Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2019
- 09:27 Путин везёт в Париж «грузинский сценарий» и не пойдёт ни на одну уступку Украине, — СМИ.
- 07:54 Крыса СБУ на службе новой власти (документы).
- 06:30 Пушков объяснил, почему Крым не присоединил Ельцин.
- 05:10 Убивая людей на Донбассе, они чувствуют себя хорошо, — киевский эксперт (ВИДЕО).
- 01:14 «Казачье единство» в Луганске (ФОТО).
Путин везёт в Париж «грузинский сценарий» и не пойдёт ни на одну уступку Украине, — СМИ
Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет саммит «нормандской четверки», на который возлагают большие надежды по достижению мира на Донбассе. Однако, они могут оказаться абсолютно тщетными, а сам саммит закончиться, по сути, ничем.
Россия не собирается идти ни на какие уступки Украине и намерена занять на «нормандском саммите» жесткую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом изданию «Коммерсант» на условиях анонимности сообщил источник в российских госструктурах, который занимается подготовкой к визиту Владимира Путина в Париж.
«Для Украины эта встреча — политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», — отметил российский чиновник.
По его словам, Кремль не приемлет намерение Киева отредактировать Минские соглашения и представители Республик на Донбассе согласны с такой позицией. Выход из них в одностороннем порядке точно не добавит спокойствия на Донбассе, отметил собеседник.
В России рассчитывают на то, что на безальтернативности Минских соглашений будут настаивать также Франция и Германия. Поэтому единственным вероятным итогом переговоров по Донбассу может стать обмен пленными между Киевом и Москвой.
Кремль, в отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений, вполне устраивает статус-кво. Россия согласна на реализацию «грузинского сценария» в отношениях с Украиной. Пример Грузии показывает, что и без дипломатических отношений можно сотрудничать в экономике и решать возникающие проблемы в других форматах.
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Крыса СБУ на службе новой власти (документы)
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Пушков объяснил, почему Крым не присоединил Ельцин
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, почему Крым остался в составе уже «незалежной» Украины после развала Советского Союза в 1991 году.
«Сговор в Беловежской Пуще: у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России. Кравчук был бы рад получить независимость за эту цену. Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать», — написал сенатор в Twitter.
«Ему, как и Горбачёву, на всю Россию было наплевать», — комментируют читатели его блога.
«Вот такой вот он „достойный“ человек, в честь которого открыли целый центр. Хотя единственное, чего он достоин, так это плевка на могилу»;
«Думаю, если бы Кравчук был поумнее, Ельцин бы и Кубань отдал»;
«Расстрел из танков Верховного Совета, уничтожение государственной собственности на природные ресурсы, его речь в Конгрессе США говорят о том, что Ельцин, в силу своей моральной и карьерной нечистоплотности, просто стал марионеткой в руках истеблишмента США»;
«Готов опубликовать петицию на снос Ельцин-центра! Или переноса его в Москву с родного Урала!» — вот лишь некоторые комментарии — не ослабевает народная «любовь» к Борису Николаевичу и названному его именем памятнику девяностым годам.
Напомним, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.
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Убивая людей на Донбассе, они чувствуют себя хорошо, — киевский эксперт (ВИДЕО)
Некоторым боевикам, которые воюют на Донбассе, вообще нельзя возвращаться домой, потому что они начнут убивать людей вокруг.
Об этом в эфире программы «Великий Львiв» заявил комбат 8-отдельного батальона Украинской добровольческой армии «Аратта» Андрей Гергерт (позывной «Червень»). По его словам, человека могут лишить жизни за что угодно.
«За обидное слово, за ситуацию, которую они посчитают неприемлемой», — сказал «Червень».
Через несколько дней после этого заявления двое боевиков из его подразделения совершили покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Погиб трёхлетний сын депутата, который был вместе с ним в салоне расстрелянного автомобиля.
Одного из киллеров, который был у него в подчинении до 1 июня 2019 года — Андрея Лаврегу «Тихого» — Гергерт представил как «смелого, ответственного парня, одного из лучших снайперов на этой войне». Более того — Порошенко его наградил государственной наградой.
«Если уж и с ним это случилось — начал стрелять в центре города, — то дела совсем плохи», — попытался оправдать его комбат.
По этому поводу киевский эксперт Александр Семченко заметил, что «вот он, патриотизм!».
«Привыкли, знаете, чувствовать свою силу. У кого автомат, тот и прав! Вот там, на Донбассе, убивая людей — он же (Гергерт — прим. РВ) говорит об убийствах — они себя чувствуют хорошо. Приедут куда-нибудь к себе во Львов, ну, а что во Львове? Как и в Ровно, в Виннице… В конце концов, гранаты кидали, стреляли. Будут продолжать то же самое. А интересы страны, интересы народа — это дело даже не десятое, а сто пятидесятое, где-то там далеко-далеко в приоритетах стоят!..» — сказал Александр Семченко.
И добавил, что таких, как Гергерт, как Остап Дроздов и других украинских националистов «Зеленский слышит». А вот те 73 процента, что за него голосовали, увы, нет.
«Зеленский их слышит. Слышит “Свободу”, слышит националистов, слышит “Нацкорпус”, нацдружины… И не слышит тех 73 процента, которые за него проголосовали. И в этом проблема Зеленского! Главная проблема Зеленского и главная причина его истерик из-за того, что его критикуют», — добавил политэксперт.
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На видео с 00:08:19
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«Казачье единство» в Луганске (ФОТО)
6 декабря 2019 года в Луганском республиканской доме культуры прошёл фестиваль культуры и единоборств «Казачье единство». Фестиваль этот ежегодный и представляет из себя своеобразный смотр военно-патриотического движения ЛНР. Каждый патриотический клуб или организация, структура, подразделение или казачья община готовит на фестиваль показательное выступление по единоборствам, песню и танец.
Участники фестиваля, кадеты, школьники и студенты (был даже казачий творческий коллектив «Лугацветик» из луганского детского сада!) хорошо знакомы друг с другом — они неоднократно встречались на полевых сборах и военно-патриотических играх, организовываемых Патриотической ассоциацией Донбасса.
Фестиваль «Казачье единство» 2019 года был посвящён 250-летию со дня учреждения Императрицей Екатериной Великой ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, самой чтимой русской воинской награды, которая существует и сегодня в России и в ДНР.
Фестиваль проходит по инициативе общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» и Луганского республиканского дома культуры при поддержке Министерства образования и науки ЛНР, Министерства культуры, молодёжи и спорта ЛНР, Отдела по делам несовершеннолетних МВД ЛНР, Республиканского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».
Фестиваль начался с семинара по рубке казачьей шашкой, который казаки провели на площадке перед Домом культуры. В фойе здания действовала выставка народного музея «Память Донбасса», посвященная памяти героев Великой Отечественной войны.
А фестивальная программа началась с выступления народной хоровой капеллы ветеранов Великой Отечественной войны, исполнившей песни «Казаки» и «Прощание Славянки». Заполнились участникам танцы команды Луганской академии внутренних дел им. Э. А. Дидоренко — современный «Ритм жизни» и народный казачий танец «Варенька».
Как всегда прекрасно и зажигательно выступили традиционные участники фестиваля — военно-патриотические клубы «Юность Новороссии» (Краснодон и Молодогвардейск), «Перевал (Перевальск), «Воин» (Роскошное) и «Обычные люди» (Луганск). Впечатлили своей песней, а также военно-патриотическим показательным выступлением ребята и девушки из Луганского военно-патриотического клуба «Звезда».
Все были очень рады снова встретиться с командами «Наследники Победы» и «Виктория» из Брянки. Достойно представили свои номера Луганский и Алчевский казачьи кадетские корпуса, а девушки из ансамбля современного и эстрадного танца «INTRO» поразили своей грацией и изяществом. В зале присутствовали представители казачьего сообщества ЛНР и другие зрители.
Участников фестиваля «Казачье единство» приветствовали помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв, заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Жданова, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних ЛНР майор полиции Богдан Руденко, военный священник Алексий (Олейник), председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.
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Богдан Быков, специально для «Русской Весны»
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