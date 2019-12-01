Россияне взяли пять золотых медалей на китайской математической олимпиаде
14:48. 1 декабря 2019 158 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Российская сборная, в которую вошли шесть школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Кургана, получила пять золотых и одну серебряную медали на Китайской национальной олимпиаде по математике в городе Ухань.
Это тренировочное испытание для ребят перед питерской 61-й Международной математической олимпиадой в следующем году, сообщает ТАСС.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9480033.html
А ВАДА?
Что их не проверили на допинг?
))
Интересно а ДЕНЬГАМИ их так-же щедро одарят как спортсменов?
Каждому лексус?
Я был на 100% уверен,что ты оставишь подобный коммент…А ВАДА…Господи..ну ты такой предсказуемый…Еврей таким быть не должен…Это должно быть не только по-скотски,но и интересно….А ВАДА…”С такою бабищей жить полное днище”…Ты думаешь тебя не видно и все теряют память…Тысячеименный ты мой.Манера написания текста,как почерк,помор ты недоделанный…Не беси тупостью,больше ничего не нужно.
Липкий отлипни ))
Не могу…крысо.б.Не знаю почему…Я пытался.Я тебе мешаю иметь слаборазвитых…вроде не мои дела…и как бы понимаю…Обещаю себе не вмешиваться…Но бл.ть ты не многим отличаешься.Ты прав таких не имеешь.Поэтому я тебя периодически озвучиваю.Ты такая же х..ня.Ты прав не имеешь….
Юные дарования, которым их долбородители не объяснили, что их специально отфильтровывают, чтобы потом высосать и выкинуть на помойку, радостно позируют на камеру, не догадываясь, что их уже продали в рабство, И дай бог, чтобы Путин успел их отбить у жыдосаксов и оставить в России…
Ну и я когда-то отличался, но тогда не одаривали так как после.
Да и до таких высоких уровней не доходил.
А вот парень из нашей школы в 1986 году взял первое место на международной олимпиаде, и подарили НОУТБУК, тогда 8086, это было дороже Лексуса теперь. В Одессе похожий аппарат присутствавал в пароходстве, и оценивался в 50 тыс. зелёных.
Сравните с ценой на Лексус.
Так что заслужили пацаны по Лексусу, да и что такое какой-то там Лексус в-сравнеии с талантом? Лексус – это вообще хрень в нашей жизни! И мне так похрен на Лексусе ездить или на Запорожце, если я не собираюсь своё авто продавать (ну или покупать), то и разницы нет. Бывает приятно, когда давишь на газ, и тебя вдавливает в сиденье, да, но ведь это дело привычки, и если в городе скорость 50км в час, то зачем нужен этот Лексус? и чем хуже Таврия? С математической, логической точки зрения, пользы от цены Лексуса, в выполнении его функции переместить мою задницу нет никакой по-сравнению с Таврией-запорожцем. Иные функции, он выполняет, с чем трудно поспорить.
вот нахрена пи пи пи писать?
Малеос! вот зачем? именно еврейские учителя учили меня так,
что я и брал победы на олимпиадах. А вот евреи, которых учили вместе со мной, их не брали. Парадокс? или это я возомнил себя умней еврея? Умней-то да, но не по жизни. И скажите, что важней, победить пару раз, или всю жизнь как сыр в масле кататься? То-то и оно :)