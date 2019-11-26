Кадры решают всё. Как попадают в элиту РФ
Как была выстроена управленческая вертикаль в СССР, чем она отличается от современной. Как шла подготовка кадров при Брежневе, по каким законам выстраивались тогда карьерные лестницы. Обзор характерных кадровых назначений РФ и СССР и анализ стоящих за ними управленческих подходов проводит писатель Николай Анисин.
Научно-просветительская конференция “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a… (21 и 22 декабря 2019 г.)
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #история #элита #чиновники #СССР