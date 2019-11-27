Древние рудники и датировка всемирного потопа: 1476-1481 годы

Использование материалов журнала для youtube-каналов – только с разрешения и согласования с автором (с).

Часто переписка с читателями в комментариях переходит в обсуждение многих тем в личке. Не так давно мне в статье в Кольцевой горный массив Кондёр написал уважаемый мною. Знаю его работы давно, иногда слежу и некогда даже переписывались на наши общие темы.Вот его новый комментарий:Речь идет об этом объекте:Объяснить его природное происхождение именно в такой форме ученые не могут. Есть масса предположений. Есть версия, что это древний отвал породы из подземных выработок. Это даже подтверждается тем, что современный человек ведет здесь добычу рассыпной платины (крупнейшее месторождение).Геологические данные. Здесь выветрелые породы, уходящие на десятки метров вглубь. Выветрелые породы – это можно сказать что отвалы.Спросите, откуда у Николая такая точная информация, датировка катастрофического события с точностью до года? Да, и еще упоминание про то, что здесь производилась древняя добыча?Не буду разглагольствовать и скажу прямо: биолокация. По народному – лозоходство. Николай приспособил метод не только к получению информации о разломах, подземных ископаемых, водяных жилах и реках. Но и так же смог получить информацию (методом последовательного опроса) и о датах исторических событий, которые связаны с геологией (а к ней он имеет непосредственное отношение). В частности о древних рудникахЕго запросы (или вопросы) на счет катаклизма выдали аналогичные цифры и по другим объектам. Например, по поводу древнего Крымского моста. Оказывается, он там был. И ко времени Великой отечественной войны (строительство канатной дороги Германией) – не имеет отношения. Подробнее про это они пишет здесь Этим летом я сам опробовал метод биолокации перед бурением на воду. Оказывается, многие опытные буровые мастера тоже пользуются этим методом. Таким специалистом мною выбранное место было перепроверено, подтверждено и была результативно пробурена скважина.Пообщавшись по телефону с Николаем, я укоренился в своем мнении, что этот метод получения информации имеет место быть. И информации не только о недрах, но и об истории. А многие его используют и для диагностики организма.Есть у Николая информация и о других объектах и местах в его блоге Данная информация обывательскими приемами непроверяема. В книгах и летописях такие упоминания вряд ли сохранились. Есть мифы о потопе в эпосе. Но без каких-либо дат. Данные, полученные методом биолокации подтверждаются лишь современными методами геолого и сейсморазведки в теме недропользования. По-этому, к Николаю и обращаются серьезные организации. А если метод не врет там, то почему он должен ошибаться в другой теме?Что, если эта информация записана где-то, что называют ноосферой по Вернадскому? Просто нужно уметь прочесть это. Допустим, у любого человека есть эта способность к этому, но он ей не пользуется. Это как потенциал атлета. Силу развить может каждый, но мало кто это делает.Конечно, физика процесса биолокации не ясна. Как непонятен встроенный GPS у перелетных птиц, летающие на зимовку. Или у кошек и пчел, возвращающиеся домой (кошки – аж за сотни километров). Но метод биолокации рабочий, есть тысячи примеров и написаны сотни книг. И его можно развивать и в других направлениях.***Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:

Источник: https://sibved.livejournal.com/308328.html