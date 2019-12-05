Российские дети, усыновленные в США, могли попасть в сеть педофилов, — Бут

Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.

Корреспондент РИА Новости, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс.

Бут ссылается на информацию, полученную от одного из его товарищей по заключению в Блоке коммуникационного контроля Фрэнсиса Шеффера Кокса. Блок коммуникационного контроля — особо строгая «тюрьма в тюрьме» в составе Мэрион.

Кокс был руководителем одного из «народных ополчений», действующих в штате Аляска; в тюрьму, со слов Бута, он попал в результате провокации: его обвинили в подготовке сговора с целью убийства полицейских.

«Реальной причиной его ареста он считает то, что во время своей избирательной кампании в законодательный совет штата он „раскопал” и стал использовать в своих выступлениях компромат на нескольких федеральных чиновников высокого уровня, связанный с педофилией и исчезновениями детей в США», — рассказал россиянин.

Бут напомнил, что, по статистике, в Америке ежегодно пропадают без вести более 40 тысяч детей. Некоторые из тех, кого удалось найти, были в сексуальном рабстве, продолжил он.

«Группа людей, на которую, по его словам, „наткнулся” Шеффер в ходе своего расследования, состояла из федеральных чиновников, в том числе даже судей, и это была практически тайная организация, в которой людей „крестили” не кровью и убийством, как в мафии, а педофилией — гарантированным компроматом, который всегда может стоить карьеры и свободы, если человек пожелает выйти из группы или как-то перед ней провинится», — пояснил Бут.

Кокс рассказал ему, что в полученных им документах он нашел упоминание о нескольких русских детях, усыновленных гражданами США, которые пропали без вести и, с большой долей вероятности, тоже оказались в рабстве.

Он добавил, что Кокс видел в полученных им в ходе расследования документах на усыновление русские фамилии и информацию о российском происхождении усыновленных детей.

«В такие вещи, на первый взгляд, трудно поверить, но для Шеффера и его сторонников это не просто „теория заговора”, а результат проведенного ими расследования, которое в конечном итоге привело Шеффера в тюрьму на 24 года», — сказал россиянин.

Дело Виктора Бута

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух».

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.

В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.

Читайте также: Сбила машина: в Лондоне умер российский миллиардер