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Дурова вызвали в суд США по делу против Telegram

06:53. 27 ноября 2019 77 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Дурова вызвали в суд США по делу против Telegram | Русская весна

Основатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров в январе 2020 года должен выступить в американском суде по иску Комиссии США по ценным бумагам и биржам против размещения цифровых токенов (криптовалюты) Gram. Об этом говорится в распоряжении суда, опубликованном 26 ноября.

Заседание, на котором будут заслушаны показания Дурова, состоится 7 или 8 января.

Ранее в октябре регулятор подал иск к Telegram Group Inc. в связи с проведенным ICO (англ. — Initial coin offering, — форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией), в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов.

Согласно заявлению комиссии, Telegram Group Inc. не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США.

Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc. и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как «ценных бумаг». Компания обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон.

В компании также заявили, что не подавали никаких заявлений о регистрации криптовалюты, потому что это не требовалось по закону.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574826808

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1700 1368
    KOCMOHABT 27 ноября 2019 в 11:00

    Да конечно, сейчас! Он бежит и спотыкается в американский суд, что бы остаться там лет на 25 минимум. Плюс ему впаяют неуплату налогов за данные финансовые операции. Америкосы из за каждого миллиона долларов жопу рвут, а мы, щедрая душа, прощаем десятками миллиардов кому попало. Нечем взять долг, берите заводами, портами, военными базами, золотом, как это делают китайцы. А Дуров… Он переедет туда, где не выдают граждан американскому правосудию по их запросу и всё, может вообще в Россию-матушку щедрую вернётся.

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