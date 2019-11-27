Мировая элита становится невидимой. Д. Перетолчин

Писатель Дмитрий Перетолчин о том, каковы критерии эффективной экономики. Можно ли построить параллельное общество. Ведущий: Сергей Правосудов.

Научно-просветительская конференция “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a… (21 и 22 декабря 2019 г.)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9LOI-p8tG0s