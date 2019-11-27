Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Мировая элита становится невидимой. Д. Перетолчин

00:13. 27 ноября 2019 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Писатель Дмитрий Перетолчин о том, каковы критерии эффективной экономики. Можно ли построить параллельное общество. Ведущий: Сергей Правосудов.
Научно-просветительская конференция “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a… (21 и 22 декабря 2019 г.)
Поддержать передачи Д. Ю. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Краудфандинговая площадка День https://tv-den.ru/
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #мироваяэлита #Перетолчин #будущее #информационныетехнологии #мироваяэкономика #экономика #прогрессивныйналог

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9LOI-p8tG0s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мировые элиты, неомарксизм и гендерная идеология
... идеологически объединился, и мировые элиты получили свободу действия для... борьбе с чем посвящены «Невидимая брань», «Лествица» и ... Системе, то становится очевидным степень власти мировой элиты. Также и .... Как будто некая невидимая рука готовит наших детей...
Вылечим по-нашему: отечественных лекарств становится больше
... на заводе. Так что для невидимой руки рынка наша фармацевтика стала... – химиков-синтетиков. Они входят в мировую элиту химической науки. Но есть недостаток...
Третье откровение инсайдера
... контакт еще один представитель тайной мировой элиты. Есть основания полагать, что ...Бесконечный Создатель, фокусируя Бесконечную Разумность, становится Разумной Энергией (которую можно назвать.... Все вещи, видимые и невидимые, есть по сути взаимосвязь Энергии...
Сталин прав: элита современной России не может не быть продажной...(2)
...Нынешние ссылаются на некую Невидимую руку рынка, которая...её народу, они становятся очень изобретательными и организованными...зав. сектором Института мировой экономики и международных ...Но, удивительна у него «элита». Ублюдочная, второсортная, завистливая,...
Кто испытывал оружие Н.Теслы 11 сентября 2001 года?
...жестокость действий в отношении правящей элиты и населения чужих государств (Ирак... впервые стало известно о некой «невидимой» группе «мудрецов», стяжающих все ... непорочности аксиом Эйнштейна об отсутствии мирового эфира, приходится констатировать: научную ...
Если прав Конфуций
... аналогичные «арабской весне» катаклизмы становятся для мировой экономики аналогами разрушительных тайфунов. Наконец... появления в мировой политике «невидимой руки» транснационального бизнеса. Точнее, американской части мировой элиты. И...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)