Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото.
11:07. 3 декабря 2019 218 просмотров 5 коммент. Опубликовал: BlackCat
Американские журналисты заметили тренд, который должен напугать каждого, кто верит в стабильность мировой валютной системы вообще и доллара с евро в частности. Как сообщает Bloomberg, "золото — новая навязчивая идея для националистических лидеров Восточной Европы".
Дело тут, конечно, не в предполагаемом или действительном национализме конкретных политических лидеров, а скорее в том, что в список "националистов" (по крайней мере, "экономических националистов") заносят тех, кто своими действиями наглядно демонстрирует недоверие к американоцентричной (а иногда и европейской) финансовой системе. Эти действия могут справедливо интерпретироваться как подготовка к каким-то геополитическим и экономическим потрясениям такого масштаба, который будет требовать от них не долларов или евро на банковских счетах в Лондоне либо Нью-Йорке, а слитков золота, надежно спрятанных где-то в охраняемых подвалах Центрального банка.
Конечно, статья о том, что восточноевропейские государства начали вывозить свое золото из Банка Англии, где оно хранилось на протяжении многих десятилетий, не могла обойтись без упреков в адрес России — и это объяснимо. Ведь это именно Россия "задала моду" на увеличение доли драгметалла в золотовалютных резервах и хранение золота на своей территории. Еще несколько месяцев назад тот же Bloomberg сообщал о том, что "Золотая" стратегия России сработала", и подчеркивал, что "Россия продемонстрировала всему миру, что страна с большой экономикой и пятыми по объему золотовалютными резервами может избавиться от большей части долларовых активов и при этом прекрасно себя чувствовать".
Источник: https://ria.ru/20191202/1561810936.html?utm_source=smi2_ria_obmen&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
Все готовятся с обесцениванию доллара.
Доллар подорожает ))
А Англия станет Украиной.
Потому на Украине хранить своё золото это идиотство
Новость обнадеживает! Это значит, что число недоумков в мире, всё-таки уменьшается….
Число недоумков уменьшают только мировые войны.
Потому растётт и растёт критически.
Хохол, мировые войны уменьшают количество людей, которые пытаются их погасить.
И ещё раз тебя предупреждаю: не надо оскорблять память погибших за правое дело и живущих по совести, иначе огребёшь много проблем, ибо есть механизмы, действие которых недоступно твоему пониманию