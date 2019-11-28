Существовавшие десятилетиями схемы и астрономические суммы — результаты проверок в «Роскосмосе»

Новое руководство «Роскосмоса» выявило на предприятиях госкорпорации существовавшие десятилетиями схемы противоправной деятельности, по результатам проверок возбуждено больше 15 уголовных дел, сообщил радио «Комсомольская правда» начальник службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.

По его словам, вскрытые схемы были связаны с «отдельными руководителями».

«Это и вывод денежных средств, это и факты коррупции, мошенничества, злоупотребления и прочее», — сказал Мельников.

Он назвал службу внутреннего аудита «инструментом гендиректора» Дмитрия Рогозина. Эта структура проверяет предприятия ракетно-космической отрасли по его поручениям. По итогам ряда проверок материалы направляются в следственные органы.

«К примеру, НИЦ РКП (Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности), город Пересвет, совместная проверка проведена Генеральной прокуратурой, ФСБ и нами. Итог: статья 159, часть 4 УК РФ, возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при организации стройки одного из объектов. Там сумма ущерба может дойти до астрономических цифр. Это сотни миллионов», — сказал Мельников.

Он отметил, что еще на одном предприятии «Роскосмоса», работающем по гособоронзаказу (ГОЗ), руководитель подписывал фиктивные акты выполненных работ. Эту компанию он не назвал, поскольку там продолжаются следственные действия.

«Бывший директор, по нашему мнению, подделывал документы по выполнению ГОЗ, что позволяло ему выглядеть в благоприятном свете и получать многомиллионные премии себе и своему близкому окружению», — сказал аудитор.

В реальности, по его словам, эти работы либо не были проделаны, либо не давали конечного результата, указанного в актах.

Также сейчас расследуются уголовные дела по хищениям при строительных работах во ФГУП «Центр «Звездный», электронно-компонентной базы РКК «Энергия», исполнении контрактов на НПО «Техномаш» и идет проверка материалов «Роскосмоса» о присвоении бывшим руководством его дочерней компании — «РК-Актив» 73 млн рублей целевого займа.

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