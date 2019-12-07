Елена Прудникова читает комментарии зрителей #LenRu

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Так и было.
Мне рассказывал палач НКВД как репрессировали его тётю.
И Сталин сам приехал во всём разобрался и подарил тёте пачку сигарет Герцеговина Флор.
И палач потом с новыми силами и воодущевлённый пытал и истязал.