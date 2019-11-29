Интересные картинки по теме магнитных полей и гравитации.
18:39. 29 ноября 2019 289 просмотров 6 коммент. Опубликовал: BlackCat
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Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.
Кому интересны подлинники публикаций о Никола Тесла: http://teslacollection.com
На ангельском языке очень интересно.
Физики-альтернативщики поймут.
Животное, решило блеснуть своей гениальной шизофренией? Лучше бы не умничало, а посетило бы психиатра или экзорциста.
Не скулите.
Видишь ли, всякому недоразвитому животному характерно одно свойство: животное думает, что вокруг него находятся только животные, что в итоге и делает его животным. Поэтому логика у животного следующая: если животное лает, то оно думает, что и другие вокруг него тоже лают, или если животное скулит то оно думает, что и другие вокруг него тоже скулят.
ПыСы
Если животное общается с Богом – это вовсе не значит, что оно выросло до состояния Бога, Но это означает, что Бог снизошол до общения с животным, дабы наставить его на путь истины.