Серьёзная угроза: МВД сообщило о работе по дестабилизации России (ВИДЕО)

В последнее время участились случаи публикации в социальных сетях откровенно лживых материалов о сотрудниках полиции.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел России.

Такие фэйковые новости сопровождаются эмоциональными комментариями, резкими заявлениями и призывами к увольнению не только самих виртуальных персонажей подобных «шедевров», но и реальных руководителей.

Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий.

К сожалению, работа в сети Интернет по дискредитации представителей власти в рамках дестабилизации внутриполитической обстановки — это реальная угроза, отмеченная в Доктрине информационной безопасности РФ.

Следует отметить, что по всем публикуемым материалам о фактах, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, ведомство проводит проверку, выявляя участников событий и их первоисточники.

МВД России вынуждено реагировать на любой подобный сигнал, даже если он впоследствии окажется ложным, что отвлекает от работы над реальными преступлениями и происшествиями.

«Хочется выразить благодарность всем нашим подписчикам, кто присылает информацию о появляющихся в сети интернет материалах сомнительного содержания. Доверие граждан — основной показатель работы полиции. Только вместе мы можем победить преступность», — подчеркнули в ведомстве.

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