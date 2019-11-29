Что делать? Психиатрия сегодня: так сходит ли мир с ума?

Мир сошёл с ума – это утверждение мы слышим постоянно. Причём утверждающие это подразумевают не только состояние международных отношений, но и поведение многих людей, включая известных «деятелей культуры» и даже политиков. Ну и, естественно, поведение тех, с кем мы сталкиваемся в обыденной жизни.

Источник: https://nstarikov.ru/chto-delat-psihiatrija-segodnja-tak-shodit-li-mir-s-uma-110854