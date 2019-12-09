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В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене.

10:51. 9 декабря 2019 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
Об этом Кабанов рассказал РИА Новости в понедельник, в Международный день борьбы с коррупцией.
 
"Здесь необходимо все-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет", - заявил общественник.
 
По его мнению, вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров можно ставить, только если они возместили ущерб.

 

Источник: https://ria.ru/20191209/1562143262.html

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