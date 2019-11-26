«Очень чувствительная тема»: Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих граждан нашей страны от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уточнив, что данная идея уже прорабатывалась и её ещё предстоит обдумывать.

Таким образом премьер-министр РФ прокомментировал слова председателя правления банка ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих россиян от уплаты подоходного налога.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», — приводит ответ Медведева РИА-Новости.

Председатель российского правительства пояснил, что данная «идея действительно прорабатывалась, и в принципе она остаётся».

«Но есть эти сложности, о которых я сказал. Надо ещё подумать», — подытожил Медведев.

Как сообщалось, на сентябрьском Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин высказал идею об освобождении от НДФЛ малоимущих граждан России путём введения определённой суммы необлагаемого минимального дохода.

В свою очередь, в ноябре министр финансов России Антон Силуанов также высказался по этому вопросу. По мнению экономиста, первым делом необходимо взвесить все плюсы и минусы от возможной реализации этой идеи.

Читайте также: «Дожали!» — Зеленский о нормандской встрече и возврате Донбасса в состав Украины (ВИДЕО)