Незрячий сын самостоятельно построил деревянный дом для мамы

Эта невероятная история произошла в деревеньке Зарытки Рязанской области. Незрячий мужчина самостоятельно построил настоящий деревянный дом для своей пожилой мамы, ведь ее жилье начало рушиться.

Сложно даже представить, как человек на ощупь работает фуганком, топором, пилой, дрелью и даже циркуляркой не говоря о гвоздях и саморезах. Но это ему все-таки удалось и теперь мать может радоваться новенькому дому, а еще – гордиться сыном.

Незрячий Владимир Крысанов самостоятельно построил деревянный дом для своей мамы (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

Для целеустремленного и талантливого человека состояние здоровье не сможет стать препятствием, даже если это касается зрения. Полное отсутствие зрения никак не помешало Владимиру Крысанову взяться за инструмент и начать строительство жилья для пожилой мамы, ведь ее дом, которому уже более 100 лет, начал рушиться, и жить в нем было очень опасно. Поскольку специализированное предприятие, на котором он работал в городе, закрылось, чтобы не скучать, да и матери заодно помочь, мужчина решился на столь грандиозное дело.

После того, как угол дома полностью рухнул, Владимир решил строить полноценный дом (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

Владимир начал строить дом в 2010 г., а заселиться мама могла уже через год, хотя еще несколько лет понадобилось на благоустройство жилья. Изначально мужчина планировал пристроить лишь веранду или построить во дворе времянку, но когда часть дома рухнула, все-таки решился на строительство полноценного дома. Причем достаточно большого, как для одной старушки. Этому поспособствовала длина стандартной доски, которая составляет 6 м, и чтобы не было обрезков, ведь средств лишних-то нет, поэтому дом получился довольно большой.

Вместе с соседом Владимир Крысанов установили четыре опоры по углам будущего дома и закрепили по уровню. | Фото: youtube.com/ Взгляд слепых.

Узнав о таком решении мужчины, многие люди по доброте душевной помогали, чем могли. На пилораме, где покупал доску, сделали скидку и разрешили хранить материал столько, сколько было нужно Владимиру. Сосед помогал определить уровень и установить по углам четыре опоры, ведь дом он делал каркасным.

Собака-поводырь уже более 7 лет является его глазами при передвижении и лучшим другом (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: fishki.net.

Ну, а в остальном он рассчитывал только на свои силы, собаку-поводыря Дика и маму, которая подавала упавшие в траву инструменты или мелкие предметы. Поскольку фундамент – дорогое удовольствие, а на пенсию сильно не разгуляешься, пришлось делать его по принципу установки свай. Участок под домом он засыпал керамзитом и на него установил двойной пол с минеральной ватой для утепления посередине. Деревянный каркас Владимир тоже устанавливал сам и уже потом, обшивал его с двух сторон досками, а в качестве утеплителя использовал рулонную минеральную вату.

С электроинструментом Владимир справляется сам – на ощупь (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

При сборке дома незрячий мастер пользовался обычными при такой работе инструментами: бензопилой, фуганком, молотком, дрелью, шуруповертом и …циркулярной пилой. Для здорового человека у кого руки растут откуда надо и есть голова на плечах, пользование таким инструментом не вызывает особого усилия. А вот когда проблемы со зрением – то это довольно сложная задача.

Во дворе любые приспособления для облегчения труда Владимир Крысанов делает сам (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

Интересно: Навыки работы с инструментом Владимир Крысанов получил в интернате, когда проходил школьное обучение. Именно учитель труда не просто научил всеми инструментами правильно пользоваться, но и очень доступно и интересно объяснял и рассказывал. Поэтому мужчина, несмотря на то, что никогда своими глазами не видел, как нужно строить дом, сумел внедрить все задумки в жизнь.

Как рассказывает сам Владимир, чтобы занести 6-метровые доски, он ставил в нужном месте магнитофон и ориентировался на звук и на своего пса-поводыря, который во всех ситуациях стал настоящим спасением и самым верным другом.

Металлическая метровая лента с точками на 5 и 10 см помогает ему ориентироваться в измерениях длины материала (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

Проект, конечно же, никто не составлял, он его просто держал в голове и благодаря чутью и интуиции двигался и выполнял всю работу. Учитывая, что проблема со зрением у него врожденная, Владимир уже успел полностью адаптироваться к жизни, безошибочно может определять тактильно или на звук вещи или предметы. А вот с цветом и точностью – беда, и в этом ему действительно нужна помощь других людей.

В качестве кровельного покрытия было выбрано рулонное железо, которое незрячий мужчина установил и закрепил сам (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

Благодаря магнитофону и подсказкам мамы были сделаны не только стены, но и двускатная крыша, монтажом которой занимался тоже самостоятельно. Для удешевления и упрощения процесса в качестве кровельного материала он решил использовать рулонное железо шириной 1,2 м, а вот длину он мог определять сам. Отрезав нужной длины лист, он на ощупь взбирался по приставной лестнице на крышу и закреплял листы обычными саморезами с помощью шуруповерта. И самое интересное, чтобы не шокировать соседей и не собирать под забором зевак и советчиков, мужчина покрывал крышу ночью.

Благодаря не равнодушному руководителю фирмы, занимающейся установкой металлопластиковых окон в доме мамы теперь светло и тепло (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

Внутренняя отделка заняла немало времени, ведь пространство ограничено, это создавало дополнительные проблемы с перемещением крупногабаритных материалов. И еще одна неприятность, выбившая незрячего мастера из равновесия – недобросовестная фирма выманила у Владимира деньги на металлопластиковые окна, которые он заказал на весь дом, и исчезла. Немного погоревав и собрав нужную сумму, он нашел другую «контору». Но когда рассказал директору свою историю, тот пообещал все изготовить за счет фирмы и просто ему подарить. По сведениям редакции Novate.Ru, руководитель сдержал слово, и теперь домик матери с новенькими теплыми окнами.

Как из внутренней, так и с внешней стороны дом был из дерева (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

Конечно же, строительство заняло очень много времени, учитывая, что незрячему очень сложно выполнять такого вида работы. Как признается сам 54-летний мастер: «Вот она доска необрезная, я ее кладу… Зрячие делают линейкой или чем. Карандашом отчеркнут и смотрят, ведут. А я же не вижу эту черту, приходится все делать медленно. Я ее снизу закреплю шуруповертом, чтобы она схватилась. Сослепу делаешь все очень медленно, но другого не дано. Либо делаешь медленно, либо вообще никак. А нанимать строителей, денег нет».

За год благодаря упорному труду и настойчивости мама Владимира Крысанова вселилась в новый дом (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: fishki.net.

Несмотря на такие сложности, дом постепенно был не просто построен, но и утеплен по всем правилам. Для внутренней отделки некоторые материалы Владимир находил на свалке, другие покупал, а чтобы сэкономить даже монтажом электропроводки занимался сам. В этом деле ему помогала мама, подсказывая какого цвета провод, поскольку ошибиться, было нельзя.

Владимир электропроводку провел и подключил с помощью мамы (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

После того, как мама переселилась в новое безопасное жилье, мастер пристроил еще и веранду. Совсем недавно Владимир провел паровое отопление, потому что печка греет неравномерно, в дальних комнатах уже холодно. Он приобрел трубы, несколько радиаторов и насос для принудительной циркуляции, и потихоньку смонтировал систему отопления.

В подполе Владимир выкопал скважину, установил насос и теперь в доме есть вода (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

А чтобы облегчить бытовые условия, он умудрился в комнате, где находится дровяная печь (природного газа у них нет), выкопать вручную …скважину, и теперь насосом качают воду. Работа осложнялась тем, что потолок был уже сделан, а в глубину с помощью садового бура пришлось копать 4 метра.

В доме незрячий мужчина умудрился провести паровое отопление, и теперь никакие холода не страшны (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

Вот такой дом построил незрячий мужчина собственными руками (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.

В последние годы быстрей что-то делать никак не получается по особой причине – Владимир помогает …строить летний загородный лагерь развития и отдыха воспитанников общественной организации «Свой путь». Недалеко от деревни общими усилиями облагораживают территорию лагеря «Маленькая страна», куда последних 3 года на лето привозят детей с особыми потребностями, здесь они проходят «терапию сельской жизнью». Они не просто отдыхают на свежем воздухе, а вносят посильный вклад в облагораживание территории.

Владимир Крысанов не просто почетный гость мероприятий – он помогает строить и обучать детей ремеслу (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: rzn.info.

Так вот, Владимир одним из первых пришел к организаторам поселения с предложением помочь, и с тех пор он не просто строит, а помогает детям и подросткам с проблемами со здоровьем адаптироваться и обучает тому, что сам умеет. Ему в удовольствие заниматься с ребятами, ведь ни семьи, ни детей своих у него нет.

В последнее время Владимир помогает лагерю «Маленькая страна», в котором проходят реабилитацию особенные дети и подростки (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: fishki.net.

Как показали достижения Владимира, ничто не может остановить целеустремленного человека и неважно, есть ли ограничения по здоровью или человек уже в преклонном возрасте.