продали, а в другом это купили, то «рыбные хвосты» должны совпадать. Однако, по российской отчётности, например, в 2015 г. мы «заклятым друзьям» в США продали нефти на 3, 1 млрд долларов. А по американской и ооновской статистике за ту же нефть заплатили 9 миллиардов! В том же 2015‑м Германия закупила российских нефтепродуктов на 27 миллиардов. А ФТС по тем же закупкам отчиталась десятью с хвостиком. Где лишние баррели и доллары, Зин?

– Каждый год мы наблюдаем эти «нестыковки» зеркальной статистики. В 2018‑м, по нашим отчётам, в США мы продали нефти на 4, 9 миллиарда. А американская статистика показывает 10, 7. Куда ушла половина?! – вопрошают учёные.

Дворцы – детям

На этой «радостной» ноте можно было бы и закончить материал, но мы решили хотя бы примерно подсчитать, что можно было бы сделать хорошего на эти 3, 2 трлн долларов, которые не достались нашей стране. Например, построить и оборудовать более 30 тыс. первоклассных производственных, образовательных, здравоохранительных и культурных объектов стоимостью в один миллиард каждый. Или по современным стандартам реконструировать, построить и предоставить семьям 32 млн первоклассных квартир стоимостью 100 тыс. долларов и площадью 100 кв. м каждая, практически обновив весь обветшалый и непригодный для достойной жизни почти 4-миллиардный (измеряемый в кв. м) жилой фонд страны. И без всякой ипотеки, которая ломает жизнь, но позволяет благоденствовать банкирам.

Или можно было обновить всю материально-производственную базу страны, оцениваемую сегодня в 180 трлн рублей, то есть провести ту самую как воздух необходимую стране реиндустриализацию. По крайней мере хотя бы кратно повысить нищенские пенсии и пособия для малообеспеченных семей и хронически болеющих людей. И не собирать с населения по всей стране деньги на лечение больных детей, а лечить их за государственный счёт.

Можно было бы… Но, написав и протолкнув в 1992 г. первую версию закона о недрах, не поправив его за прошедшие 28 лет, спрятавшиеся в тени господа обрекли нашу страну на позорное 59-е место по уровню жизни. Выше нас даже такие в прошлом отсталые страны, как Турция (44‑е место), Мексика (47-е), Индия (52‑е) и прочие, не говоря о всей шеренге развитых стран. Столкнули Россию на 96-е место из 149 стран по уровню процветания, индекс которого определяется на основе множества различных показателей, отражающих ключевые успехи в экономике, предпринимательстве, управлении, образовании, здравоохранении, охране окружающей среды и обеспечении личных свобод и безопасности страны.

Мы получили повальную бедность даже работающего населения. Нищенские пенсии стариков. «Оптимизацию» медицины и «реформу образования». Убитую в хлам промышленность. Технологическую – на десятилетия – отсталость. Трещание госпропаганды о величии на фоне «родных» 1, 7% от мирового ВВП. Демографию средних веков. Убитые моногорода, сёла, дороги, инфраструктуру услуг и грабительский экспорт невозобновляемых сырьевых ресурсов.

Что ещё? Ах да – запись в Основном законе о социальном государстве и недрах на благо народа. Но какая, к лешему, Конституция, когда на кону триллионы даже не рублей, а родной для российских чиновников американской валюты?!

Аргумент цифр от Василия Симчеры – ДОХОДЫ консолидированного бюджета РФ в 2018 году составили 36 917, 0 миллиарда рублей. Из них нефтегазовые доходы составили 9018, 0 миллиарда рублей, в том числе НДПИ на углеводороды – 6, 010 миллиарда рублей и таможенные пошлины – 3008, 0 миллиарда рублей. Много это или мало? Ответ – в разнице между стоимостью добытых и проданных нефти и газа и себестоимостью их добычи. В 2018 году добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 555, 8 миллиона тонн, в том числе на переработку поступило 290, 7 миллиона тонн, на экспорт – 260, 2 миллиона тонн. В одной тонне нефти – 7, 3 барреля. Значит, на экспорт ушло 1899, 46 миллиона баррелей, а на переработку – 2122, 11 миллиона. При среднегодовой цене российской нефти Urals в 2018 году в 70 долларов за баррель стоимость нефтяного экспорта составила 132, 3 миллиарда долларов. Также в прошлом году, по данным самого «Газпрома», из 733 миллиардов добытых куб. м газа на экспорт пошло 245 миллиардов куб. м, на сумму 57, 6 миллиарда долларов (минимальная цена – 235 долларов за 1000 кубометров). Итого за все углеводородные экспортёры получили 189, 9 миллиарда долларов, что при среднегодовом курсе 62, 94 рубля за доллар составляет 11 952, 3 миллиарда рублей. Теперь посчитаем внутренний рынок. При средней цене сырой нефти в России 25, 0 тысячи рублей за тонну получаем 7267, 5 миллиарда рублей. Плюс газ, потребляемый внутри страны, 3071, 0 миллиарда рублей. Итого внутренний рынок составил 10 338, 5 миллиарда рублей. Общий «дебет» – 22 290, 8 миллиарда рублей. Средняя себестоимость добычи 1000 куб. м газа составляет 20 долларов. Очень средняя себестоимость добычи нефти в России – 15 долларов за 1 баррель. То есть все расходы по добыче нефти составляют 3829, 9 миллиарда руб., а по добыче газа – 922, 6 миллиарда рублей. Общий «кредит» – 4752, 5 миллиарда рублей. Вычтем из дебета кредит и получим чистый навар – в 17 303, 6 миллиарда рублей. В 17 с лишним триллионов рублей! В бюджет пришло 9 триллионов. Чуть больше половины… Только в 2018 году 8520, 3 миллиарда рублей достались не государству, которое должно бы быть единственным хозяином земли Русской, не людям, а нескольким десяткам жирных котов, сидящих на трубе. И если эти убытки посчитать за 30 лет, то как раз и получим более 200 триллионов рублей. История России не знала таких потерь за все годы её существования! Даже война принесла меньше материальных потерь!

P.S. Накануне выхода этого материала в госновостях ведущая, дежурно захлёбываясь от восторга, озвучила: «Объём Фонда национального благосостояния к концу года вырастет до 7 триллионов 808, 9 миллиарда рублей. В 2020 году фонд продолжит увеличиваться до 11, 370 триллиона рублей. А в 2021 году ФНБ вырастет до 14, 180 триллиона рублей».

Переводим это на русский язык: «Каждый год мы планируем ограбить экономику на несколько триллионов, спрятав их в неконтролируемую кубышку. Мы не планируем вводить государственную собственность на нефть и газ. Мы планируем позволить жирным котам и дальше продолжать зарабатывать на запасах нашей родины восемь с лишним триллионов в год. Нам наплевать на модернизацию экономики, а значит, и страны. Мы просто тупо грабим Россию. Бизнес – ничего личного».