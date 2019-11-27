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Папы влияют на жизнь дочерей больше, чем матери

11:33. 27 ноября 2019 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Папа – главный мужчина в жизни дочери


Воспитание, где основная роль отводится маме, все еще считается традиционным и приоритетным в большинстве семей, пишет Wake Up Your Mind.

С мальчиками это так и есть – роль мамы крайне важна, но для девочки взаимоотношения с отцом нередко становятся краеугольным камнем.

Как бы мать не старалась, она не в силах заменить первого и, наверное, наиболее значимого мужчину в жизни будущей женщины, коим является отец.


1) Отец важен для эмоционального развития дочери.


Должное внимание и искренняя любовь папы обеспечивает девочке чувство защищенности и комфорта, уверенность в собственных силах и себе самой.

И все это прямо влияет на женственность, самооценку, успешность представительницы прекрасного пола в будущем.

Для любящего папы дочка всегда самая-самая, его главная гордость и свет души.
Ощущая столь необходимую отцовскую любовь, девочка вырастает и считает себя достойной внимания, уважительного, обходительного и любящего отношения со стороны мужчины.

В таком случае у взрослеющей девушки имеется меньше страхов, она умеет принимать ухаживания и любовь, заложенные с детства позитивные установки сопровождают ее всю жизнь.

2) Почему папа важен с практической точки зрения.


От взаимоотношений дочери с отцом во многом зависят психологические установки на общение и программы поведения взрослой девушки с «сильным полом», выбор будущего спутника.

Так, если в близком окружении девочки не будет папы (она растет без отца либо же он сильно устранился от воспитания), то и в будущем высокая вероятность того, что она станет воспринимать мужчин «чужими».

Взаимоотношения с отцом влияют и на отношения с деньгами. Обиды, недовольства, нетерпение по отношению к родителям, а также отсутствие к ним достаточного уважения перекрывают позитивный поток, что может отразиться на финансовом благосостоянии человека.

Отношение к отцу формирует цели и определяет, насколько легко человеку удается зарабатывать деньги, достигать успеха в жизни и карьере.

3) Отцы должны принимать участие в воспитании дочерей с самого начала.


Данные многих исследований говорят о том, что отцы, державшие ребенка на руках сразу после рождения, и в дальнейшем продолжали больше играть со своими подрастающими детьми и заботиться о них.

Эта новая роль заботливого отца благоприятно сказывается на развитии семьи. По результатам одного из исследований, младенцы, чьи отцы активно участвовали в их воспитании, показали боле высокие оценки по тестам моторного и умственного развития.

Другое исследование показало, что такие младенцы вырастают более отзывчивыми в социальном плане.
Между супругами возникает меньше трений, у них наблюдается единство целей и согласие в принятии решений, если они оба принимают активное участие в воспитании ребенка.

Крепкая эмоциональная близость дочерей и отцов, сформированная в раннем детстве, обеспечивает благоприятное прохождение подросткового периода.

Девушки, с которыми отцы прошли путь от самого младенчества, легче знакомятся с законами непростой жизни и быстро находят общий язык с другими мужчинами.

4) Оба родителя играют важную роль в жизни ребенка.


Дети многому учатся в процессе наблюдения и подражают родителям. Следя за отношениями мамы и папы и общаясь с отцом, девочки приобретают первый опыт общения с мужчиной.

Папам надлежит вести себя достойно как с дочерьми, так и с женами, чтобы девочки видели в них покровителя и опору. Так как спутниками жизни девушек становятся чаще мужчины, имеющие черты их отца.

Слепая материнская любовь возносит дочь на пьедестал. Женщины могут захваливать своих принцесс сутками, а оценка мужчин является более трезвой.

Редкие отцовские похвалы воспринимаются детьми адекватнее, поэтому выходят на передний план и хранятся долго в памяти. Отцам следует отмечать успехи дочерей, гордиться ими, радоваться их победами, не забывая о конструктивной критике.

Вы согласны с такими выводами экспертов?


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9463204.html

Метки: воспитание, дети, родители

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