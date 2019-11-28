Единственные потомки майя, дожившие до наших дней, лакандоны.

В южной части мексиканского штата Чьяпас проживает по сей день племя лакандонов – единственных потомков майя, которые сохранили свою культуру до наших дней. Жизнь современных майя очень интересна и увлекательна. К сожалению, с каждым годом количество истинных лакандонов уменьшается, так как их дети предпочитают уходить из племени в большие города, учиться, работать и жить жизнью обыкновенных современных людей. Изучить жизнь племени лакандонов решил в свое время этнолог из Германии Кристиан Ретш.

Чтобы познакомиться с лакандонами, Ретшу пришлось пройти различные испытания.

После прибытия в Мексику, Ретшу пришлось добираться до поселения лакандонов пешком. Он прошел не менее пятидесяти километров, после чего наткнулся на первые хижины современных майя. Примечательным оказалось то, что лакандоны и ныне общаются на древнейшем языке своих предшественников. К счастью, Ретш знал несколько стандартных фраз на языке майя.

Исследователь был одет в белую рубаху, а также имел длинную бороду. Такой внешний вид Ретш создал не случайно. Потомки майя предпочитают не стричь волосы, не брить растительность на лице, и носить белые длинные рубахи в качестве повседневной одежды. Человек из племени лакандонов, встретивший Ретша, изначально отнесся к ученому положительно, восприняв его за соседа. Возле лакандонов обитает несколько племен с похожими традициями, но потомками майя, как утверждают лакандоны, они не являются, так как предали своих предков, поменяв образ жизни на современный.

Ретш желал не просто познакомиться с лакандонами, а войти в их общину.

Исследователь попытался наладить максимально положительные отношения с лакандонами. На протяжении нескольких недель он входил в доверие, после чего ему разрешили пожить в племени некоторое время. Ученые – коллеги Ретша сначала восприняли его поступок негативно, отговаривая исследователя от столь опасной миссии. Но, несмотря на все сложности и недопонимания, Ретш решил стать соплеменником лакандонов на три года.

О своей жизни в племени Кристиан написал книгу, которая называется «Исследователь, решивший изучить волшебство». В основу книги лег личный записник Ретша, который он вел ежедневно, детально описывая в нем все события, происходящие с ним.

Собранные Ретшем данные стали настоящим открытием.

Проживая в племени лакандонов, Ретш раскрыл огромное количество загадок майя, изучил достоверно культуру потомков древней цивилизации, ответил на вопросы касательно образа жизни майя и лакандонов.

Крохотное племя, состоящее буквально из нескольких десятков человек, является последним бастионом нетронутой древней культуры. Лакандоны на протяжении десятков лет боролись с миссионерами, не позволяя им внедрить современные технологии в племя. Также потомки майя отказывались менять свою веру, поэтому так и не стали христианами.

Внутри племени ходят легенды о громадных насекомых, которые питались людьми, о ягуарах и рептилиях, которые служили древним богам, о летающих макаках. Практически все легенды лакандонов выглядят устрашающе. Несмотря на это, сами представители племени отличаются дружелюбностью и добрым нравом. У них нет таких понятий, как зависть, ненависть, злоба. Они всегда готовы прийти на помощь ближнему, а также тепло принимают гостей, если те не пытаются изменить их мировоззрение.

Для гостя племени выделили отдельную хижину, но кормили скудно (бобами и хлебными лепешками). Лакандоны считают, что хорошо питаться может только тот, кто хорошо работает. Иногда Ретша брали с собой на обработку маисовых полей. Исследователь отмечал, что работать его никто не принуждал. Члены племени работают столько, сколько пожелают, после чего могут заниматься своими делами, которых у них предостаточно.

В своей книге исследователь отметил, что:

Жить с лакандонами в непролазных джунглях – одно удовольствие. Каждый день рядом с потомками майя наполнен спокойствием и умиротворенностью.

Однажды у Ретша случилась жуткая дизентерия, скосившая его на несколько дней. Ученый даже подумал, что умрет от инфекционного заболевания. Магия лакандонов, которой они постоянно лечились от подобных расстройств, на «чужого» не действовала. Ретшу становилось все хуже и хуже с каждым днем, пока ему на помощь не пришла староста племени – женщина преклонного возраста. Она принесла ему банан, который якобы наделила чудодейственной силой. После того, как Кристиан съел его, ему действительно стало лучше. Вскоре исследователь выздоровел совсем, так и не поняв, какой же силой наделила банан староста. Эту тайну ему открывать отказались.

Культура лакандонов тесно связана с эротикой.

Жители той местности всегда откровенно обсуждали такие темы, как секс, любовь, рождение детей и так далее. Более того, у лакандонов вышеперечисленные темы были любимыми. Даже немецкий исследователь, подсевший на жевание листьев коки, отмечал, что по ночам его преследовали галлюцинации: женщина в образе дикого зверя приходила к нему сами понимаете для чего. Немного позже Кристиану стала мерещиться жена одного из лакандонов, которую звали Каюма.

Однажды после захода солнца к Кристиану пришла супруга другого жителя селения лакандонов, молодая женщина по имени Нук. Она прямо заявила ошарашенному исследователю, что желает его «опробовать». Ретш стал всячески отказываться, на что Нук просто улеглась на диван. Потом исследователь узнал, что инициатором сексуальных отношений в племени лакандонов всегда является женщина. После свидания с Нук Ретша перестали терзать ночные кошмары.

В своей книге ученый часто упоминает, что представители современной цивилизации постоянно мешают лакандонам спокойно жить, вторгаясь в их личное пространство, переманивая на свою сторону. Мексиканские власти огородили территорию поселения, а также ограничили их охотничьи угодья. Новому поколению уже не рассказывают легенды древних майя, не обучают его магическим ритуалам и знахарству. Старейшин племени уже практически никто не слушает, предпочитая им современный телевизор. К сожалению, мы так и не научились ценить того, что имеем.

Источник: http://mirkosmosa.ru/nepoznannoe/zagadki/edinstvennye-potomki-maiya-dozhivshie-do-nashih-dnei-lakandony