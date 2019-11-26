Тех, кто ищет смыслы, всегда будет меньше

- Я обратил внимание слушателей на то, что практика рекламы и все виды продвижения печатной продукции среди потребителей, которые в других странах лежат на плечах издательств (от 7% до 20%), у нас в Российской Федерации не прижились. Этим вынуждены заниматься оптовые продавцы, магазины и сами авторы книг. Я рассмотрел три вида «продвижения»: рецензирование изданных книг в периодической печати, творческие встречи с авторами, продавцами и издателями книг, а главное – использование социальных сетей.– Основная беда нашего времени, как мне кажется, это утеря смыслов человеческой деятельности. Ради чего человек трудится? Какие цели стоят перед личностью, перед обществом, перед государством, перед нацией? Книга – это почти всегда концентрация этих смыслов. Это хранитель накопленных духовных ценностей и самое важное – способ передачи этих ценностей современникам и нашим потомкам. Это относится и к информационным проблемам. Когда-то я услышал от Патриарха Кирилла воспоминания о том, как, когда он был юношей, ему один старый священник дал совет: «Всегда отделяйте шумы от сигналов». И далее Святейший пояснил, что этот наказ ему очень помогал, когда он сталкивался с огромным объемом информации, что иногда не нужно все запоминать, но уметь отсеивать шумы: «А что такое шум? Это пустые слова, произнесенные ради тщеславия, ради того, чтобы показаться остроумным, которые не несут смысловой нагрузки. Чем меньше внимания мы обращаем на шумы, тем больше своей энергии, своего внутреннего потенциала мы сохраняем».– Мне нравится участвовать в этих мероприятиях, прежде всего, потому, что я пока не утерял любовь к книге и творческому потенциалу их создателей. Я уверен, что при многих кризисных явлениях нашего общества, при размытости критериев, еще осталась одна важная функция, связанная с книгой, – сохранение института экспертов, умеющих встать над постмодернистским смешением «верха» и «низа», отделить хорошее от плохого. Конкурсы и премии вынуждены формулировать принципы, по которым можно судить литературу и искусство «от вечности», а не «от нуля».– Социальная сеть – это жанр со своим специфическим «языком». Как любое СМИ, сеть – это коммуникативный способ передачи информации, но здесь «объективная» информация подается в контексте личного дневника (журнала). По этой информации читатель судит о личности хозяина журнала. Если информация с червоточиной, ложна, бездоказательна, случайна, если ее обобщения надуманны или голословны, то это накладывает тень на автора. Ему могут перестать верить, и он перестает быть интересным. Корпоративность здесь тоже специфическая. Сеть – это возможность привлечь к себе единомышленников и отточить свою аргументацию в обсуждении проблемы с оппонентами.– Такой день, к сожалению, никогда не наступит. Тех, кто ищет, если не истину, то хотя бы смыслы, всегда будет меньше. Есть еще одна беда нашего времени – у нас происходит катастрофическая утеря интеллектуальной независимости личности. Сейчас очень трудно найти людей, которые принципиально беспартийны, которые могли бы «поверх барьеров» говорить с любовью и состраданием о человеке, о времени, об обществе. Его обязательно запишут, условно говоря, к ретроградам или либералам. Я сам грешу в этом массовом явлении и очень печалюсь об этом. В своей публицистике я стараюсь найти в отечественной и всемирной истории аналоги того, что происходит сегодня. И почти всегда нахожу. И знаете, что скажу? Практически ничего нового нет – всё уже было, и даже были найдены ответы на сложные современные вопросы.– Социальные сети нейтральны. Повторюсь, это коммуникативный язык, на котором можно объясниться в любви, а можно – изрыгать проклятия. И тиражировать это в миллионах копий. Книга за несколько столетий накопила опыт передачи наивысших проявлений человеческой мудрости, красоты и благородства. Социальные сети очень молоды – они переживают период немого синематографа с его примитивными «массовыми» эмоциями и мыслями. Подождем, что из этого получится через десять лет.– Этот упрек в этом конкретном случае несправедлив. В журнале Олеси очень много личного, семейного, повседневного. Но именно этот контекст дает удивительную модель преображения, который отображен в ее художественном творчестве – в частности, в стихах. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Этот контраст, как и процесс преображения, и есть главное чудо творчества. Это и есть, не побоюсь этого слова, главная информация ее журнала. Впрочем, это не исключает вашего наблюдения о потребительском отношении к творчеству, к образованию, к науке и даже к этике.– Социальные сети и книга – это очень разные «языки». Пришлось совершать «переводческую» редактуру. Конечно, пришлось очень многим пожертвовать – например, для меня очень важным: иллюстративным материалом. В книге ежедневный дневник выглядит более поверхностным. Впрочем, книга превратилась в собрание эссе в виде газетно-журнальных колонок – вполне привычное для восприятия читателем. Кроме того, книга получилась слишком большой, поскольку она построена как ежедневный дневник с 1 января по 31 декабря с важным стержнем – церковным календарем. Всего – 525 эссе (из 1700, которые я опубликовал за пять лет в Фейсбуке). Жду с трепетом выхода этой книги.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9462177.html