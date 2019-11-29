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Интересные картинки по теме магнитных полей и гравитации.

18:39. 29 ноября 2019 289 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Electricity Evolves Mass Into Spheres Magic Transistor — Walter Russell_ The Universal… Universal_One_Page_083

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