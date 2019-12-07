Это не закон, а правовой беспредел и ад для наших семей.

На днях на сайте Совета Федерации официально опубликован текст законопроекта о насилии над семьей (его авторы-феминистки дали ему обманчивое название «о профилактике семейно-бытового насилия»).

Его официальная версия оказалась даже хуже, чем мы ожидали. Это абсолютно откровенный инструмент разрушения, который можно будет обратить против каждой российской семьи.

Теперь Вы можете зайти на сайт Совета Федерации (зарегистрируйтесь или войдите через социальные сети) и лично оставить комментарий к этому антисемейному законопроекту.

Феминистки обвиняли нас в том, что мы отвергаем законопроект, который не читали. Теперь у них нет этого аргумента. Его официально опубликовали, мы его прочли – и там есть все, о чем мы Вас предупреждали. И даже больше.

Тем не менее, Валентина Ивановна Матвиенко с неделю назад публично заверила граждан, что этот законопроект не содержит никаких норм, позволяющих «без оснований какое-либо избыточное вмешательство в семейные дела».

А её заместитель сенатор Инна Святенко заявила: «Если бы вы прочитали законопроект, вы бы не задавали такие вопросы. Там нет ни одной нормы, которая бы касалась вторжения в семью, изменения статуса семьи и прочих подобных действий».

Мы не знаем, читали ли уважаемые сенаторы закон, который готовился под их покровительством, или лоббисты их попросту обманули, но сказанное ими – откровенная неправда. А мы все это время, когда предупреждали вас, говорили правду.

Этот закон именно про безосновательное и беспредельное вмешательство в семейную жизнь. Где каждый из нас может быть произвольно объявлен «нарушителем» и ограничен в правах. Без фактов. Без доказательств. Без презумпции невиновности. Без возможности нормально защититься от ложных обвинений.

Этот закон совершенно верно прозвали в народе «законом о насилии над семьей».

Ниже я расскажу о его содержании. Вы можете сами его прочитать на сайте Совета Федерации и убедиться, что я пишу чистую правду.

Совет Федерации дал обществу всего две недели на публичное обсуждение этого законопроекта и выражение своего мнения о нем. Это, конечно, просто издевательски мало. Но мы должны воспользоваться этим временем, чтобы помешать разрушить наши семьи. Давайте сделаем это.

Люди уже активно возмущаются этим антисемейным законом, поэтому количество комментариев ограничили. Оставить можно не более одного комментария за 20-30 минут, при этом появляются они не сразу, а только после проверки модераторами (поэтому писать надо культурно и вежливо).

Но это надо сделать. Совет Федерации должен услышать голос и мнение простых граждан и российских семей!

Пожалуйста, зайдите на сайт Совета Федерации и сообщите Валентине Ивановне Матвиенко и другим законодателям, что Вы против его принятия законопроекта, потому что оно поведет к безграничному вмешательству в наши семьи и нарушению прав граждан.

Что содержится в этом законопроекте:

Закон направлен только против семей и домашних с детьми. Сожители без детей или любовники могут его не бояться. Если вы позволили себе создать семью или родить детей, то этот закон легко применить против любого из вас!

Закон не касается преступлений и правонарушений! Все эти отрубленные руки, убийства и избиения, которыми нас убеждали в необходимости закона, вообще не имеют к нему отношения. По закону будут преследоваться не запрещенные Уголовным Кодексом и КоАП РФ действия. То есть действия вполне законные.

Все эти отрубленные руки, убийства и избиения, которыми нас убеждали в необходимости закона, вообще не имеют к нему отношения. По закону будут преследоваться не запрещенные Уголовным Кодексом и КоАП РФ действия. То есть действия вполне законные. Еще раз: «насилием» объявлено то, что ВООБЩЕ не запрещено законом! Речь идет о любом причинении физической боли или психологического дискомфорта. Или о том, что МОЖЕТ быть истолковано как угроза их причинения. Нельзя учить сына боксу или жестким видам спорта. Нельзя учить дочерей балету. Нельзя ругаться и высказывать друг другу претензии – ведь все это может причинить «психические страдания»… Потенциально нельзя ВООБЩЕ ничего, поскольку любое действие может причинить «психические страдания» другому человеку, так уж мы устроены.

Ко всем этим видам «насилия» презумпция невиновности не применима. Презумпция невиновности у нас предусмотрена только в УК РФ и КоАП РФ, а закон прямо говорит, что «насилие» — это то, что под них не подпадает. Каждый может стать «нарушителем» автоматически, без всяких реальных доказательств. Никаких норм, направленных на установление невиновности «нарушителей» в законопроекте нет!

Любой член семьи, а также любое третье лицо (сосед, учитель, врач, соцработник, сотрудник опеки, обиженный Вами чиновник) сможет заявить, что ваш ребенок подвергся «насилию». Потому что он … грустный. Или его заставили делать уроки. Или отругали, и он плачет, испытывая «психические страдания». Ваши действия не нарушают закон, они просто кому-то кажутся неправильными, и он решил, что ваши супруг/супруга/ребенок страдают.

кажутся неправильными, и он решил, что ваши супруг/супруга/ребенок страдают. По обращению любого из этих многочисленных добровольных осведомителей к вам придет полицейский. Без суда и следствия, без презумпции невиновности и доказательств он «на глазок» решит – есть ли основания для жалобы на Вас. Если ему подумалось, что они есть, Вы сразу становитесь «нарушителем». Против Вас можно немедленно выписать защитное предписание.

С этого момента Вам будет предписано «не совершать семейно-бытовое насилие» (то есть, в силу безграничного определения, воздерживаться от … всего, чего угодно!). Вам также могут запретить общаться с членами семьи (с Вашим ребенком!). Даже по телефону и интернету. И даже искать своего ребенка, если Вы не знаете, где он! Если Вы нарушите все эти предписания, то Вас (по ещё одному законопроекту, который тоже готов, хотя и не выложен на сайте СФ) ждет штраф или арест до 15 суток.

Если полиции показалось, что этого мало, она может обратиться в суд, который может запретить Вам все уже перечисленное, а также велеть выехать из дома и пройти принудительную психологическую программу.

Вы не можете сами «примириться» с «пострадавшим» родным человеком, потому что Вам может быть запрещено с ним общаться, а «содействием примирению» по законопроекту будут заниматься НКО. Возможно, за деньги. Т.е. точно за деньги – или Ваши, или народные. Так, как сочтут нужным.

Ваши данные будут внесены в базу «нарушителей». За Вами будут осуществлять «профилактический надзор», контролируя Ваши действия и соблюдение запретов и предписаний.

Публично обсуждать случившееся и привлекать внимание общественности к явным нарушениям своих прав вы не сможете. Это запрещено. Любая информация о вас и «пострадавшем» будет считаться «конфиденциальной». То есть общественные организации и журналисты не смогут говорить о Вашей истории и помогать Вам.

«Защитить» таким образом Вашего ребенка смогут, разумеется, и против его воли. Феминистки очень недовольны тем, что мнение «пострадавшего» супруга/супруги все же придется учитывать. Внимание к мнению жертв «насилия», по их мнению, нарушает их права.

Формально Вы можете обжаловать объявление Вас нарушителем. Но вряд ли Вам это удастся при столь безграничном определении «насилия» и столь туманных «основаниях» для «профилактики», которые установлены законопроектом.

НАПОМИНАЕМ: Вы не совершали ничего, что по закону считается преступлением или правонарушением. Вы можете вообще не нарушать никаких законов. При этом на основе слов любого человека вас могут без доказательств, суда, следствия и презумпции невиновности объявить «нарушителем». И после этого Вы, фактически, утрачиваете огромную часть своих гражданских прав. Ваша семья и Ваша жизнь разрушены – просто потому, что кто-то решил на Вас донести, а полицейский счел этот донос «небезосновательным».

Добро пожаловать в «дивный новый мир» коррупции и диктатуры феминисток, где все, что угодно может стать «насилием» и каждый имеет святое право (а точнее – обязанность) стать «нарушителем». Без защиты. Без презумпции невиновности. Без фактов и доказательств.

Вы можете внимательно прочитать сам законопроект или мои подробные впечатления от его чтения (ссылкой я делюсь в конце этого письма). И убедитесь, что я говорю чистую правду.

Если это называется «нет ни одной нормы, которая бы касалась вторжения в семью», то я не знаю, что является таким вторжением.

Это не закон, а правовой беспредел и ад для наших семей.

Депутат Оксана Пушкина, которая является главным лоббистом этого законопроекта в парламенте и открыто признается, что если бы она не «двигала» этот законопроект, то «ничего бы не было», очень рада публикации этого кошмарного текста. Вот что она написала на сайте Совета Федерации:

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А её коллеги-феминистки, готовившие этот законопроект вместе с ней, недовольны опубликованным текстом.

Они считают его слишком мягким! Определение насилия, по их мнению, недостаточно широко. А за нарушение защитного предписания, выписанного тому, кого объявили «нарушителем» надо сажать в тюрьму. И нельзя учитывать мнение пострадавших – учитывая его, мы нарушаем их права. Всех их надо «защищать» такими садистскими методами даже против их воли. Также они выступают за необходимость исключить примирения сторон!

И тут задумываешься, так ли уж неправ депутат Государственной Думы Виталий Милонов, назвавший этот законопроект «законом ведьм»?

Мы, разумеется, продолжим свою борьбу за наши семьи и наших детей.

Мы не можем позволить антисемейным радикалам установить в нашей стране царство мрака и бесправия.

В ближайшее время я напишу Вам о наших (общих планах). Ждите моих писем.

С уважением,

Александра Машкова и вся команда CitizenGO Россия

P.S.: Вот тут я подробно излагаю мое впечатление от чтения текста законопроекта о насилии над семьей, комментируя его: https://vk.com/@sashablagih-razbor-zakonoproekta-o-semeino-bytovom-nasilii

P.P.S.: А вот тут можно посмотреть интересное видео – мы беседуем об этом законопроекте в «Независимой студии» с Ириной Волынец («Национальный Родительский Комитет») и экспертом-криминологом Еленой Тимошиной. Посмотрите и поделитесь с друзьями и близкими:

Источник: https://nstarikov.ru/jeto-ne-zakon-a-pravovoj-bespredel-i-ad-dlja-nashih-semej-111120