Эхо будущей войны: почему Япония решила купить остров для армии США

Правительство Японии намерено купить остров за $146 млн для американских военных учений. О том, кого страна пытается успокоить таким подарком и как это повлияет на отношения с Россией, «Известия» побеседовали с экспертами Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Подарок за $146 млн

Остров Магэсима — необитаемый кусок суши площадью 8 кв. км. До последнего времени он принадлежал компании-застройщику из Токио. В ближайшее время там будет построен объект для учений американской палубной авиации.

Вопрос покупки обсуждался с 2011 года, когда учения были перенесены на остров Иводзима. Американские военные были недовольны тем, что Иводзима расположен в 1,2 тыс. км от американской военной базы в префектуре Ямагути. От этой базы до нового острова всего 400 км.

Непосвященному в американо-японские отношения такая забота японцев об американских военных может показаться странной. Но у Японии есть несколько причин желать, чтобы американцы были довольны условиями пребывания в регионе. В этом свете подарок за $146 млн не кажется такой уж роскошью.

Причина № 1: недовольство японцев

Официальной причиной покупки в японских СМИ называют заботу о населении. Остров покупается для очень шумных тренировок палубной авиации. Пытаясь оградить от шума людей, тренажер переносят на необитаемый остров.

Тем более что недовольство «создает политические риски для правящей коалиции Японии», объясняет Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН:



Американские военные базы в Японии часто вызывают законное недовольство местных жителей, которые испытывают разного рода неудобства. Местные власти, которых выбирает народ, вынуждены считаться с мнением жителей, и создается конфликтная ситуация между регионом и центральной властью, на которой лежит обязанность обеспечивать оборону страны. Например, уже много лет власти Окинавы требуют от Токио переноса местных американских военных баз в другие места.

С ним согласен руководитель Центра японских исследований Валерий Кистанов. По его мнению, недовольство населения хоть и не единственная, но важная причина решения японских властей.

Причина № 2: торг с американцами

Эксперт предлагает смотреть на решение купить остров в контексте американо-японских торговых отношений. И видит в том числе желание порадовать партнера перед надвигающимся в 2021 году перезаключением договора о взаимном сотрудничестве и безопасности.

На территории Японии постоянно находится больше 50 тыс. американских военных. Их базы расположены на островах Хонсю, Мисава, Ивакуни, Йокота. Крупнейшая — на острове Окинава.

Эти базы — следствие подписания в 1960 году американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и безопасности. По нему США получили возможность создавать и использовать военные базы на территории Японии, а также размещать на них любое количество вооруженных сил. За это Штаты пообещали обеспечивать безопасность в регионе. Япония, в свою очередь, взялась защищать американские базы в случае нападения и частично оплачивать их содержание. В частности, платить японскому персоналу, который их обслуживает. На это Япония каждый год по договору тратит около $1,8 млрд.

Этой осенью Дональд Трамп несколько раз заявлял, что американские военные на чужих территориях «обеспечивают безопасность», поэтому союзники должны больше платить за их размещение. И не просто больше, а в случае Японии $8 млрд вместо $1,8 млрд.

Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН:



Трамп не политик, не военный, он коммерсант. Он хочет из своих союзников выдрать максимум коммерческой выгоды. Это касается и Японии, и Южной Кореи (Сеул платит $5 млрд в год, соглашение должно быть пересмотрено в конце 2019 года. — Прим. «Известий»). И он сейчас ведет разговоры о том, чтобы резко увеличить плату, которую эти страны должны американцам платить за обеспечение их безопасности. Фактически это будет означать, что Япония будет полностью оплачивать присутствие американских войск в Японии. И, видимо, чтобы его умаслить [было принято решение купить этот остров]. Ведь вскоре должен перезаключаться этот договор о присутствии.

Беспрецедентные требования Трампа, по мнению Кистанова, — это «запросная позиция». Во время переговоров они, вероятно, будут уменьшены. Тем не менее стоимость содержания американских войск вырастет, потому что таким образом США попытаются компенсировать торговый дефицит с Японией. «Сейчас Трамп фактически выкручивает Японии руки, требуя открыть японский рынок для американской сельхоз- и другой продукции и грозя повысить пошлины на японские автомобили», — отметил эксперт.

Причина № 3: китайская угроза

В том, что договор будет перезаключен, уверен и старший научный сотрудник центра Олег Казаков. «Хотя с приходом Трампа <…> ситуация в двусторонних отношениях ухудшилась, но альтернативы США у Японии в настоящее время нет. Япония крайне заинтересована в союзе с США в оборонной области», — сказал эксперт в разговоре с «Известиями».

Крайняя заинтересованность связана с тем, что Япония опасается северокорейской и китайской агрессии. «При этом силы самообороны в одиночку не способны справиться с возможными конфликтами», — пояснил старший научный сотрудник.

Как уточнил глава центра Валерий Кистанов, речь идет о ракетно-ядерной угрозе КНДР и военно-морской экспансии Китая. «В Восточно-Китайском море Китай и Япония спорят по поводу островов Сенкаку, которые Япония считает своей территорией и не собирается отдавать. А в Южно-Китайском море Китай активно строит искусственные острова. Вообще претендует на 90% акватории. Термин «китайская военная угроза» давно вошел и в лексикон японских политиков, и в официальные документы», — пояснил собеседник издания.

В связи с этим покупка острова не только реверанс в сторону американцев, но и задел на укрепление собственных сил самообороны, считает глава Центра японских исследований.

Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН: Япония имеет два огромных вертолетоносца «Кага» и «Идзумо». И она уже заявила, что будет делать из них авианосцы. Более того, она закупает больше сотни американских истребителей, которые имеют укороченный взлет и вертикальную посадку. Это говорит о том, что японцы сами собираются готовить военных летчиков. Вот и для этих целей им понадобится этот островок. Очевидно, там будут тренироваться не только американские, но и японские военные.

Закупка самолетов — дополнительный способ ликвидировать торговый дефицит с США, добавил Кистанов. Он напомнил, что кроме самолетов Япония покупает у Америки две системы наземного базирования противоракетной обороны «Иджис», «что очень беспокоит Москву».

Всё это не улучшит отношения с Россией

Вне зависимости от истинных мотивов японского правительства покупка острова, на котором будут тренироваться американцы, ухудшит взаимоотношения Японии с Россией. Вернее, станет дополнительным препятствием к заключению между странами мирного договора.

После Второй мировой войны он так и не был заключен. Была заключена декларация 1956 года, в которой, в частности, говорилось о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан. «Однако эта статья была аннулирована. Там было сказано, что в связи с возможным расширением территорий, на которых будут базироваться иностранные войска, имелись в виду, разумеется, американские войска, Советский Союз аннулирует это положение», — пояснил Валерий Кистанов.

И до сих пор японо-американские отношения служат препятствием для заключения российско-японского договора.

Об этом в сентябре говорил Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке:



Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора <…>. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами.

«Покупка острова значит, что курс на укрепление американо-японских отношений будет продолжаться, соответственно, проблема будет усугубляться», — прокомментировал глава Центра японских исследований РАН.

Непосредственной военной угрозы в присутствии американских военных на острове Магэсима для России нет, уверен Олег Казаков. «Военные базы сконцентрированы в основном на юге Японии. Именно здесь Япония видит угрозы со стороны прежде всего Китая. Сегодняшняя Япония не считает Россию страной, которая представляет для нее военную угрозу. Какие-либо дислокации американских баз на юге Японии не несут никаких угроз для России», — заключил эксперт.

На обложке: Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Источник: https://nstarikov.ru/ho-budushhej-vojny-pochemu-japonija-reshila-kupit-ostrov-dlja-armii-ssha-111083