Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2019

Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет саммит «нормандской четверки», на который возлагают большие надежды по достижению мира на Донбассе. Однако, они могут оказаться абсолютно тщетными, а сам саммит закончиться, по сути, ничем.

Россия не собирается идти ни на какие уступки Украине и намерена занять на «нормандском саммите» жесткую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом изданию «Коммерсант» на условиях анонимности сообщил источник в российских госструктурах, который занимается подготовкой к визиту Владимира Путина в Париж.

«Для Украины эта встреча — политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», — отметил российский чиновник.

По его словам, Кремль не приемлет намерение Киева отредактировать Минские соглашения и представители Республик на Донбассе согласны с такой позицией. Выход из них в одностороннем порядке точно не добавит спокойствия на Донбассе, отметил собеседник.

В России рассчитывают на то, что на безальтернативности Минских соглашений будут настаивать также Франция и Германия. Поэтому единственным вероятным итогом переговоров по Донбассу может стать обмен пленными между Киевом и Москвой.

Кремль, в отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений, вполне устраивает статус-кво. Россия согласна на реализацию «грузинского сценария» в отношениях с Украиной. Пример Грузии показывает, что и без дипломатических отношений можно сотрудничать в экономике и решать возникающие проблемы в других форматах.

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