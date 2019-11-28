Фетисов назвал Россию «опозорившейся страной»: реакция Сети

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что Россия — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта.

«Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально», — сказал Фетисов.

Такие слова не могли остаться незамеченными и вызвали резонанс в Сети.

Вот лишь некоторые из комментариев, оставленных пользователями Twitter под новостью и заявлением легенды советского хоккея.

«Страну опозорили „успешные“ топ-менеджеры от спорта. Местоимение „МЫ“ неуместно».

«Это ваша страна опозорившаяся. А наша — СССР!»

«Ну Фетисов одной ногой там, в США, а другой в ГД? Ну как ему не знать…»

«При великой стране СССР такого не было!»

«Помню, как он ранее отстаивал и защищал спортсменов, едущих под флагом капитуляции. Что изменилось? Он осознал или раньше не понимал, что это позорище?»

«Не мы опозорившаяся страна — нас стараются выбить из спортивной колеи, нас стараются всеми силами опозорить».

«А где он был, когда был минспорта, ведь это не вчера началось…»

«Патриот США вносит свою посильную лепту в развал России».

«Такое ощущение, что Вячеслав Александрович намекает на то, что мы должны заплатить и покаяться. Заплатить, естественно, должен народ, ну, а Вячеслав Александрович получит свои честно заработанные комиссионные».

«Слава, а в чем опозорились сейчас. Нас обвинили в том, что переданная информация не совпала с украденной информацией Родченкова, в которую тот может вносить изменения хоть каждый день. Это расправа и месть за возрождение России. За Крым, Сирию, за сильную армию. Все так просто!»

«Слава, а не ты ли, являясь чиновником, приложил руку к тому, что страна опозорилась?»

«Это мы самая опозорившаяся страна?! Нас оклеветали, против нас ведут информационную и репутационную войну. Мы виноваты лишь в том, что не послали WADA ещё в прошлый раз. Нет, это не мы виноваты, а наши спортивные чиновники».

«Мало того, что они сами вырастили такого, как Родченков, мало того, что он успешно функционировал, явно не один, многие годы, так они еще и дали ему сбежать за границу, после того как ему прищемили хвост. На мой взгляд, это успешная спецоперация против нашей страны, а не ее вина».

«Вина в том, что успешная операция прошла».

По данным СМИ, дочь Фетисова живёт в США.

Напомним, окончательное решение исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.

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