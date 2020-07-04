Новости Украины и Новороссии 04 июля 2020
- 15:47 Слуги 95 квартала.
- 15:36 Суд по крушению MH17: адвокаты обвиняемого россиянина получат доступ к обломкам самолёта.
- 13:40 Люди были счастливы: над Луганском взмыли в небо почтовые голуби (ФОТО).
- 08:02 На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС.
- 07:00 «5 минут до удара: москальская армия готова к броску на Киев» — на Украине истерика.
- 05:30 Страшный план Украины: Киев готовит маленьких убийц Донбасса (ВИДЕО).
- 02:30 Украинский политик за $200 000 «устраивал» в Кабмин и масонскую ложу.
- Вчера 23:00 Коронавирус на Украине: Львовские больницы заполнены почти на 95%.
- Вчера 22:36 Геннадий Кернес. Главное достижение Майдана, мэры-вуйки и другое.
- Вчера 19:09 Дело MH17: Нидерландский суд отказался переводить материалы на русский язык.
- Вчера 18:38 Глава ДНР высказался о воссоединении Республики с Украиной.
Слуги 95 квартала
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Суд по крушению MH17: адвокаты обвиняемого россиянина получат доступ к обломкам самолёта
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина Олега Пулатова получила от суда разрешение осмотреть обломки авиалайнера.
Об этом сообщили в пресс-службе суда в Нидерландах по итогам заседания 3 июля, пишет «Европейская правда».
Суд разрешил защите Пулатова получить доступ и осмотреть реконструкцию MH17 со своим экспертом и оценить повреждения.
Суд также решил, что еще один запрос будет направлен в Соединенные Штаты по спутниковым снимкам, на которых, как считается, видно запуск ракеты. Суд отметил, что последний запрос на эти изображения был в 2016 году и теперь необходим повторный, поскольку в суде началась экспертиза.
В то же время суд не принял пока решения по значительному количеству запросов защиты россиянина, в частности, о необходимости расследования альтернативных версий крушения самолета.
«Защита считает, что объяснения (причин катастрофы), отличные от сценария с „Буком“, нельзя исключать. Суд отмечает, что в этом случае в первую очередь должны быть обжалованы основы сценария с „Буком“, представленные прокуратурой. Обвиняемый еще не сделал никаких заявлений по этому поводу.
Его ход действий при рассмотрении важен. Если обвиняемый заявляет, например, что он был где-то совсем в другом месте и не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями, зачем ему хотеть расследовать другие сценарии?», — говорится в сообщении суда.
Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении убытков.
Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой «Бук», о которой говорили подозреваемые.
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Люди были счастливы: над Луганском взмыли в небо почтовые голуби (ФОТО)
Выставка-ярмарка народного клуба голубеводов, певчих и декоративных птиц «Птицы в ладошках» состоялась в столичном парке имени 1 Мая. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
На выставке-ярмарке были представлены высоколетные, бойные, спортивные, декоративные и мясные голуби, декоративные и высокопородные виды домашней птицы — гуси, утки, куры, множество певчих птиц, таких как щеглы, чижи, зеленушки, декоративные породы пернатых, в частности, попугаи, амадины, канарейки, а также различные породы домашних и диких кроликов.
В честь первой встречи после отмены ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса птицеводы выпустили в небо почтовых голубей.
Председатель Республиканского клуба голубеводов, любителей певчих и декоративных птиц Сергей Фетисов рассказал, что выставка организована при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР и лично заместителя министра Александра Корниенко.
«Три месяца ни одного дня мы не работали, люди соскучились, и вот сегодня мы сегодня организовали выставку. Тяжело было выполнить все санитарные нормы в условиях этой пандемии, но люди были счастливы», — сказал он.
Фетисов пожелал, чтобы следующая выставка собрала еще большее количество участников.
«Ну, а самые масштабные выставки традиционно собираются в октябре–ноябре и дальше — когда, во-первых, спадет жара, а во-вторых, полностью закончится гнездовой период и основной период линьки», — пояснил он.
Николай Иванович из Георгиевки Лутугинского района рассказал, что представил на выставке голубей, родившихся от первого в этом сезоне, зимнего, гнездования. Он занимается разведением ставшей уже редкостью на Луганщине породы почтовых голубей «Дракон». Сейчас, по его наблюдениям, в ЛНР эту породу разводят не более трех-четырех человек.
«Я после войны на них перешел. У меня снаряд попал в голубятник, поразбивало все. Станица Луганская тогда еще была чуть открыта, и человек со Станицы для меня привез пару „Драконов“, и я начал их разводить», — рассказал голубевод.
Он пожелал соратникам чаще встречаться, «чтобы голуби не болели и хорошо летали».
Из-за того, что столбик термометра уже утром перевалил за 33 градуса тепла, выставка продлилась недолго — высокая температура и прямые солнечные лучи могут негативно повлиять на большинство представленных в парке птиц и животных.
Напомним, клуб голубеводов работает по четвергам с 16:00 в Луганском дворце культуры (бывший ДК железнодорожников). Выставки проходят каждую первую субботу каждого месяца в столичном парке имени 1 Мая, в Свердловске — в каждое последнее воскресенье, в Лутугино — в каждую третью субботу. Также систематически проводят выставки голубеводы Красного Луча.
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На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС
Фото: РИА Новости
Украина рассчитывает подписать документ о получении €1,2 млрд от ЕС до конца июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает RT.
В июне в МВФ заявили, что организация намерена завершить обзор по программе помощи Украине и выделить стране второй транш средств в рамках программы стендбай в сентябре.
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«5 минут до удара: москальская армия готова к броску на Киев» — на Украине истерика
Давно из «страны 404» не было слышно истерик относительно «российской агрессии», и вот «нэзалэжники» решили о себе напомнить.
«Во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Леонид Голопатюк рассказал о том, что возле границы с Украиной стоят готовые к наступлению российские войска. В среднем по его подсчётам, вдоль границы находится 87 000 российских военных», — пишут в киевских СМИ.
Однако галлюцинации у больных не очень сходятся. Перед этим на Украине верещали о 80 тысячах военнослужащих ВС РФ. Наверное, остальные 3 тысячи бурятов подтянулись позже.
Более всего веселит цифра 8, под которой в другом издании обозначены подводные лодки в Азовском море, чья глубина в среднем 7.5 метров, а максимальная глубина впадин — 14.
Больные не унимаются и выдвигают теории о том, «что в случае принятия поправок в Конституцию России, не исключен вариант активных боевых действий на Донбассе. Цель России — это присоединение территорий», — заявил бывший вице-мэр Очакова Гордей Белов.
Хорошо, но у меня вопрос… Если цель РФ — присоединение территорий с применением «активных боевых действий на Донбассе», то почему «злобные москали» этого не делали вот уже шесть лет? Для этого нужно было Конституцию менять, что ли?
Пардоньте, не знал.
Ну, а вообще, это просто очередные вопли нищих: «Тётенька, дайте, пожалуйста, водички, а то так хочется кушать, что аж негде переночевать». Жертвы путинского режима просят у Запада денег на борьбу с агрессией. Дескать, между войной и миром в Европе находится прижатая кирзовым сапогом Украина с «самой сильной армией», только без денег.
Делаются такие заявления с определённой периодичностью, чтобы выпросить денег на лодки, джавелины и прочую муть. Разумеется, с последующим распиливанием полученного бюджета.
Но что-то мне подсказывает, что помощи не будет. У американцев сейчас всё настолько плохо, что на борьбу с наводнением они выделили Украине всего сотню тысяч.
Кстати, о наводнениях… Мне кажется, что таким образом Украина обратно получает воду, которую не пустила в Крым.
Карма у них такая.
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Страшный план Украины: Киев готовит маленьких убийц Донбасса (ВИДЕО)
Чему учат молодое поколение на Украине? Не так давно украинских школьников привезли в Авдеевку — в зону боевых действий, чтобы они своими глазами увидели, как это, когда война.
Родители поездке на Донбасс не препятствовали и дали своё согласие, чтобы учителя отвезли группу школьников к украинским боевикам, воюющим на стороне Незалежной.
Во время экскурсии по боевым местам, дети увидели жилой девятиэтажный дом, повреждённый снарядами, без окон и со следами прямых попаданий в здание.
«Детям объяснили, что „эту девятиэтажку расстреляли защитники Донбасса“, а не украинские оккупанты», — прокомментировал сюжет, показанный на укроТВ, русский одессит Александр Воскобойников.
По его словам, в последние годы в украинской «колонии» «очень сильно» взялись за воспитание детей.
Впечатлённые поездкой, старшеклассники признались, что она «изменила их мышление». И нет сомнений, что украинская пропаганда на это и была рассчитана.
Так, некоторых юных «патриотов» отдают на обучение в специальные тренировочные лагеря, где из них готовят профессиональных убийц. Один из таких работает на базе фашистского карательного полка «Азов». Александр Воскобойников продемонстрировал фрагмент сюжета, где заснят момент тренировки малолетних украинских боевиков. Используют ту же схему подготовки, что и террористы ИГИЛ*.
«Территория бывшей Украины превратилась в первое в мире признанное государство-террорист, где воспитывают с детства террористов и убийц», — подчеркнул Александр Воскобойников.
Со слов главы МВД Украины Арсена Авакова, то, что американцы назвали «Азов» террористической организацией, значит, что эти террористы «очень хорошо защищают украинскую колонию».
«Эти фашисты пришли на землю Донбасса убивать. Но многие из них уже уехали домой «грузом 200». А другие кричат, что «это их земля», — отметил журналист.
При этом он добавил, что главарь этого «груза 200» Андрей Билецкий начал угрожать «скомороху» — Владимиру Зеленскому, чтобы он «даже и не думал дёргаться» в их сторону, потому что «для них он — никто».
То, что «мизерный процент» от всего населения решает за всех, как жить дальше, — это результат того, что в 2014 году большинство населения «встало на колени перед этим отребьем», считает Воскобойников.
«И позволило им распоряжаться их судьбой», — заключил он.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Украинский политик за $200 000 «устраивал» в Кабмин и масонскую ложу
Житель Луцка представлялся членом британской организации «Группы Ротшильда» и предлагал за 200 тысяч долларов содействие в получении должности в Кабмине Украины и причисление к закрытой «группе масонов».
Злоумышленника задержали при получении денег от очередного желающего прикоснуться к мировому господству. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.
«Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленник представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим. На схеме ему удалось заработать более 1,5 миллиона долларов.
Стоит отметить, что среди изъятого у задержанного заявление потерпевшего о вступлении в закрытую «группу Масонов», перстень «печать Масонов» и, собственно, 200 000 долларов.
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Коронавирус на Украине: Львовские больницы заполнены почти на 95%
Медицинские учреждения Львова в связи с пандемией коронавируса заполнены почти на 95%, хотя в городе зафиксировано снижение заболеваемости в последнее время. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб заявил, что показатель заболеваемости остается на высоком уровне.
«Сейчас мы видим определенную стабилизацию. Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%», — рассказал Зуб.
Он добавил, что из больниц выписывают каждый день пациентов, «но в то же время ровно столько же к нам и поступает».
Указано, что сейчас в больнице скорой помощи Львова находится 70 человек, более 80 — в 1-й больнице, и еще 70 пациентов — в 8-й городской больнице.
Так, в регионе за прошлые сутки выявили 153 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 54 — во Львове. По словам Зуба, на прошлой неделе фиксировали около 70–100 новых случаев во Львове.
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Геннадий Кернес. Главное достижение Майдана, мэры-вуйки и другое
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Дело MH17: Нидерландский суд отказался переводить материалы на русский язык
Голландский суд отказал защите в просьбе перевести все материалы дела MH17 на русский язык.
Об этом в ходе слушаний заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс в пятницу, 3 июля.
«Защита запросила перевод практически всего файла. Данный запрос был отклонен 7 мая судебным следователем в связи с тем, что требование недостаточно специфично и обосновано. Суд разделяет это мнение и поэтому отклоняет требование защиты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в процессе слушаний защита настаивала на переводе всех документов на русский язык в интересах подзащитного Олега Пулатова.
Прокуратура выступила против исполнения этого требования ввиду того, что несколько сотен страниц дела уже были переведены, а согласно нормам международного права, обвиняемый имеет право только на перевод документов, которые необходимы для его защиты.
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Глава ДНР высказался о воссоединении Республики с Украиной
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что Киев удобно прикрывается военными действиями, а Республика не будет возвращаться в состав Украины.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о страхе Киева вернуть Донбасс. По его словам, властям придётся выплачивать пенсии жителям региона, а также искать резервы на восстановление территорий.
«Жители Донбасса не рассматривают возможность воссоединения с Киевом. Нам чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, у нас другое отношение к нравственным нормам, традициям, историческим ценностям. Будущее Донбасса связано с Россией. Сегодня мы нацелены на усиление интеграционных процессов с Российской Федерацией, перспективы возврата в состав Украины равны нулю.
Украина открыто демонстрирует, что не собирается идти на конструктивные шаги по мирному урегулированию конфликта. Такая позиция киевским властям удобна. Прикрываясь военными действиями, которые, к слову говоря, были развязаны именно украинским руководством, они скрывают свои политические провалы и маскируют собственную неэффективность», — заявил Денис Пушилин.
По его словам, военные действия на Донбассе помогают Украине получать поддержку от западных стран:
«Украина сейчас в долгах и на грани дефолта, а война помогает ей держаться „на плаву”. Если конфликт будет исчерпан, уже не будет той поддержки, которую им оказывают западные партнеры. А это значит лишиться основного источника финансирования — кредитов от международных организаций.
Кроме того, закончить войну для Украины — признать свое поражение и неправоту. С 2014 года Киев строил свою информационную политику на главных тезисах: Донбасс оккупирован Россией, все беды принесла Россия».
Пушилин считает, что украинские власти осознают инакомыслие жителей ДНР.
«Здесь за несколько лет сформировалась новая общность людей с российским, русским менталитетом, которая в случае восстановления прежних границ разрушит остатки украинской государственности изнутри. Именно этого больше всего боится Киев».
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Слуги 95 квартала.
https://www.youtube.com/watch?v=MULvM3toDRY
Выдержка по теме изложенной выше.
Русские Украины не понимают простого факта, что их используют в качестве палачей и, в то же самое время, в качестве пушечного мяса для геноцида русских Донбасса. И, судя по всему, сейчас начата активная подготовка к новой очень кровавой фазе военного столкновения на Донбассе.
И кстати, это очень выгодно не только Зеленскому на Украине, но и Путину с его кремлевским кагалом. Ведь то, что он сейчас обнулился еще мало что значит, т.к. до 2024 года еще нужно дожить. Народ в России уже стал прозревать и видит, что Путин все 20 лет своей безраздельной власти лишь нагло и цинично врал народу и грабил его вместе со своими друзьями.
А потому, Путину и его кремлевской синагоге, с одной стороны, нужно отвлечь народ от таких выводов и мыслей, а с другой – найти объяснения тому, почему жизнь народа в России становится с каждым годом и месяцем всё только хуже и хуже. И, как это Путин делал и раньше – война лучший и проверенный для этого способ.