Мировая элита становится невидимой. Д. Перетолчин
Писатель Дмитрий Перетолчин о том, каковы критерии эффективной экономики. Можно ли построить параллельное общество. Ведущий: Сергей Правосудов.
Научно-просветительская конференция “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a… (21 и 22 декабря 2019 г.)
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