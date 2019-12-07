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Елена Прудникова читает комментарии зрителей #LenRu

16:40. 7 декабря 2019 49 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zS-7NoWm9D0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11496 1050
    ХОХОЛ 7 декабря 2019 в 17:07

    Так и было.
    Мне рассказывал палач НКВД как репрессировали его тётю.
    И Сталин сам приехал во всём разобрался и подарил тёте пачку сигарет Герцеговина Флор.
    И палач потом с новыми силами и воодущевлённый пытал и истязал.

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