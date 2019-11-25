Советы для “Святых”. Алексей Орлов и Михаил Ять

Что делать и как жить.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Бывает так, что человек, который уже многого в этой жизни добился: много чего узнал, почти всё на свете познал и почти уже стал полностью “святым”, встаёт перед дилеммой:



Как быть и что делать в этом “грешном мире” дальше?

Может, стоит начать создавать новую всемирно известную религию “себя любимого”, а затем “стричь бабло” со своих прихожан? Или же есть ещё какие-то варианты своего дальнейшего Духовного Самосовершенствования с большей пользой, как для себя самого, так и для всего остального мира…



Чтобы порассуждать об этой дилемме подробнее, мы решили записать эту полушуточную – полусерьёзную передачу…



Что же в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели, зрители и, конечно, же Святые!



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i2qtmq9iLJI