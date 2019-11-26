Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Поиск “второй половинки”: развитие в паре. Ольга Пушкина. Часть 1

13:51. 26 ноября 2019 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Где моя вторая половинка.

Автор-сказительница – Ольга Пушкина
Часть 2 – https://youtu.be/v4ssYy9mCjw

Искать половинку – благое намерение. Но в нём имеется подвох – тот самый, из-за которого и возникают все дальнейшие семейные проблемы.

Так кого же нужно искать, а нужно ли кого-то искать вообще?

Я – Ольга Пушкина, редактор проекта “Движение Жизни”, со – основательница Академии “Движение Жизни”, любимая и любящая жена и многодетная мама.
Мои личные проблемы в семье подтолкнули меня к поиску причин моих страданий и ответов на мои вопросы. Очень скоро я приняла идею о том, что нашу жизнь создаём мы сами. И, руководствуясь ею, посредством осознанной работы с собственным внутренним миром, я обрела долгожданную Любовь и семейное счастье.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=alcuz88nFco

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пятый фестиваль практической психологии Гармония в Чернигове
... свою «вторую половинку», вступает в новые отношения или живет в паре и хочет...? 4. ОЛЬГА ВЕРБИЦКАЯ ,(г. Москва) Директор обучающих программ Международного института развития.Сертифицированный...по работе с лишним весом, поиском и нахождением своего “Дела жизни...
Гребенщиков – в овечьей шкуре
...стареющим юношей в поисках кайфа», выражаясь словами...весомыми «достижениями» второй половины XX века....знаменующего новый этап развития феминизма и программы ... К примеру, Ольга Сущинская создавала апологетические... половые диады. Но за каждой парой ...
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2016
...Оксана Гаврилюк. Ольга Омельянчук Донбасс,...рынкам в поисках российских товаров...сотрудников, обладает развитой инфраструктурой ведомственных..., связанных с половым насилием, и ...московских застенков». Вторая сторона вопроса обращена...для однополых пар с учетом...
Бэкграунд, выпуск-298 за 23 марта 2013
...особенно бдительной. Второе: Уровень профессиональной ... о перспективах развития ситуации в Афганистане...США этих половых экспериментаторов не...наводнившую в поисках хлеба насущного ... полигоне буквально пару месяцев назад...примерно также. Ольга Харитонова смириться...
Бэкграунд, выпуск-302 за 20 апреля 2013
... без исключения половых извращенцев, которые...а других – «украинцами второго сорта» и «запроданцами... Тягнибок на пару с Фарион ...помощи в самых развитых европейских странах.... культурному обозревателю Ольге Дудник поразмышлять... академичности в поисках хоть какого-...
Самопрограммирование-3: Недостатки - Благодарность
...1887 Сосредоточиться на поиске Клада? А..., полное доброты. Ольга Рабкина Гордость Гордость...духовностью. Этапы развития гордости от лёгкого...первым и избегает вторых. Все страсти...усердная и беспорядочная половая любовь, которую...с поездом!» Пара смущённо наблюдала ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)