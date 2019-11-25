Серьёзная угроза: МВД сообщило о работе по дестабилизации России (ВИДЕО)
В последнее время участились случаи публикации в социальных сетях откровенно лживых материалов о сотрудниках полиции.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел России.
Такие фэйковые новости сопровождаются эмоциональными комментариями, резкими заявлениями и призывами к увольнению не только самих виртуальных персонажей подобных «шедевров», но и реальных руководителей.
Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий.
К сожалению, работа в сети Интернет по дискредитации представителей власти в рамках дестабилизации внутриполитической обстановки — это реальная угроза, отмеченная в Доктрине информационной безопасности РФ.
Следует отметить, что по всем публикуемым материалам о фактах, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, ведомство проводит проверку, выявляя участников событий и их первоисточники.
МВД России вынуждено реагировать на любой подобный сигнал, даже если он впоследствии окажется ложным, что отвлекает от работы над реальными преступлениями и происшествиями.
«Хочется выразить благодарность всем нашим подписчикам, кто присылает информацию о появляющихся в сети интернет материалах сомнительного содержания. Доверие граждан — основной показатель работы полиции. Только вместе мы можем победить преступность», — подчеркнули в ведомстве.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1574530429
,…Привет`ствую Вас…,
ЧТО…ЭТО попытка “ОТСТИРИВАНИЯ”,т.н.”iмiджа” полиц(АЕВ)ии…
ТО – “ЧТО” тВОРится НЫНЕ в эТОЙ Т.Н.полиции ЭТО – БЕСпредел!
* НЕ зря ЭТУ гос-структуру НАЧАЛИ Именовать…Гос–ОПГ…!
…Над Россиею “ВИСИТ” СТОН…от “работы” полицаев-ПОГОН…
БАНДИТЫ государевы…Так ИХ называют,ИХ Обоснованно НЕ уважают!
* И…чем ВЫШЕ “погон” сидит – тем БОЛЬШЕ – он стране ВРЕДит!
-> Проект ПОЛИЦАЕВ – Пора Закрывать!Итлицию – Нужно Возвращать!
[Милиция - Достойна Уважения,а полицаи - НЕТ,и Это - БЕЗ сомнения!]
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~~~ ДОЛОЙ “полицию”!~~~
_Милиция в России – полицией СТАЛА!
И в итоге – Законы уважать ПЕРЕСТАЛА!
[i в итоге - КРИМИМНАЛЬНАЮ СВОРАЮ стала!]
Народ`ная МОЛВА – “лягавыми-С@@@@И” – называть ИХ стала!
_На каждого ЧЛЕНА – “лягавой” структуры,
ЕСТЬ спец-ДОСЬЕ – у Прокуратуры…!
НЫНЕшние “лягавые” – ХУЖЕ бандитов СТАЛИ!
ПРЕЗИРАТЬ повсеместно – “ИХ” люди НАЧАЛИ!
_ОБМАН,ПОДСТАВЫ и ЛОЖЬ – вот их “РАБОТА”!
На ЭТУ – “лягавую-СВОРУ” – ВСЕМ плевать охота!
НЫНЕшние ,,лягавые,, – ТОТАЛЬНО ПРЕЗИРАЕМЫЕ!
А их ВЕРХОВНЫЕ ЧЛЕНЫ – ВЕЗДЕ ПРОКЛИНАЕМЫЕ!
_Среди ,,лягавых,,- КОРРУПЦИЯ ТОТАЛЬНАЯ!
Для людей(страны) – ЭТА структура – ОПАСНОСТЬ реальная!
Систему ПОЛИЦАЕВ – ПОРА в России ЗАКРЫВАТЬ!
ПОРА в России – Нормальную Милицию ВОЗВРАЩАТЬ!
_Нынешние ПОЛИЦАИ – это КОРРУПЦИОНЕРЫ и ВОРЮГИ!
За “МЗДУ” – эти “ВШИ” – окажут ЛЮБУЮ услугу…
Да – в ПОЛИЦАЕВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ – эта НЫНЕшняя полиция!
Но на них отсутствует – ПОКА…тех ГАДОВ амуниция…
_А про ВЕРХовные структуры ПОЛИЦАЕВ – и речи нет,
Там – КОРРУПЦИЯ ПОВСЕМЕСТНО – тотальная!
Да – НЫНЕШНЯЯ полицай-СИСТЕМА – ОПАСНОСТЬ реальная!
ЭТА – полицай-СИСТЕМА – УВЫ – но СТАЛА криминальная!
> ДОЛОЙ эту полицию!Даёшь – Народную милицию!
Милицию НУЖНО Возвращать – это ВСЕ Понимают!
Ей уважение ВОЗВРАЩАТЬ,ведь ПОЛИЦИЮ – ВСЕ ПРЕЗИРАЮТ!
* Милиция – Заслуживает Уважения,а лягавые ПРЕЗРЕНИЯ![39-69]
“““““
Нормальным,Честным Сотрудникам Милиции(полиции…)-
Огромная Человеческая Благодарность и Уважение!!!
* а вот ОПГэшникам=полицаям – Тотатльное ПРЕЗРЕНИЕ!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 25-11-19.
P.S. поСМОТРИте…СКОЛЬКО коррупционеров=ПОЛИЦАЕВ -
—> господин Путин…УВОЛЬНЯЕТ…?!!!
Наверное Он – Усттал ЭТО делать…Он Борется с нИМИ…?
* КОРРУМПИРОВАННЫЙ полицАЙ…это КАК…Жест “Х@@ЛЬ”…,…
Дестабилизация идёт давно и другим путём.
Народ злят безмозглостью “ставленников народа”, бюрократической чехардой и непостоянством, необоснованной загрузкой бумагами и второстепенными делами в “горячий” отчётный период, деланьем всего наоборот по результатам соцопросов. Даже идиотские перестановки в сетевых магазинах, куда заскакиваешь на минуту купить молока и … опа-на!… ищешь заветную полку, бегая по всему магазину, несколько минут из-за перестановки товара, вызывают вначале недоумение, а потом раздражение. При этом сети принадлежат Забугорью, а в Забугорье в любой стране сетевые магазины имеют одинаковую “географию” лёжки товара. А у дураков – в этом Путин виноват.
Полиция защищает государственный строй и правящий класс. Милиция, народная милиция, защищает народ в социалистическом государстве от нарушителей общественного порядка и преступников. Большевики перед революцией, а особенно после революции нещадно убивали полицейских. Видно опять кто-то нагнетает революционную ситуацию в стране, а значит ведёт подрывную работу против МВД, которая даёт богатый материал для этого. И не только МВД. Судя по Захарченко и полковнику Черкалину процесс коррупции в органах достиг невиданных масштабов. Процесс достиг своего апогея, и если его не решить, то с нынешней нерешительностью мер ( простите за тавтологию) не связывающей коррупцию с предательством страны, получим в итоге развал страны, о которой так мечтают враги. Каждый коррупционер и дающий взятку -предатели страны и изменники Родины, Китай нам в пример.
“..и если его не решить..” – остаётся обозначить ( проявить) “решал” и “решалку-инструмент”.