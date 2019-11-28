Фетисов назвал Россию «опозорившейся страной»: реакция Сети
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что Россия — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта.
«Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально», — сказал Фетисов.
Такие слова не могли остаться незамеченными и вызвали резонанс в Сети.
Вот лишь некоторые из комментариев, оставленных пользователями Twitter под новостью и заявлением легенды советского хоккея.
«Страну опозорили „успешные“ топ-менеджеры от спорта. Местоимение „МЫ“ неуместно».
«Это ваша страна опозорившаяся. А наша — СССР!»
«Ну Фетисов одной ногой там, в США, а другой в ГД? Ну как ему не знать…»
«При великой стране СССР такого не было!»
«Помню, как он ранее отстаивал и защищал спортсменов, едущих под флагом капитуляции. Что изменилось? Он осознал или раньше не понимал, что это позорище?»
«Не мы опозорившаяся страна — нас стараются выбить из спортивной колеи, нас стараются всеми силами опозорить».
«А где он был, когда был минспорта, ведь это не вчера началось…»
«Патриот США вносит свою посильную лепту в развал России».
«Такое ощущение, что Вячеслав Александрович намекает на то, что мы должны заплатить и покаяться. Заплатить, естественно, должен народ, ну, а Вячеслав Александрович получит свои честно заработанные комиссионные».
«Слава, а в чем опозорились сейчас. Нас обвинили в том, что переданная информация не совпала с украденной информацией Родченкова, в которую тот может вносить изменения хоть каждый день. Это расправа и месть за возрождение России. За Крым, Сирию, за сильную армию. Все так просто!»
«Слава, а не ты ли, являясь чиновником, приложил руку к тому, что страна опозорилась?»
«Это мы самая опозорившаяся страна?! Нас оклеветали, против нас ведут информационную и репутационную войну. Мы виноваты лишь в том, что не послали WADA ещё в прошлый раз. Нет, это не мы виноваты, а наши спортивные чиновники».
«Мало того, что они сами вырастили такого, как Родченков, мало того, что он успешно функционировал, явно не один, многие годы, так они еще и дали ему сбежать за границу, после того как ему прищемили хвост. На мой взгляд, это успешная спецоперация против нашей страны, а не ее вина».
«Вина в том, что успешная операция прошла».
По данным СМИ, дочь Фетисова живёт в США.
Напомним, окончательное решение исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1574917845
Дааа!¡ флага нет, нет страны. И WADA в курсе и сознательные граждане в курсе. Только чиновники спорта наверно не в курсе. Нашим детям, внукам, покажут хронику олимпийских игр и опять обманут. Не наскажут в чём проблема. И осознать по прошествию времени станет сложней, что на самом деле происходило, и в чём театр абсурда.
Есть неудобные просто замалчиваемые темы, например, Олимпия 1936 года. Кто участвовал? Какие региональные флаги были…
Что-то только сейчас стали уделять им внимание…
Ага. Если нет лейбла то и джинсы не фирма ))
Как-же Вы падки на этикетки))
Посмеялись мы тут…
В очередной раз.
Значит по взглядам с окраины, штаны и стяг РОДины одно и тоже?
Ну вот и спрашиваю у Вас хохтунов.
Вы “флаг Родины” везде с собой таскаете?
И почему он так важен на лыжне а на пашне он нужен?
А на рыбалке?
Ну если без него не пробежать не прыгнуть
Таскают камни в почках!
Да флаг у нас не славянский!
Но чтобы опуститься до того чтобы сравнивать его со штанами…
Я сравнил ПОТРЕБНОСТИ для слабомяслящих в лейблах и флажках.
Вы это подтвердили.
И необходимость и слабомыслие.
При этом Овечкин выступает под американским флажком и цац.герой.
Впрочем не поймёшь.
А мелодию гимна пиндосы у нас спёрнули… https://www.youtube.com/watch?v=yggJcFibNEk
Этот проплаченный автор снова нагородил ерунды. Видать как платят такие и авторы. Фетисова виню лишь в том, что не набрался смелости сказать про того, кто возвел допинг в ранг государственной политики ради показной победы на ОИ 2014. Рейтинг тогда сильно падал. И что то не слышно выскаываний чиновникоа и прпаганда молчит на эту тему. ОИ 2014 в этом свете оказались самыми позорными. Это несмываемое пятно на нашнм спорте.
Позором назвал Фетисов. Дальше не надо.