Поиск “второй половинки”: развитие в паре. Ольга Пушкина. Часть 2

Где моя вторая половинка.



Автор-сказительница – Ольга Пушкина

Часть 1 – https://youtu.be/alcuz88nFco



Искать половинку – благое намерение. Но в нём имеется подвох – тот самый, из-за которого и возникают все дальнейшие семейные проблемы.



Так кого же нужно искать, а нужно ли кого-то искать вообще?



Я – Ольга Пушкина, редактор проекта “Движение Жизни”, со – основательница Академии “Движение Жизни”, любимая и любящая жена и многодетная мама.

Мои личные проблемы в семье подтолкнули меня к поиску причин моих страданий и ответов на мои вопросы. Очень скоро я приняла идею о том, что нашу жизнь создаём мы сами. И, руководствуясь ею, посредством осознанной работы с собственным внутренним миром, я обрела долгожданную Любовь и семейное счастье.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v4ssYy9mCjw