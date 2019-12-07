А.В.Исаев и Е.Ю.Спицын. “Полководцы Великой Отечественной: маршал Советского Союза Б.М.Шапошников”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j8IY9rMGwFg
Начальник Генерального штаба РККА на первом этапе Великой Отечественной войны (с июля 1941 по май 1942),
Организатор ПОГРОМА в 1941 и отступления.
Ему благодаря 4млн военнопленных.
Ну итд итп.
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Мудрый идет вперёд, а умный отстаёт, а затем останавливается. Для ума есть предел, для мудрости нет его.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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Начальник Генерального штаба РККА на первом этапе Великой Отечественной войны (с июля 1941 по май 1942),
Организатор ПОГРОМА в 1941 и отступления.
Ему благодаря 4млн военнопленных.
Ну итд итп.