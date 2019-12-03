Эрдоган должен дать объяснения, чтобы его простили
22:24. 3 декабря 2019 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Продолжается публичная ругань Макрона с Эрдоганом.
После того, как Эрдоган заявил https://colonelcassad.livejournal.com/5466564.html, что это не у НАТО мозг умер, а у Макрона, Макрон потребовал от Эрдогана публичных объяснений.
Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной в оборонную систему и в то же время покупать С-400 у России? Технически это невозможно. Турецкий президент должен дать разъяснения, если он хочет, чтобы его простили»,
<…>
«Они хотят, чтобы мы квалифицировали РПК и других как террористические группы (Эрдоган шантажирует НАТО угрожая, что заблокирует все решения совета НАТО, если это требование не будет удовлетворено), но это не наше определение… Когда я смотрю на Турцию, они борются сейчас с теми, кто сражался на нашей стороне. И иногда они работают с посредниками «Исламского государства»
Перефразируя КВН.
- Ну вы же не можете будучи членом НАТО покупать С-400 у России!
- Почему не могу? Могу!
Так и представляю себе Эрдогана, который ищет возможности прощения со стороны Макрона и Ко.
Касательно ИГИЛ, то Турцию не то что с посредниками, а напрямую с ИГИЛ работала в свое время, просто тогда когда она это делала, на Западе про это говорить было не принято. Когда Турция завязала с этими грязными делами и убежала из американской коалиции к России и Ирану, вот тогда ей сразу припомнили шашни с ИГИЛ, чем замазались практически все участники американской коалиции по свержению Асада, в том числе и Франция (французская компания "Лафарж вообще платила налоги в казну ИГИЛ).
Можно ожидать, что завтра турки ответят в таком же духе.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5471774.html