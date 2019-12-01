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Россияне взяли пять золотых медалей на китайской математической олимпиаде

14:48. 1 декабря 2019 158 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

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Российская сборная, в которую вошли шесть школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Кургана, получила пять золотых и одну серебряную медали на Китайской национальной олимпиаде по математике в городе Ухань.

Это тренировочное испытание для ребят перед питерской 61-й Международной математической олимпиадой в следующем году, сообщает ТАСС.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9480033.html

Метки: математика, образование, Россия, школьники

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11169 1067
    ХОХОЛ 1 декабря 2019 в 14:51

    А ВАДА?
    Что их не проверили на допинг?
    ))
    Интересно а ДЕНЬГАМИ их так-же щедро одарят как спортсменов?
    Каждому лексус?

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    • 14602 11104
      ЪХОХОЛ 1 декабря 2019 в 16:17

      Я был на 100% уверен,что ты оставишь подобный коммент…А ВАДА…Господи..ну ты такой предсказуемый…Еврей таким быть не должен…Это должно быть не только по-скотски,но и интересно….А ВАДА…”С такою бабищей жить полное днище”…Ты думаешь тебя не видно и все теряют память…Тысячеименный ты мой.Манера написания текста,как почерк,помор ты недоделанный…Не беси тупостью,больше ничего не нужно.

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      2
      • 11169 1067
        ХОХОЛЪ 1 декабря 2019 в 16:57

        Липкий отлипни ))

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        • 14602 11104
          ЪХОХОЛ 1 декабря 2019 в 18:26

          Не могу…крысо.б.Не знаю почему…Я пытался.Я тебе мешаю иметь слаборазвитых…вроде не мои дела…и как бы понимаю…Обещаю себе не вмешиваться…Но бл.ть ты не многим отличаешься.Ты прав таких не имеешь.Поэтому я тебя периодически озвучиваю.Ты такая же х..ня.Ты прав не имеешь….

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  • 12365 7451
    Maleos 1 декабря 2019 в 15:51

    Юные дарования, которым их долбородители не объяснили, что их специально отфильтровывают, чтобы потом высосать и выкинуть на помойку, радостно позируют на камеру, не догадываясь, что их уже продали в рабство, И дай бог, чтобы Путин успел их отбить у жыдосаксов и оставить в России…

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  • 3599 2399
    Сергей 1 декабря 2019 в 15:55

    Ну и я когда-то отличался, но тогда не одаривали так как после.
    Да и до таких высоких уровней не доходил.
    А вот парень из нашей школы в 1986 году взял первое место на международной олимпиаде, и подарили НОУТБУК, тогда 8086, это было дороже Лексуса теперь. В Одессе похожий аппарат присутствавал в пароходстве, и оценивался в 50 тыс. зелёных.
    Сравните с ценой на Лексус.
    Так что заслужили пацаны по Лексусу, да и что такое какой-то там Лексус в-сравнеии с талантом? Лексус – это вообще хрень в нашей жизни! И мне так похрен на Лексусе ездить или на Запорожце, если я не собираюсь своё авто продавать (ну или покупать), то и разницы нет. Бывает приятно, когда давишь на газ, и тебя вдавливает в сиденье, да, но ведь это дело привычки, и если в городе скорость 50км в час, то зачем нужен этот Лексус? и чем хуже Таврия? С математической, логической точки зрения, пользы от цены Лексуса, в выполнении его функции переместить мою задницу нет никакой по-сравнению с Таврией-запорожцем. Иные функции, он выполняет, с чем трудно поспорить.

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    2
  • 3599 2399
    Сергей 1 декабря 2019 в 15:57

    вот нахрена пи пи пи писать?
    Малеос! вот зачем? именно еврейские учителя учили меня так,
    что я и брал победы на олимпиадах. А вот евреи, которых учили вместе со мной, их не брали. Парадокс? или это я возомнил себя умней еврея? Умней-то да, но не по жизни. И скажите, что важней, победить пару раз, или всю жизнь как сыр в масле кататься? То-то и оно :)

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