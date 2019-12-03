Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото.

А сейчас золотая лихорадка охватила некоторые страны Евросоюза , у которых вроде не должно быть геополитических рисков или причин ожидать санкций. Это оставляет только одно логическое объяснение: они таким образом страхуются не от национальных, а от глобальных рисков.

Американские журналисты жалуются: "Золото — это все, о чем могут говорить националистические лидеры на востоке Европы в наши дни". И перечисляют последствия золотой лихорадки: "Только на этой неделе правительство Польши публично продемонстрировало свою экономическую мощь после завершения репатриации 100 тонн металла (золота. — Прим. авт.). В Венгрии "антииммигрантский" премьер-министр Виктор Орбан наращивает запасы актива-убежища (золота. — Прим. авт.), чтобы повысить безопасность своих (золотовалютных) резервов. Золотая лихорадка отражает шаги России и Китая по диверсификации золотовалютных резервов, превышающих три триллиона долларов США, в активы, которые не являются американским долларом. Это происходит на фоне усиливающейся геополитической напряженности с США. Однако мотивации в бывшем коммунистическом блоке Европы могут различаться".

Мотивации действительно разные, но это если верить официальным версиям. Глава польского Центрального банка после того, как Польша вывезла для начала половину золотого запаса из Лондона, заявил о том, что в надежности Великобритании он не сомневается. Просто "золото символизирует силу страны".

Бывший премьер Словакии Роберт Фицо, который имеет определенные шансы вернуться во власть на следующих выборах, может себе позволить не прятаться за вежливостью. И предъявляет острые исторические аргументы. "Иногда ваши международные партнеры могут предать вас", — сказал Фицо. Он сослался на пакт 1938 года между Францией, Великобританией, Италией и Германией, позволивший Адольфу Гитлеру аннексировать часть бывшей Чехословакии, и напомнил про недавний отказ Банка Англии вернуть в Венесуэлу ее золотой запас из-за политических разногласий. Более того, экс-премьер дал прогноз развития ситуации в случае, если в мире произойдут непредвиденные сложности: "Гарантирую, что, если что-то случится, мы не увидим ни грамма этого золота. Давайте сделаем это (вернем золото в Словакию. — Прим. авт.) как можно быстрее".

Говоря о мотивах Венгрии, можно вспомнить прошлогоднее заявление известного евроскептика и главы Центрального банка Дьёрдя Матольчи (Gyorgy Matolcsy) о том, что покупки золота — "способ повысить безопасность богатства нации".