В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене.

Об этом Кабанов рассказал РИА Новости в понедельник, в Международный день борьбы с коррупцией.

"Здесь необходимо все-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет", - заявил общественник.

По его мнению, вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров можно ставить, только если они возместили ущерб.