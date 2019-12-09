Невежество – величайший недуг и враг человечества . Невежество – корень всех зол. Невежество потому и сильно, что в нём нет сомнения. Невежественные не видят, не ощущают, не осознают свою невежественность, потому что невежественны, а невежественны из-за своей низкой меры понимания, низкой осознанности, низкого уровня нравственности, низкой силы воли, что в свою очередь сопряжено в большей степени с подверженностью различным порокам и искушениям, представленным нам (не спроста) на Земле, да ещё и в таком разнообразии.







Влияние алкоголя и курения

Механизм утраты людьми меры понимания и осознанности от алкоголя и курения.





Алкоголь, этанол, этиловый спирт – яд для мозга. Употребление яда вброшено в сознание людей под видом обычаев, традиций, устоев, справлений праздников. Навязывается с помощью фильмов, ТВ, рекламы, газет, радио и т.п.



Результат употребления любых доз алкоголя – гибель нейронов мозга, потеря меры понимания, осознанности, негативное влияние на весь организм в целом.



Рождаясь, ребёнок от рождения не нуждается ни в алкоголе, ни в курении, ни в других наркотиках.





И человек реально, через пару часов с момента употребления алкоголя, в туалете, в буквальном смысле этого слова, мочится своими мозгами, сопровождаемое гибелью сверхтонких капилляров мозга и определённых нейронов, что в свою очередь ведёт к потере человеком высокой меры понимания, осознанности, различения и абсурдной деградации.

Курение как и алкоголь, привносится и искусственно навязывается в стереотипы поведения с помощью фильмов, ТВ, рекламы, газет, радио и т.п. Закурить и вдохнуть в себя сотни ядовитых компонентов и при этом платить за это – несуразный абсурд.

Принятие алкоголя и курение нарушают уникальную пластичность мозга, его восприимчивость и чувствительность, огрубляя тончайшие структуры этого удивительного прибора. Как результат, он ломается и становится неспособен к полному вниманию, ведущему к пониманию целостности жизни.

Война происходит в магазинах, на личном уровне, когда народ кладёт себе в тележки алкоголь и курево – самотравля.

Вот они, самые мощные снаряды, бьют и по народу, и по будущим поколениям, обрезая мозги, лишая меры понимания, осознанности и различения.





Алкоголь, этанол, этиловый спирт – яд для мозга. Ни один наркотик на Земле не принес столько горя человечеству, сколько несет в себе алкоголь, признанный в этом больном обществе продуктом питания.

Основная масса народа сейчас имеет ужасающе низкий уровень образования, как общего, так и профессионального, плюс еще более низкий уровень общей культуры. Всё из-за нахождения людей массово в тумане от самотравли. От алкоголя и курения мозги обрезаются быстро, а восстановление не происходит, так как народ пьёт и покуривает регулярно, отсюда и нахождение в тумане постоянное.

Уровень состояния нынешнего общества в большей степени напрямую зависит от уровня потребления этим народом алкоголя и курева. У народа калейдоскоп с мозгами, а не мозаичное видение мира, потому что именно алкояды с куревом и затирают всё. Проблема в "падкости" народа на пороки, искушения и различные зависимости.

Народу только предлагают – выставляют на витрины алкояды, курево, чревоугодие, потребление, разврат, негативы и т.п, но в том то и дело, что если бы люди были реально внутренне развиты – то на них бы это ни как не влияло, они бы не искушались, не были бы падкими на пороки и искушения.

Сейчас трудно не заметить увеличивающееся количество нынешних школьников с вэйпами и колонками с орущей музыкой в рюкзаках, и ещё больше убедиться, что алкоголь и курево самые главные элементы по обрезанию мозгов у населения.



Посмотрите, сейчас молодёжь начинает травится алкоголем и дымом уже с 5-6 класса в школах. Бегают каждую перемену в туалеты и за угол. А это же и есть самый главный элемент влияния на всю молодёжь в стране. И из школ выходит молодёжь, повально с обрезанными мозгами, с калейдоскопическим взглядом на жизнь, мироздание и происходящее вокруг.



И все ходят и задаются вопросом – а кто виноват? Но почему-то никто не хочет посмотреть на алко-отделы в каждом продуктовом магазине страны. Удивительно просто. Ну и, соответственно, проблема ещё и в том, что действительно, – большинство людей слабы, падки на пороки, искушения, различные зависимости.

Разруха не в клозетах, а в головах





Основная масса народа сейчас имеет ужасающе низкий уровень образования, как общего, так и профессионального, плюс еще более низкий уровень общей культуры. Всё из-за нахождения людей массово в тумане от самотравли.



От алкоголя и курения мозги обрезаются быстро, а восстановление не происходит, так как народ пьёт и покуривает регулярно, отсюда и нахождение в тумане постоянное.

Алкоголь, этанол, этиловый спирт — яд для мозга. Употребление яда вброшено в сознание людей под видом обычаев, традиций, устоев, справлений праздников. Навязывается с помощью фильмов, ТВ, рекламы, газет, радио и т.п.



Результат употребления любых доз алкоголя — гибель нейронов мозга, потеря меры понимания, осознанности, негативное влияние на весь организм в целом. Рождаясь, ребёнок от рождения не нуждается ни в алкоголе, ни в курении, ни в других наркотиках.

Алкоголь и курево – самые мощные снаряды, бьют и по народу, и по будущим поколениям, обрезая мозги, лишая меры понимания, осознанности и различения.

Уровень состояния нынешнего общества в большей степени напрямую зависит от уровня потребления этим народом алкоголя и курева. У народа калейдоскоп с мозгами, а не мозаичное видение мира, потому что именно алкояды с куревом и затирают всё. Проблема в «падкости» народа на пороки, искушения и различные зависимости.



Борьба с пороками и искушениями





"Есть всего одна схватка, и она идёт сейчас, на этой планете, на личном уровне… т. е. только внутри вас. Нет врага, которого можно атаковать, кроме себя. Если Вы будете заняты атакой кого-то другого, Вы растратите драгоценную энергию, и проиграете!"







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