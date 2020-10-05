Новороссийско-Таманская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта стала заключительной в битве за Кавказ.

Об этом в материале НИИ военной истории академии Генерального штаба Вооружённых сил России.​

В ходе сражения был прорван мощный оборонительный рубеж немецко-фашистских войск, названный «Голубой линией», разгромлена его группировка и полностью освобожден Таманский полуостров.

В августе 1943 года в связи с благоприятной обстановкой, сложившейся на юго-западном стратегическом направлении, Ставка Верховного Главнокомандования дала указание командующему Северо-Кавказским фронтом генерал-полковнику И.Е. Петрову о подготовке наступательной операции с целью завершить разгром таманской группировки врага и не допустить ее отхода в Крым.

Располагая данными, что не ожидавший наступления на новороссийском направлении противник несколько ослабил свою группировку на правом фланге 17-й армии, советским командованием было принято решение о нанесении главного удара в районе Новороссийска. Дело в том, что прорыв немецких позиций на этом направлении и овладение перевалами Неберджайский и Волчьи Ворота нарушил бы всю систему обороны врага, создавал бы возможность окружения и разгрома его таманской группировки.

К этому времени на Таманском полуострове была сосредоточены немецкая 17-я армия (генерал Э. Енеке) в составе 15 пехотных и 1-й кавалерийской дивизий, а также нескольких отдельных частей. Всего более 400 тыс. человек, 2860 орудий и минометов, свыше 100 танков и штурмовых орудий.

Против левого крыла Северо-Кавказского фронта, на участке Киевское, гора Долгая (более 35 км), оборонялись четыре пехотные дивизии. На новороссийском направлении, от горы Долгая до устья реки Дюрсо (около 20 км) занимали оборону две пехотные дивизии и два батальона охраны.

В глубине обороны, в районах Глебовки и Южной Озерейки, дополнительно располагались специальные части. В резерве немцы имели южнее перевала Волчьи Ворота два полка, один полк — в Красно-Медведовской и 125-ю пехотную дивизию — в районе Гостагаевской.



«Голубая линия» — система оборонительных рубежей немецко-фашистских войск на Таманском полуострове к 9 сентября 1943 г.

Заранее тщательно подготовленный оборонительный рубеж, названный «Голубой линией», проходил по местности, которая обеспечивала противнику отличный обзор и обстрел. Оборона состояла из главной полосы глубиной до 5–6 км и ряда позиций в глубине. Ее основу составляли узлы сопротивления и опорные пункты, расположенные в населенных пунктах и на господствующих высотах. Отрытые вдоль всего переднего края обороны две сплошные траншеи, связанные ходами сообщения, изобиловали долговременными огневыми точками, блиндажами и землянками.

Установленные перед окопами проволочные заграждения в пять-шесть рядов, минные поля и минированные завалы прикрывались трех-четырехслойным огнем пулеметов и легкой артиллерии из дотов и дзотов. Лучше всего противник укрепил подступы к Новороссийску и сам город, а также позиции в районе Мысхако, что против плацдарма 18-й армии. Чтобы прикрыть подходы к Новороссийску с моря, враг организовал оборону побережья Цемесской бухты: на всех пристанях и молах, а также во всех портовых постройках были установлены пулеметы и орудия.

Кроме того, вход в порт закрывали боновые заграждения с минами. Сам город, который амфитеатром спускается к морю, состоял почти исключительно из каменных зданий, что способствовало созданию прочной обороны, устройству огневых точек и опорных пунктов. Располагавшиеся за городом на высотах наблюдательные пункты позволяли противнику сосредоточивать артиллерийский огонь по любому участку бухты.

В состав войск Северо-Кавказского фронта входили 58-я, 9-я, 56-я,18-я и 4-я воздушная армии. К наступлению решено было привлечь еще три армии (20 стрелковых дивизий, четыре стрелковые бригады, несколько танковых бригад и отдельных танковых полков, артиллерия усиления), а соединениями 58-й армии — оборонять побережье Азовского моря.

Войска фронта почти в полтора раза превосходили противника по пехоте и артиллерии, не уступали ему и в количестве танков. Так как в результате крупных потерь в воздушных сражениях на Кубани и Курской дуге численность немецкой авиации значительно сократилась, враг имел на Таманском полуострове и в Крыму не более 300 самолетов против свыше 1 тыс. самолетов 4-й воздушной армии и Черноморского флота.

Командующий Азовской военной флотилией С.Г. Горшков (справа). Осень 1943 г.

Замысел Новороссийско-Таманской наступательной операции состоял в рассечении группировки противника рядом комбинированных ударов с суши и моря с последующим ее разгромом по частям. 9-я армия генерал-майора А.А. Гречкина при поддержке Азовской военной флотилии контр-адмирала С.Г. Горшкова должна была вести наступление вдоль реки Кубань на Курчанскую, Темрюк, а 56-я армия генерал-лейтенанта А.А. Гречко — на Гладковскую и Гостагаевскую.

Главный удар наносила 18-я армия генерал-лейтенанта К.Н. Леселидзе. Ей была поставлена задача во взаимодействии с силами Черноморского флота вице-адмирала Л.А. Владимирского освободить Новороссийск, после чего развивать наступление на Верхнебаканскую, Анапу.

В дальнейшем предусматривалось стремительное наступление войск фронта к переправам реки Старая Кубань с тем, чтобы отрезать главным силам врага пути отхода к портам Таманского полуострова и не допустить их эвакуации в Крым.

В соответствии с планом операции в войсках Северо-Кавказского фронта и силах Черноморского флота была проведена большая работа по подготовке к предстоявшему наступлению.

В специальных городках, оборудованных в горной местности по образцу немецкой обороны, войска обучались прорывать позиции. Силы Черноморского флота тренировались в высадке десантов и взаимодействии групп кораблей боевого обеспечения с десантными судами.

Большое внимание уделялось подготовке торпедных катеров в уничтожении боновых и минных заграждений, нанесении огневого удара по противнику в районах высадки. Кроме того, проводились практические занятия по организации ночного перехода кораблей и катеров с десантом.

Для обеспечения скрытности подготовки наступления были приняты меры по оперативной маскировке. План операции был разработан при личном участии генерал-полковника И.Е. Петрова. А все другие документы оформлял ограниченный круг лиц в части, их касавшейся, и только в одном экземпляре, написанном от руки. Перегруппировка войск и сосредоточение ударных группировок производились, как правило, ночью.

Посадку морского десанта, выход в море и построение кораблей приказано было произвести при лунном освещении, а переход и высадку — уже после захода луны. С целью дезинформации командования группы армий «А» разведка Северо-Кавказского фронта активизировала свои действия на второстепенных направлениях.

Все перечисленные мероприятия должны были дезориентировать противника в отношении истинных намерений советского командования. Как оно и предполагало, враг приступил к перегруппировке своих войск и уплотнению боевых порядков на участках, не являвшихся объектами главных ударов войск фронта.

Для управления войсками была создана система командных пунктов, обеспечивавшая организацию устойчивой связи, непосредственного наблюдения и согласования действий сухопутных соединений и частей, сил флота и авиации.

В соответствии с принятым решением и планом операции командующий фронтом 30 августа 1943 года поставил задачи соединениям и частям 18-й армии, а 4 сентября — 9-й и 56-й армий. Наиболее подробно определялись задачи и планировались боевые действия 18-й армии, наносившей главный удар в операции, а также взаимодействовавшим с ней силам Черноморского флота.

1 сентября командующий Черноморским флотом доложил Военному совету фронта план и порядок проведения десантной операции. Для высадки морского десанта и его обеспечения он выделил боевые корабли, вспомогательные суда, боты и баркасы. Всего 147 единиц, которые были объединены в отряды и группы, имевшие в свою очередь конкретные задачи.

Корабли, предназначенные для высадки десантов, были разделены на три отряда: первый — 59, второй — 19 и третий — 26 единиц. Отряд обеспечения высадки десанта, включавший 40 катеров, состоял из четырех групп. Первой группе была поставлена задача на уничтожение боновых заграждений во входных воротах Новороссийского порта и расширение уже имевшихся проходов для катеров с десантом. Вслед за этим вторая и третья группы, прорвавшись в порт, должны были атаковать западный берег Цемесской бухты и портовые причалы, подавив там оборону врага. На четвертую группу возлагалось прикрытие десантной операции с моря.

Отряд огневого обеспечения высадки десанта состоял из трех эскадренных миноносцев. Перед ним стояла задача подавить в момент его высадки огнем корабельной артиллерии главного калибра батареи врага в районах Южной Озерейки, Глебовки, Васильевки и Борисовки.

Для обеспечения высадки морского десанта в Цемесской бухте и прорыва обороны противника в районе Новороссийска привлекались, помимо войсковой артиллерии и минометов, восемь артиллерийских полков усиления, артиллерийская бригада большой мощности (203-мм) и минометный полк. Всего 800 орудий и минометов.

Кроме того, на главных направлениях было сосредоточено 277 установок реактивной артиллерии. Это позволяло создать на участках прорыва дивизий плотности от 85 до 250 орудий и минометов на 1 км, а на участках высадки десантных отрядов — до 52 единиц артиллерии.

Новороссийск. Десантники высаживаются на берег в районе клуба портовиков. Сентябрь 1943 г.

Для авиационного обеспечения операции на новороссийском направлении была выделена группа в составе 148 самолетов (58 истребителей, 36 штурмовиков и 54 бомбардировщика).

В течение 15 суток еще до начала операции группа артиллерии (50 орудий 152-мм и 203-мм) методичным огнем разрушала оборонительные сооружения противника. Небольшие отряды 9-й и 58-й армий с 5 сентября отвлекали в своих полосах внимание противника от готовившегося удара.

Благодаря этому Новороссийско-Таманская наступательная операция, начавшаяся в ночь на 10 сентября высадкой десантных отрядов в районе Новороссийска вслед за мощным ударом авиации и артиллерии по противнику в местах высадки, явилась полной неожиданностью для немецкого командования. Как потом выяснилось, оно и предположить не могло столь широкомасштабного наступления здесь советских войск.

В то время как авиация и артиллерия наносили массированные удары, группа катеров, действовавшая впереди десантных судов, торпедировала огневые точки врага на молах, уничтожала боновые и минные заграждения во входных воротах Новороссийского порта. Ворвавшаяся в бухту вторая группа катеров нанесла торпедный удар по огневым точкам на берегу и причалах. Вслед за этим в бухту вошли десантные корабли, которые высадили первые группы десантного отряда. Одновременно 1339-й стрелковый полк 318-й стрелковой дивизии начал высадку у восточного мола, встретив лишь незначительное сопротивление противника.

Как только десантные отряды завязали бои с врагом в местах высадки, в наступление перешли главные силы 18-й армии. Но, несмотря на мощную артиллерийскую поддержку, ее соединения и части, наступавшие со стороны цементного завода «Октябрь» и мысхакского плацдарма, в этот день прорвать немецкую оборону не смогли.

Командование вермахта, пытаясь задержать наступление 18-й армии, начало спешно перебрасывать в район Новороссийска ближайшие резервы, состоявшие из различных подразделений 101-й легкопехотной, 9, 73 и 125-й пехотных дивизий. Ценой больших потерь противник все-таки разобщил десантный отряд № 1, окружил и изолировал отряд № 2, но приостановить наступление отряда № 3 ему не удалось.

В течение ночи генерал-полковник И.Е. Петров усилил 1339-й стрелковый полк (отряд № 3) еще одним полком 318-й стрелковой дивизии. К утру он был высажен в районе электростанции. Теперь огонь всей артиллерии и минометов был сосредоточен по цементному заводу и опорному пункту противника на горе Сахарная Голова.

Командующий 4-й воздушной армией получил приказ плотно прикрывать истребительной авиацией боевые порядки наступавшей 18-й армии и усиливать бомбо-штурмовые удары по районам Мефодиевского, Верхнебаканского, Новороссийска, перевала Волчьи Ворота, Липок, Федотовки.

Новороссийск. Бои в районе цементных заводов. Сентябрь 1943 г.

Одновременно с этим командующий фронтом перебросил из своего резерва под Новороссийск 55-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 6-й гвардейский танковый полк, 5-ю гвардейскую танковую бригаду и 414-ю стрелковую дивизию. Дабы помешать противнику маневрировать резервами, он приказал командующему 9-й армии с утра 11 сентября перейти в наступление на завод «Красный Октябрь» и Кеслерово.

Успешная переброска подкреплений десанту и усиление восточной группировки 18-й армии тяжелыми танками, сосредоточение здесь огня артиллерии и ударов авиации имели решающее значение для развития наступления.

Соединения и части 318-й стрелковой дивизии в ночном бою, сломив сопротивление противника, к 6 часам 11 сентября прорвали его оборону и соединились с подразделениями 1339-го стрелкового полка, наступавшими им навстречу. К полудню они овладели районом цементного завода «Красный Октябрь», поселком Турецкий Сад, электростанцией, цементным заводом «Пролетарий».

Высадившиеся в северной части Новороссийского порта 393-й отдельный яростный батальон морской пехоты и часть сил 290-го стрелкового полка НКВД целый день вели ожесточенные бои в районе вокзала и элеватора. Немецкая пехота при поддержке танков, стремясь ликвидировать закрепившиеся здесь советские части, переходила в яростные контратаки.

Одновременно противник пытался не допустить развития успеха 318-й стрелковой дивизии. Для этой цели он перебросил в район Адамовича Балки до двух пехотных полков, 20 танков и дивизион штурмовых орудий. На участке высадки 255-й морской стрелковой бригады врагу удалось своими контратаками разъединить ее части, которые, оказавшись в тяжелом положении, вынуждены были с боями пробиваться на соединение с 20-м стрелковым корпусом.

Новороссийская операция 9–16 сентября 1943 г.

В 7 часов 11 сентября перешла в наступление 9-я армия, нанося удары на Кеслерово, Калабатку и «Красный Октябрь». Немецкое командование было вынуждено ввести в бой сосредоточенные в районе Киевского, Варениковской, Гладковской резервы, что лишало его возможности использовать их против 18-й армии.

В течение 12–13 сентября в бой были введены вторые эшелоны десантов, к этому времени нанесли удары подошедшие 55-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-й гвардейский танковый полк и 5-я гвардейская танковая бригада. Из-за понесенных значительных потерь сопротивление противника заметно ослабело. Положение его усугублялось тем, что тактические резервы были уже израсходованы, оперативных почти не осталось, а активные действия советской 9-й армии не позволяли ему осуществлять маневр за счет других участков.

14 сентября в 7 часов после 40-минутной артиллерийской подготовки перешла в наступление 56-я армия. Своим правым флангом она наносила удар на Киевское, Молдаванское, а левым — на Нижнебаканскую. В течение дня ее соединения и части, преодолевая сопротивление и контратаки противника, вклинились в его оборону на 800–1000 м.

Однако на следующий день из-за сильного огня, частых вражеских контратак, почти сплошных минных полей в глубине обороны противника армия практически остановилась. Со второй половины дня ее передовые части приступили к подготовке ночного наступления.

С утра 14 сентября восточная группировка 18-й армии возобновила наступление и к исходу его вышла к перевалу Маркотх. 55-я гвардейская стрелковая дивизия совместно с танковой группой, сломив сопротивление противника в районе Новороссийского вокзала, продолжала развивать наступление на Цемдолину. Наступавшая со стороны мысхакского плацдарма западная группировка так и не могла прорвать оборону противника. Лишь на отдельных участках она вклинилась на 700–800 м в немецкие боевые порядки. Возобновив наступление на следующий день, она продвинулась на 1,5–2 км.

«Новороссийск освобожден!» Сентябрь 1943 г.

Таким образом, наибольших успехов 18-я армия добилась на своем правом фланге, где ее соединения и части вышли в район перевала Маркотх и горы Колдун. В дальнейшем это и решило участь врага в самом крупном узле новороссийской системы его обороны — на горе Сахарная Голова.



К исходу 15 сентября сопротивление противника здесь, наконец, было сломлено. В 17 часов разведка установила, что он начал отходить мелкими группами в западном и северо-западном направлениях под прикрытием сильного артиллерийского и минометного огня.

Соединения и части 18-й армии не прекращали наступления и ночью. Продвигаясь со стороны Мысхако к 10 часам 16 сентября и уничтожив до двух батальонов румынской 4-й горнострелковой дивизии, они очистили от противника южную часть Новороссийска. Передовые части 176-й стрелковой дивизии и 81-й стрелковой бригады овладели районом 8-я Щель, высотой 307,2, Федотовкой и, перейдя к преследованию, к исходу дня вели бои на рубеже Борисовка, Васильевка, Глебовка, Глубокая Балка.

Соединения и части 89-й стрелковой дивизии, наступавшие в районе горы Сахарная Голова, 15 сентября прорвали неприятельскую оборону и, уничтожив в ночном бою до полутора рот противника, стремительно продвигались вперед. К исходу 16 сентября дивизия вышла в район Головкова Щель, высота 520,6 (оба пункта 4 км севернее перевала Неберджайский).

В центре подразделения 55-й гвардейской, 318-й и 414-й стрелковых дивизий к 10 часам полностью очистили от врага северную часть Новороссийска и, развивая наступление, к исходу следующего дня вели бои за перевал Неберджайский, Кирилловку, Цемдолину.

Новороссийско-Таманская наступательная операция. 9 сентября — 9 октября 1943 г.

Таким образом, новороссийская группировка понесла поражение под ударами 18-й армии и высадившегося десанта Черноморского флота. Порт и город были полностью очищены от врага. Прорыв его обороны в районе Новороссийска и выход советских войск в район Гайдука положили начало разгрому всей немецкой группировки, державшей оборону на «Голубой линии».

Оказавшись перед непосредственной угрозой разгрома своей группировки, командование вермахта вечером еще 15 сентября отдало приказ об отводе войск правого крыла и центра с рубежа «Голубая линия». Используя благоприятные условия местности, немцы отступали под прикрытием сильных арьергардов, активно применяя все виды заграждений.

В ночь на 16 сентября перешедшая в наступление 56-я армия к исходу дня вышла на рубеж Мельничный, Трудовой, Прохладный, Нижнегреческий, Аманат. Однако противник в течение трех суток сумел отразить все атаки, используя удобную для обороны местность. Соединения и части 9-й армии, перешедшие в наступление на Батарейную, Кеслерово, захватили плацдармы на левом берегу р. Адагум, но на направлении главного удара, на рубеже р. Курка, успеха не добились.

В течение 19 сентября противник оказывал ожесточенное сопротивление на рубеже Варениковская, левый берег р. Шуха вплоть до Новопокровского, а далее Новомихайловский, поселок им. Ворошилова, Гладковская, Даманский, Дружный, Греко-Майский, Большевик, Верхнебаканский, Большой, западная окраина совхоза «Абрау-Дюрсо».

Угроза обхода левого крыла обороны вынудила немецкое командование начать отвод своих частей с этого рубежа, причем вначале отводились те, что действовали перед 18-й армией, затем — перед 56-й и 9-й армиями.



Командующий 56-й армией А.А. Гречко (четвертый справа) среди офицеров и генералов 11-го гвардейского корпуса

К исходу 21 сентября войска Северо-Кавказского фронта, преследуя противника, вышли к рубежу р. Чекон, восточная окраина Гостагаевской, Марченко, Курбацкий, Верхнее Джемете. Однако прорвать его с ходу не смогли, и вынуждены были остановиться, чтобы привести в порядок войска и подтянуть отставшие артиллерию и тылы.

24 сентября войска фронта возобновили наступление. Соединения и части 9-й армии завязали бои за Темрюк, который был освобожден 27 сентября. 56-я и 18-я армии, преодолевая сопротивление противника, 26 сентября вышли к долине реки Старая Кубань — от лимана Большой Разнокол до Суворовско-Черкесского, где соединились с морским десантом, высаженным в Благовещенской. Тем не менее, неоднократные попытки 56-й и 18-й армий с ходу форсировать реку Старая Кубань успеха не имели.

Узкие перешейки между лиманами с расположенными на них высотами облегчали врагу организацию обороны, позволяли сдерживать наступление незначительными силами. К тому же он, заранее сплошь заминировав все дороги и дефиле, вел интенсивный огонь из всех видов артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Советские войска вынуждены были брать укрепленные высоты фронтальными ударами. А враг тем временем успешно эвакуировал через Керченский пролив на судах и самолетах не только остатки 17-й армии, но и трудоспособное население Новороссийска.

Войска Северо-Кавказского фронта, преодолев сопротивление противника на рубеже рек Кубань и Старая Кубань, продолжали наступление во взаимодействии с морскими десантами, высаженными в районах Темрюка (Азовское побережье) и озера Соленое (Черноморское побережье). Соединения и части 18-й и 56-й армий лишь к исходу 9 октября вышли к Керченскому проливу, полностью завершив освобождение Таманского полуострова.

В ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции войска Северо-Кавказского фронта нанесли урон таманской группировке противника, ликвидировав его оперативный плацдарм на Кубани, который обеспечивал вермахту оборону Крыма с востока.

Для советских войск создались благоприятные условия для последующих операций по освобождению Крымского полуострова.



В этой операции воины Красной Армии прошли с боями более 150 км, нанесли тяжелое поражение немецким 9-й, 50-й, 73-й, 79-й, 98-й, 125-й, 370-й пехотным и 101-й легкопехотной дивизиям, румынским 4-й горнострелковой, 9-й кавалерийской, 19-й и 10-й пехотным дивизиям. Враг потерял свыше 36 тыс. солдат и офицеров убитыми и около 4 тыс. пленными.

Командующий войсками Северо-Кавказского фронта И.Е. Петров (справа) и командующий артиллерией А.К. Сивков. Таманский полуостров, 1943 г.

Войска Северо-Кавказского фронта были удостоены благодарности Верховного Главнокомандующего, а многие части и соединения получили наименование «Новороссийских», «Таманских», «Анапских», «Кубанских» и «Темрюкских». В 1961 году на площади Свободы в Новороссийске в честь массового подвига защитников города открыт памятник. Его авторами являются скульпторы И. Шмагун и Н. Тимошин. Архитекторы К. Михайлов и Е. Лашук.

Освобождению Новороссийска в значительной степени способствовала грамотно организованная и дерзко проведенная высадка морского десанта непосредственно в Цемесской бухте.

Несмотря на трудности, связанные с десантированием в сильно укрепленном порту, соединения и части 18-й армии, а также силы Черноморского флота успешно выполнили поставленную перед ними задачу. Это было достигнуто благодаря смелому проведению операции, применению ряда новых тактических приемов, а также массовому героизму советских воинов.

Однако Новороссийско-Таманская операция протекала не всегда гладко. Условия местности допускали действия наступавших лишь на очень узких, разобщенных друг от друга участках, что стесняло их маневр и позволяло противнику под прикрытием сравнительно небольших арьергардов отводить свои силы на следующий, предварительно оборудованный оборонительный рубеж.

К тому же разведка была организована настолько неудовлетворительно, что войска, начиная наступление, зачастую не знали истинного начертания переднего края неприятельской обороны. Взаимодействие родов войск планировалось в штабах нечетко, а непосредственно в войсках организовано плохо. Даже и такое взаимодействие в процессе боя часто нарушалось, а командиры частей и соединений со своими штабами не принимали должных мер для его восстановления.

Памятник «Воинам — защитникам города Новороссийска». Скульпторы И.П. Шмагун и Н. Тимошин. Архитекторы К.М. Михайлов и Е. Г. Лашук. Открыт в 1961 г.

Недостаток четкости в руководстве соединениями со стороны командующих армиями и боязнь проявлять излишнюю инициативу отдельными командирами не давали возможность должным образом осуществлять указания Ставки Верховного Главнокомандования в полном объеме. После прорыва «Голубой линии» наступление армий фронта фактически вылилось в преследование планомерно отходившего под прикрытием своих арьергардов противника.

Приказ войскам Северо-Кавказского фронта о реорганизации фронта в Отдельную Приморскую армию. ЦАМО.Ф. 51. Оп. 932. Д. 213. Л. Тит., 70–71.

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Статья подготовлена Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ