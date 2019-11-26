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«Очень чувствительная тема»: Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

01:24. 26 ноября 2019 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
«Очень чувствительная тема»: Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ | Русская весна

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих граждан нашей страны от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уточнив, что данная идея уже прорабатывалась и её ещё предстоит обдумывать.

Таким образом премьер-министр РФ прокомментировал слова председателя правления банка ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих россиян от уплаты подоходного налога.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», — приводит ответ Медведева РИА-Новости. 

Председатель российского правительства пояснил, что данная «идея действительно прорабатывалась, и в принципе она остаётся».

«Но есть эти сложности, о которых я сказал. Надо ещё подумать», — подытожил Медведев. 

Как сообщалось, на сентябрьском Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин высказал идею об освобождении от НДФЛ малоимущих граждан России путём введения определённой суммы необлагаемого минимального дохода.

В свою очередь, в ноябре министр финансов России Антон Силуанов также высказался по этому вопросу. По мнению экономиста, первым делом необходимо взвесить все плюсы и минусы от возможной реализации этой идеи.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574719399

Метки: Новости

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