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БЕЛОЕ БРАТСТВО.

10:48. 4 декабря 2019 157 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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В Станцах Книги Дзиан, расшифрованных и прокомментированных Е. П. Блаватской в «Тайной Доктрине», о приходе на нашу планету Высших Космических Существ сказано символично и загадочно: «Дхиани[9] пришли и обозрели — Дхиани от светлого Отца-Матери; из Белых Областей пришли они, из Обителей Бессмертных Смертных» (Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. 2).

Поясняя смысл содержащегося в древних источниках, авторы современных учений теософии и Агни Йоги сообщают, что представители Космического Разума пришли на Землю из высших, более совершенных миров Космоса. Их сознания-души воплотились в физические тела земных людей — и таким образом на Земле появились существа, внешне не отличимые от обычных землян, но кардинально отличающиеся от них по своему духовному уровню развития, знаниям и психодуховным способностям.

Учения теософии и Агни Йоги повествуют, что подлинно космических Аватаров, пришедших на Землю с высших планет Солнечной системы, было семь.

«Семь Коганов отвечают Семи Кумарам «Тайной Доктрины», причем эзотерически их восемь[10]. Все эти Семь Кумар и были Владыками Пламени, одарившими человечество разумом», — писала Е. И. Рерих о подлинных, космических Аватарах, пришедших на нашу планету (из письма Е. И. Рерих от 16.07.35).

Эти представители Иерархии Света организовали на нашей планете свою обитель, куда к Ним, как к Учителям Высшего знания, стали приходить ученики и последователи из числа духовно развитых землян. Так на Земле возник центр Космического Разума, представляющий собой закрытую для непосвященных цитадель Высшего знания. Об истории этой цитадели и ее местонахождении мы поговорим чуть позже, а вот название этого загадочного места читателю наверняка известно. Собственно, оно известно всем мыслящим людям планеты — это та самая легендарная обитель света и духовного знания, которую на Востоке называют Шамбалой. Не случайно и само слово «Аватар» пришло к нам с Востока, из бессмертного санскритского языка — самого древнего, самого утонченного и мудрого языка планеты. Тот факт, что обитель Аватаров была основана в странах Востока, очень сильно повлиял на всю восточную культуру. Известное всему миру богатство духовного наследия Востока, его глубочайшие эзотерические познания — всем этим Восток обязан в первую очередь Великим духовным Учителям, основавшим свою обитель именно в этом регионе мира.

Конечно, широкие народные массы Востока вряд ли знали всю правду о происхождении Аватаров, или Великих духовных Учителей, называемых такжеВеликими Владыками. Народу достаточно было знать и то, что в недоступном для обычных людей месте существует обитель Святых подвижников, обладающих необычными способностями и использующих эти способности для духовной помощи миру.

С самых ранних времен все духовные познания Востока и Азии, все школы и системы самосовершенствования, созданные восточной философской мыслью, исходили именно от представителей этого Братства Посвященных.

С течением времени сведения о легендарной обители просочились и на Запад.

В странах Запада гималайское Братство духовных Учителей мира стали называтьБелым Братством.

Об эволюционной духовно-просветительской миссии Иерархии Света на нашей планете А. И. Клизовский, ученик Е. И. Рерих, писал в своей работе «Основы миропонимания новой эпохи»:

«Весть о том, что Великое Белое Братство не миф, но действительно существует, и о том, где оно находится, дает о себе само Братство. Снятие покрова с тайны существования на Земле Братьев человечества — Великой Белой Ложи — объясняет многое. (…)

Братство является центром, откуда исходит духовное руководительство человечеством нашей планеты. Все, что человечество получило и получает в своем умственном, нравственном и духовном развитии, все идет из этого Единого источника. Вся человеческая мудрость, вся его философия и все его религии имеют началом этот Единый источник.

Когда на заре человечества нужно было дать младенческому народу первые основы общины и государственности, то один из членов Братства, или подготовленный ученик, воплощался среди такого народа как жрец, как предводитель племени, как мудрый правитель, как пророк, который организовывал и объединял народ и закладывал основы государственности, основы знаний, искусств и религии.

И в дальнейшем развитии, когда нужно было подвинуть сознание человечества на высшую ступень, пробудить его мысль в новом направлении или направить его деятельность по новому руслу, всегда посылался мудрец, философ, законодатель, основатель учения, которые исполняли возложенное на них Братством поручение. (…) Иногда такие сотрудники Братства открывали школы и общества, которые распространяли среди более подготовленных людей высшее знание и высшую мудрость. Из таких школ (…) известны: герметическая, александрийская, неоплатоническая, орфическая, пифагорейская, которые до сих пор питают человечество своей мудростью.

Время от времени Братство посылало и посылает в мир одного из своих Собратьев, одного из Великих Учителей, каждый из которых дал человечеству одну из существующих мировых религий. Другого источника, из которого человечество могло бы получить хотя [бы] каплю мудрости, нет, и нет ни одного Учителя, который мог бы прийти в мир иным путем, минуя Братство. Иным, самостоятельным, путем к человечеству приходили и приходят лжеучителя и лжепророки.

Единство источника, из которого вышли все мировые религии, подтверждается тем, что главные основы всех мировых религий одни и те же; ни одна из них не противоречит другой, и каждый последующий Учитель, давая более широкое толкование одних и тех же основных истин, продолжал дело своих предшественников, дело просвещения человечества» (А. И. Клизовский. Основы миропонимания новой эпохи: в 3 т. Рига, 1990. Т. 1. С. 77–78).

Источник: https://esoterics.wikireading.ru/74293

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