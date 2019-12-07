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А.В.Исаев и Е.Ю.Спицын. “Полководцы Великой Отечественной: маршал Советского Союза Б.М.Шапошников”

12:19. 7 декабря 2019 110 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j8IY9rMGwFg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11496 1050
    ХОХОЛ 7 декабря 2019 в 12:25

    Начальник Генерального штаба РККА на первом этапе Великой Отечественной войны (с июля 1941 по май 1942),
    Организатор ПОГРОМА в 1941 и отступления.
    Ему благодаря 4млн военнопленных.
    Ну итд итп.

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