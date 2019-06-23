А.В.Исаев и Е.Ю.Спицын. “Полководцы Великой Отечественной: маршал К.К.Рокоссовский” Часть I

#МПГУ #Исаев #Спицын #Историк #Рокоссовский
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yHywVsEFKgc
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Путаница в человеке от сумбура всех не доведённых до конца мыслей — хуже метели и гололедицы.
— Антарова Конкордия
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