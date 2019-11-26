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Кадры решают всё. Как попадают в элиту РФ

10:31. 26 ноября 2019 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Как была выстроена управленческая вертикаль в СССР, чем она отличается от современной. Как шла подготовка кадров при Брежневе, по каким законам выстраивались тогда карьерные лестницы. Обзор характерных кадровых назначений РФ и СССР и анализ стоящих за ними управленческих подходов проводит писатель Николай Анисин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D-BiJpL6NXg

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