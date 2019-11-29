Главная » Мировоззрение, Психология

Что делать? Психиатрия сегодня: так сходит ли мир с ума?

16:35. 29 ноября 2019 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ТК «Культура»

Мир сошёл с ума – это утверждение мы слышим постоянно. Причём утверждающие это подразумевают не только состояние международных отношений, но и поведение многих людей, включая известных «деятелей культуры» и даже политиков. Ну и, естественно, поведение тех, с кем мы сталкиваемся в обыденной жизни.

Источник: https://nstarikov.ru/chto-delat-psihiatrija-segodnja-tak-shodit-li-mir-s-uma-110854

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...Dement- по-английски означает «сходить с ума», «помешаться», ...мысли. Не происходит ли дело таким образом, что ханнабинол (действующее ...программ, можно сказать, что сегодня они превосходно играют ...? И не запрограммирован ли психиатр таким образом, чтобы давать...
Феномен Юрия Горного
...выполнять - все сходится до мелочей. ...начала сообщают: сегодня тебя точно ...чувствовал, что дело плохо, дальше так нельзя. ...соглашаться ли. Дело в том, что если...психиатры побежали жаловаться в обком, что, де, Юрий Горный занимается незаконным врачеванием. Дело......
ПРЕДАТЕЛЬСТВО СВОЕГО РЕБЕНКА - ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
...colorend--> Не поэтому ли на Западе так много гомосексуалистов. Это... психиатрии, и европейские и американские ученые говорили о том, что... гуляет под ее окнами, сходит с ума. И представляет ... уровнем культуры. Что нам делать? Мы сегодня живет в таком мире, где...
Сталинские репрессии 30-х годов. А вы уверены, что они сталинские?
...: а организовывал ли Сталин «большой ...такое количество расследований и рассчитывал. Понять-то они поняли, а вот что делать...ему пригрозить, что расстреляет сходу, если ...ЕСТЬ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ – ПОДЛОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ...нашего? Так же как сегодня некоторые ......
О связи психиатрии и нашей экономики
... Александр Аузан. Но вышло так, что сначала довелось прочитать его обширное... к другой траектории». Лежит ли эта точка в политике? ...Но все эти пути сходятся к тому, что сначала нужен долгий взгляд...60! И какого хрена им делать сегодня в нашей стране? Но ...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
..., с психическими – психиатрами; убеждённые наркоманы яростно ...А не опасна ли такая гиперактивность продвинутых мамашек ... например. Так что, давайте, перенесите на сегодня все дела, которые ...всерьёз думаете, что он вот так сходу воспримет эту смысловую...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)