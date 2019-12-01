Битва за ворота на Кавказ: как советские солдаты посрамили Гитлера и разрушили его мечту (ФОТО)

Немецкий историк-исследователь Пауль Карель справедливо отмечал: Отступление хотя и не являлось катастрофой, стало все же первым откатом с начала войны… Ничего не могло прикрыть того факта, что немецкая армия на Востоке понесла первое крупное поражение.

Осенью 1941 года обстановка на советско-германском фронте для Красной Армии продолжала оставаться крайне напряженной. Генеральный штаб вермахта, несмотря на большие потери Германии в людях и технике, понесенные в первые месяцы войны, рассчитывал в короткие сроки нанести окончательное поражение Советскому Союзу.

Подробнее в материале НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС России.​

Сосредоточив главные силы для овладения Москвой, он одновременно планировал до наступления зимы захватить Крым, Донбасс и Ростов-на-Дону.

Ростовская оборонительная операция 5–16 ноября 1941 г.

Для наступления на ростовском направлении была развернута 1-я танковая армия в составе двух немецких моторизованных и горнострелкового корпусов, а также итальянского подвижного корпуса.

В них входили 13, 14, 16-я танковые, 60-я моторизованная, 198-я пехотная, 1-я и 4-я горнострелковые дивизии, моторизованные дивизии СС «Викинг» и «Адольф Гитлер», три итальянские пехотные и одна словацкая моторизованная дивизии (всего свыше 300 танков и 100 бронемашин). Они активно поддерживались авиацией, которая в то время удерживала полное господство в воздухе.

Южный фронт. Ростовское сражение. Наступательная операция по освобождению Ростова. 27 ноября–10 декабря 1941 г.

Со стороны советских войск наступление на город с севера вели 9-я и 37-я армии, а с юга и юго-востока — 56-я отдельная армия. В ней создавались две группы — восточная и западная.

Первая из них, под командованием генерал-майора Алексея Гречкина, в составе 353-й стрелковой, 64-й кавалерийской дивизий и батальона военно-политического училища имела задачу с утра 27 ноября ударом в направлении Большого Лога и Орджоникидзе овладеть восточной окраиной Ростова.

Во вторую под командованием генерал-майора Петра Козлова вошли 31-я стрелковая дивизия, 13-я и 78-я стрелковые бригады, 62-я и 70-я кавалерийские дивизии. Эта группа должна была освободить западную окраину города. Кроме того, к его штурму привлекались 343-я стрелковая дивизия, Ростовский полк народного ополчения и 347-я стрелковая дивизия с 230-м полком НКВД.

Наблюдательный пункт советских войск на подступах к Ростову. Зима 1941 г.

Наступление 56-й армии протекало в очень сложной обстановке. Ростов стоит на крутом берегу и возвышается над противоположным берегом. Боевые порядки стрелковых соединений и частей просматривались противником на всю глубину.

Особенно трудными условия были в районе станции Аксайская и на левом фланге армии, где долина реки и плавни представляли совершенно открытую равнину. Немецкие войска могли сосредоточить здесь огонь всех видов оружия.

На отдельных высотах, в складках местности, они разместили вкопанные в землю танки. Тщательно замаскированные огневые точки располагались в домах и других каменных зданиях. Кроме того, лед через Дон был еще тонким, в некоторых местах отошел от берега, что исключало возможность переправы по нему советскими войсками не только танков, но автомашин и артиллерии.

Еще утром 22 ноября Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) направила генерал-полковнику Якову Черевиченко директиву, в которой указала:

«Противник, понеся большие потери, занял Ростов… Потеря Ростова не отменяет Вашу задачу удара по тылам Клейста, а, наоборот, усиливает необходимость занятия Вами Таганрога».

Однако, вовремя осознав, что овладение Таганрогом не внесет принципиальных изменений в обстановку, Ставка через два дня приказала направить все силы ударной группы Южного фронта и 56-й отдельной армии на разгром ростовской группировки врага и освобождение Ростова.

56-я армия в боях за Ростов. Зима 1941 г.

Штурм вражеских позиций начался ранним утром 27 ноября после артиллерийской подготовки. Действовавшая в составе западной группы 31-я стрелковая дивизия, продвигаясь под огнем через плавни и открытые участки местности, с трудом достигла Дона. С выходом ее частей на неокрепший лед реки по ним был сосредоточен огонь пулеметов, минометов и танков.

Несмотря на большие потери и героические усилия личного состава, соединение в течение дня так и не смогло ворваться в Ростов. Лишь в ночь на 29 ноября передовые подразделения завязали бои на его западной окраине (в районе Красный Город — Сад), перерезали шоссе Ростов — Таганрог и вынудили противника оставить под угрозой окружения занимаемые рубежи.

Тогда же в город с севера и северо-востока вошли части 9-й армии.

Основная тяжесть уличных боев в Ростове выпала на долю 347-й и 343-й стрелковых дивизий комдива Ивана Давидовского и полковника Петра Чувашева с приданными им 230-м полком НКВД и Ростовским стрелковым полком народного ополчения.

В журнале боевых действий Южного фронта отмечалось: Через полыньи Дона, по льду, по открытой местности под непрерывным огневым шквалом, проявляя героизм, мужество и отвагу, шли доблестные части Красной Армии на штурм Ростова.

И впереди наступающих, прокладывая дорогу на баррикадах, славный 230-й полк НКВД под командованием подполковника Демина, во главе с комиссаром полка батальонным комиссаром товарищем Школьниковым.

В авангарде шел и полк народного ополчения под командой командира полка товарища Варфоломеева, комиссара полка товарища Штахановского… 320-й полк НКВД и полк народного ополчения первыми ворвались в город и до окончательного овладения городом действовали в авангарде двух дивизий.

По итогам противостояния генеральный штаб вермахта вынужден был признать, что 1-я танковая армия отброшена от Ростова с большими потерями: около 30 тыс. человек, 80 самолетов, 275 танков, свыше 350 орудий.

«Ростовские ворота» на Кавказ, о захвате которых мечтал Гитлер, оказались надежно закрытыми советскими войсками до лета 1942 года.

С другой стороны, победа, одержанная Красной Армией под Ростовом, наряду с оперативными результатами имела огромное политическое и моральное значение. Она вселила уверенность командирам и бойцам в неизбежность разгрома противника, показала всему миру способность советского народа противостоять агрессору.

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Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ