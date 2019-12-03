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Эрдоган должен дать объяснения, чтобы его простили

22:24. 3 декабря 2019 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Продолжается публичная ругань Макрона с Эрдоганом.
После того, как Эрдоган заявил https://colonelcassad.livejournal.com/5466564.html, что это не у НАТО мозг умер, а у Макрона, Макрон потребовал от Эрдогана публичных объяснений.

Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной в оборонную систему и в то же время покупать С-400 у России? Технически это невозможно. Турецкий президент должен дать разъяснения, если он хочет, чтобы его простили»,

<…>

«Они хотят, чтобы мы квалифицировали РПК и других как террористические группы (Эрдоган шантажирует НАТО угрожая, что заблокирует все решения совета НАТО, если это требование не будет удовлетворено), но это не наше определение… Когда я смотрю на Турцию, они борются сейчас с теми, кто сражался на нашей стороне. И иногда они работают с посредниками «Исламского государства»

Перефразируя КВН.

- Ну вы же не можете будучи членом НАТО покупать С-400 у России!
- Почему не могу? Могу!

Так и представляю себе Эрдогана, который ищет возможности прощения со стороны Макрона и Ко.

Касательно ИГИЛ, то Турцию не то что с посредниками, а напрямую с ИГИЛ работала в свое время, просто тогда когда она это делала, на Западе про это говорить было не принято. Когда Турция завязала с этими грязными делами и убежала из американской коалиции к России и Ирану, вот тогда ей сразу припомнили шашни с ИГИЛ, чем замазались практически все участники американской коалиции по свержению Асада, в том числе и Франция (французская компания "Лафарж вообще платила налоги в казну ИГИЛ).



Можно ожидать, что завтра турки ответят в таком же духе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5471774.html

Метки: курды, макрон, нато, Россия, С-400, турция, Франция, эрдоган

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