Победа Сталина на Тегеранской конференции

28 ноября — 1 декабря 1943 г. в иранской столице произошла встреча глав трех великих держав: Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании. Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль собрались в Тегеране для решения ряда сложных вопросов, связанных с продолжением войны против гитлеровской Германии, послевоенным устройством Европы, мира и вступления СССР в войну с Японией. Это была первая встреча т. н. «большой тройки».

В Западной Европе проводить встречу «большой тройки» было негде или опасно. Вашингтон и Лондон не хотели проводить конференцию и на советской территории. В августе 1943 года Рузвельт и Черчилль сообщили Сталину, что, по их мнению, для такой конференции не подходят ни Архангельск, ни Астрахань. Они предлагали провести встречу на Аляске, в Фэрбенксе. Но Сталин отказался в такое напряженное время уехать от фронта на столь отдаленное расстояние. Советский вождь предложил провести встречу в государстве, где имелись представительства всех трех держав, например, в Иране. Помимо Тегерана, в роли «столиц конференции» рассматривали Каир (его предложил Черчилль), Стамбул и Багдад. Но остановились на Тегеране, так как в этот момент его контролировали советские и британские войска, был здесь и американский контингент.

Иранскую операцию (операция «Согласие») британо-советские войска провели в конце августа — первой половине сентября 1941 года. Союзные войска оккупировали Иран из военно-стратегических и экономических соображений (Операция «Согласие». Ввод советских войск в Иран в 1941 году). Во-первых, иранское руководство в предвоенные годы активно сотрудничало с Третьим рейхом, набирала силу идеология иранского национализма. В результате существовала реальная угроза вовлечения Ирана на сторону Германской империи в качестве союзника во Второй мировой войне и появления здесь немецких войск. Во-вторых, Иран стал базой германской разведки, что угрожало интересам Великобритании и СССР в регионе. В-третьих, необходимо было взять под контроль иранские нефтяные месторождения, предотвращая возможный их захват германскими войсками. Кроме того, СССР и Великобритания создавали южный транспортный коридор, по которому союзники могли поддерживать Россию в рамках реализации программы ленд-лиза.

Части Красной Армии заняли Северный Иран. Разведотделы советских 44-й и 47-й армий проводили активную работу по ликвидации германской агентуры. Британские войска оккупировали юго-западные провинции Ирана. Американские войска, под предлогом защиты грузов поставляемых в Советский Союз, вошли в Иран в конце 1942 года. Без всяких формальностей американцы заняли порты Бендер-Шахпур и Хорремшехр. Через иранскую территорию пролегла важная коммуникация, по которой в СССР перебрасывали американские стратегические грузы. В целом обстановка в Иранском государстве была хоть и сложной, но контролируемой. В иранской столице дислоцировался советский 182-й горнострелковый полк, который охранял наиболее важные объекты (перед началом конференции его заменили на более подготовленную часть). Большинство простых персов относились к советским людям с уважением. Это облегчало действия советской разведки, которая легко находила среди иранцев добровольных помощников.

Прибытие

Сталин отказался лететь самолётом и выехал на конференцию 22 ноября 1943 год на литерном поезде №501, который проследовал через Сталинград и Баку. За безопасность движения отвечал лично Берия, он ехал в отдельном вагоне. В делегацию также входили Молотов, Ворошилов, Штеменко, соответствующие работники Наркомата иностранных дел и Генштаба. Из Баку вылетели на двух самолетах. Первым управлял летчик-ас, командир 2-й авиадивизии особого назначения Виктор Грачёв, в самолете летели Сталин, Молотов и Ворошилов. Командующий авиацией дальнего действия Александр Голованов лично управлял вторым самолетом.

Черчилль отправился из Лондона в Каир, где ждал американского президента, чтобы ещё раз согласовать позиции Соединенных Штатов и Англии по основным вопросам переговоров с советским вождем. Рузвельт пересек Атлантический океан на линейном корабле «Айова» в сопровождении значительно эскорта. Им удалось избежать столкновения с германскими субмаринами. После девятидневного морского перехода американская эскадра прибыла в алжирский порт Оран. Затем Рузвельт прибыл в Каир. 28 ноября делегации трех великих держав уже были в иранской столице.

Из-за угрозы со стороны германских диверсантов были предприняты масштабные меры по обеспечению безопасности высокопоставленных гостей. Правительственная делегация СССР остановилась на территории советского посольства. Англичане расположились на территории британского посольства. Британская и советская дипмиссии располагались на противоположных сторонах одной улицы иранской столицы шириной не более 50 м. Американский президент, в связи с террористической угрозой, принял приглашение поселиться в здании советского посольства. Американское посольство находилось на окраине города, что серьёзно ухудшало возможности по созданию плотного кольца безопасности. Совещания проходили в советском посольстве, куда Черчилль ходил по специально построенному крытому коридору, соединившему советскую и английскую миссии. Вокруг объединенного этим «коридором безопасности» советско-британского дипломатического комплекса, советские и английские спецслужбы создали три кольца усиленной охраны, подкрепленные бронетехникой. Вся пресса в Тегеране остановила свою деятельность, были отключены телефон, телеграф и радиосвязь.

Германия, опираясь на многочисленную агентуру, попыталась организовать покушение на лидеров «большой тройки» (операция «Длинный прыжок»). Однако советская разведка знала об этой операции. К тому же советские разведчики совместно с британскими коллегами из МИ-6 пеленговали и расшифровывали все сообщения немецких радистов, которые готовили плацдарм для высадки диверсионной группы. Немецких радистов перехватили, а затем взяли и всю немецкую агентурную сеть (более 400 человек). Часть из них перевербовали. Покушение на лидеров «большой тройки» было предотвращено.

На конференции планировали решить ряд важных вопросов:

— установить точный срок открытия союзниками второго фронта. Это был наиболее сложный вопрос. Англия и США всячески затягивали сроки открытия второго фронта. К тому же Черчилль хотел открыть «балканский фронт, с участием Турции, чтобы наступая через Балканы, отрезать Красну Армию от важнейших центров Западной Европы;

— польский вопрос — о границах Польши после войны;

— вопрос вступления СССР в войну с Японской империей;

— вопрос будущего Ирана, предоставления ему независимости;

— вопросы послевоенного устройства Европы (в первую очередь решали судьбу Германии) и обеспечения безопасности в мире после войны

Основная проблема

Главной проблемой было решение об открытии т. н. «второго фронта», то есть высадки войск союзников в Европе и создание Западного фронта, что должно было значительно ускорить падение Третьего рейха. После стратегического коренного перелома в Великой Отечественной войне, который произошел в ходе Сталинградской и Курской битв, положение на Восточном фронте складывалось благоприятно для Красной Армии. Немецкие войска понесли невосполнимые потери, и германское военно-политическое руководство утратило стратегическую инициативу. Вермахт перешёл к стратегической обороне. Однако по победы было ещё далеко, Третий рейх по-прежнему был грозным противником. Ускорить его разгром можно было только совместными усилиями трех великих держав.

Союзники обещали открыть второй фронт ещё в 1942 году, но прошел год, и никаких подвижек не было. В военном отношении союзники были готовы к началу операции к июлю-августу 1943 года, когда на Восточном фронте шло жестокое сражение на Орловско-Курской дуге. В Англии была развернута 500-тыс. экспедиционная армия, которая была в полной боеготовности, её обеспечили всем необходимым, в том числе кораблями и судами для боевого прикрытия, поддержки огнем и высадки десанта. Однако фронт не открывали по политическим мотивам. Лондон и Вашингтон не собирались помогать Москве. Советская разведка выяснила, что в 1943 году союзники второй фронт на севере Франции не откроют. Они будут ждать, «пока Германия не будет смертельно ранена русским наступлением».

К тому же стало известно, что Лондон и Вашингтон разработали стратегический план по наступлению с южного направления, на подступах к Италии и Балканскому полуострову. Они планировали вывести из войны Италию, проведя закулисные переговоры с итальянскими политическими деятелями; вынудить выступить на своей стороне Турцию и с помощью неё открыть путь на Балканы, начав наступление осенью; до осени выжидать, смотреть, что происходит на Восточном фронте. Англо-американское руководство считало, что немцы летом 1944 года развернут новое стратегическое наступление на Восточном фронте, но после некоторых успехов будут снова остановлены и отброшены. Германия и СССР понесут огромные потери, обескровят свои вооруженные силы. Одновременно разрабатывались планы высадки союзных войск в Сицилии, Греции и Норвегии.

США и Англия хотели убедить СССР в том, что высадка на севере Франции осложнена недостатком в транспорте, что делает невозможным снабжение больших воинских соединений. Втягивание в войну Турции и наступление через Балканский полуостров — более выгодный сценарий, который позволит соединиться союзным армиям на территории Румынии и нанести удар по Германии с южного направления. Таким образом, Черчилль хотел отсечь от СССР большую часть Европы. Кроме того, темпы ведения войны замедлялись, что давало возможность проработать новые антисоветские сценарии и ослабить значение Красной Армии на завершающем этапе войны, когда бои будут идти на германской территории. Так, прорабатывался сценарий антигитлеровского переворота в Германии, когда новое немецкое руководство поймет безнадежность положения, капитулирует и пустит англо-американские войска, чтобы спасти страну от Красной Армии. После войны планировали создать антисоветский буфер из враждебных СССР режимов в Финляндии, Прибалтике, Польше, Румынии, новой Германии. К тому же союзники скрывали от Москвы свой атомный проект, который не был направлен против Третьего рейха и должен был сделать англосаксов полными хозяевами планеты после завершения Второй мировой войны. В Москве знали и об этом, и готовили ответные ходы.

Итоги конференции

Операция «Оверлорд». После долгих дебатов проблема открытия второго фронта оказалась в тупике. Тогда Сталин выразил готовность покинуть конференцию: «У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего путного, как я вижу, не получается». Черчилль понял, что больше накалять вопрос нельзя, пошёл на компромисс. Рузвельт и Черчилль пообещали советскому вождю открыть второй фронт во Франции не позднее мая 1944 года. Окончательное время операции планировалось определить в первой половине 1944 г. Для введения в заблуждение немецкого командования относительно места и начала высадки англо-американских войск в Западной Европе планировалось провести десантную операцию в Южной Франции. Советские войска во время операции союзников должны были предпринять наступление, чтобы предотвратить переброску немецких войск с востока на запад. Союзники договорились принять меры по оказанию помощи югославским партизанам.

Польский вопрос. Будущее Польши также вызвало серьёзные разногласия. Однако в предварительном порядке договорились о том, что восточная граница Польского государства будет проходить по «линии Керзона». Эта линия в основном соответствовала этнографическому принципу: к западу от неё находились территории с преобладанием польского населения, к востоку — земли с преобладанием белорусского, украинского и литовского населения. Территориальные аппетиты Варшавы решили удовлетворить за счёт Германии (Пруссии), которая ещё в средние века оккупировала значительные польские земли. Сталин отклонил притязания Рузвельта и Черчилля по признанию Москвой польского эмигрантского правительства в Лондоне. США и Англия планировали посадить в Польше своих марионеток. Москва не пошла на это и заявило, что СССР отделяет Польшу от эмигрантского правительства в Англии.

Иран. «Большая тройка» приняла «Декларацию по Ирану». Документ подчеркивал желание Москвы, Вашингтона и Лондона сохранить суверенитет и территориальную целостность Ирана. Оккупационные войска после завершения войны планировалось вывести. Надо сказать, что Сталин не собирался оставлять Иран в лапах англосаксов. Во время пребывания в Тегеране Сталин изучил общее состояние иранской политической элиты, влияние на неё британцев, ознакомился с состоянием армии. Было принято решение организовать авиационную и танковую школы, передать им технику, чтобы организовать подготовку иранских кадров.

Послевоенное устройство. Американский президент предложил расчленить Германию после войны на 5 автономных государственных образований и установить международный контроль (по факту Англии и США) за важнейшими германскими промышленными районами — Руром, Сааром и др. Его поддержал и Черчилль. Кроме того, Черчилль предлагал создать т. н. «Дунайскую федерацию» из придунайских стран, с включением в неё южногерманских территорий. Практически Германию предлагали вернуть в прошлое — расчленить её. Это закладывало настоящую «мину» под будущее устройство Европы. Однако Сталин не согласился с таким решением и предложил передать германский вопрос в Европейскую консультативную комиссию. СССР в качестве контрибуции получил право после победы присоединить к себе часть Восточной Пруссии.

Вопросы обеспечения безопасности в мире после войны. Американский президент Рузвельт предложил создать международную организацию (этот вопрос уже ранее обсуждался с Москвой) на принципах Объединённых Наций. Эта организация должна была обеспечить длительный мир после Второй мировой войны. В комитет, который должен был не допустить начало новой войны и агрессии со стороны Германии и Японии, входили СССР, США, Великобритания и Китай. Сталин и Черчилль в целом поддержали эту идею.

Война с Японией. Советская делегация, с учётом неоднократных нарушений Японской империей советско-японского договора 1941 о нейтралитете и помощь Германии, а также идя на встречу пожеланиям союзников, заявила, что СССР вступит в войну с Японией после окончательного разгрома Третьего рейха.

В целом Сталин одержал победу на Тегеранской конференции:

— не дал Лондону и Вашингтону продавить «южную стратегию» — наступление союзников через Балканы, заставил союзников дать обещание открыть второй фронт;

— польский вопрос был решен в интересах России;

— Германию не дал убить и расчленить, что создало бы зону нестабильности на западных границах СССР. Москве была выгодно единое германское государство как противовес Англии и Франции;

— по Японии дал себя уговорить, но в реальности Сталин и сам хотел взять исторический реванш России за войну 1904—1905 гг., вернуть утраченные территории и усилить позиции СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник: https://nstarikov.ru/pobeda-stalina-na-tegeranskoj-konferencii-110830