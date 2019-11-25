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Серьёзная угроза: МВД сообщило о работе по дестабилизации России (ВИДЕО)

05:30. 25 ноября 2019 200 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Серьёзная угроза: МВД сообщило о работе по дестабилизации России (ВИДЕО) | Русская весна

В последнее время участились случаи публикации в социальных сетях откровенно лживых материалов о сотрудниках полиции. 

Об этом сообщает Министерство внутренних дел России.

Такие фэйковые новости сопровождаются эмоциональными комментариями, резкими заявлениями и призывами к увольнению не только самих виртуальных персонажей подобных «шедевров», но и реальных руководителей.

Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий.

К сожалению, работа в сети Интернет по дискредитации представителей власти в рамках дестабилизации внутриполитической обстановки — это реальная угроза, отмеченная в Доктрине информационной безопасности РФ.

Следует отметить, что по всем публикуемым материалам о фактах, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, ведомство проводит проверку, выявляя участников событий и их первоисточники.

МВД России вынуждено реагировать на любой подобный сигнал, даже если он впоследствии окажется ложным, что отвлекает от работы над реальными преступлениями и происшествиями.

«Хочется выразить благодарность всем нашим подписчикам, кто присылает информацию о появляющихся в сети интернет материалах сомнительного содержания. Доверие граждан — основной показатель работы полиции. Только вместе мы можем победить преступность», — подчеркнули в ведомстве.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574530429

Метки: Новости

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 206 174
    Valeriy Bondarik 25 ноября 2019 в 10:34

    ,…Привет`ствую Вас…,

    ЧТО…ЭТО попытка “ОТСТИРИВАНИЯ”,т.н.”iмiджа” полиц(АЕВ)ии…
    ТО – “ЧТО” тВОРится НЫНЕ в эТОЙ Т.Н.полиции ЭТО – БЕСпредел!
    * НЕ зря ЭТУ гос-структуру НАЧАЛИ Именовать…Гос–ОПГ…!
    …Над Россиею “ВИСИТ” СТОН…от “работы” полицаев-ПОГОН…
    БАНДИТЫ государевы…Так ИХ называют,ИХ Обоснованно НЕ уважают!
    * И…чем ВЫШЕ “погон” сидит – тем БОЛЬШЕ – он стране ВРЕДит!
    -> Проект ПОЛИЦАЕВ – Пора Закрывать!Итлицию – Нужно Возвращать!
    [Милиция - Достойна Уважения,а полицаи - НЕТ,и Это - БЕЗ сомнения!]
    “““““““““““““““
    ~~~ ДОЛОЙ “полицию”!~~~

    _Милиция в России – полицией СТАЛА!
    И в итоге – Законы уважать ПЕРЕСТАЛА!
    [i в итоге - КРИМИМНАЛЬНАЮ СВОРАЮ стала!]
    Народ`ная МОЛВА – “лягавыми-С@@@@И” – называть ИХ стала!

    _На каждого ЧЛЕНА – “лягавой” структуры,
    ЕСТЬ спец-ДОСЬЕ – у Прокуратуры…!
    НЫНЕшние “лягавые” – ХУЖЕ бандитов СТАЛИ!
    ПРЕЗИРАТЬ повсеместно – “ИХ” люди НАЧАЛИ!

    _ОБМАН,ПОДСТАВЫ и ЛОЖЬ – вот их “РАБОТА”!
    На ЭТУ – “лягавую-СВОРУ” – ВСЕМ плевать охота!
    НЫНЕшние ,,лягавые,, – ТОТАЛЬНО ПРЕЗИРАЕМЫЕ!
    А их ВЕРХОВНЫЕ ЧЛЕНЫ – ВЕЗДЕ ПРОКЛИНАЕМЫЕ!

    _Среди ,,лягавых,,- КОРРУПЦИЯ ТОТАЛЬНАЯ!
    Для людей(страны) – ЭТА структура – ОПАСНОСТЬ реальная!
    Систему ПОЛИЦАЕВ – ПОРА в России ЗАКРЫВАТЬ!
    ПОРА в России – Нормальную Милицию ВОЗВРАЩАТЬ!

    _Нынешние ПОЛИЦАИ – это КОРРУПЦИОНЕРЫ и ВОРЮГИ!
    За “МЗДУ” – эти “ВШИ” – окажут ЛЮБУЮ услугу…
    Да – в ПОЛИЦАЕВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ – эта НЫНЕшняя полиция!
    Но на них отсутствует – ПОКА…тех ГАДОВ амуниция…

    _А про ВЕРХовные структуры ПОЛИЦАЕВ – и речи нет,
    Там – КОРРУПЦИЯ ПОВСЕМЕСТНО – тотальная!
    Да – НЫНЕШНЯЯ полицай-СИСТЕМА – ОПАСНОСТЬ реальная!
    ЭТА – полицай-СИСТЕМА – УВЫ – но СТАЛА криминальная!
    > ДОЛОЙ эту полицию!Даёшь – Народную милицию!
    Милицию НУЖНО Возвращать – это ВСЕ Понимают!
    Ей уважение ВОЗВРАЩАТЬ,ведь ПОЛИЦИЮ – ВСЕ ПРЕЗИРАЮТ!
    * Милиция – Заслуживает Уважения,а лягавые ПРЕЗРЕНИЯ![39-69]
    “““““
    Нормальным,Честным Сотрудникам Милиции(полиции…)-
    Огромная Человеческая Благодарность и Уважение!!!
    * а вот ОПГэшникам=полицаям – Тотатльное ПРЕЗРЕНИЕ!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 25-11-19.

    P.S. поСМОТРИте…СКОЛЬКО коррупционеров=ПОЛИЦАЕВ -
    —> господин Путин…УВОЛЬНЯЕТ…?!!!
    Наверное Он – Усттал ЭТО делать…Он Борется с нИМИ…?
    * КОРРУМПИРОВАННЫЙ полицАЙ…это КАК…Жест “Х@@ЛЬ”…,…

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  • 9136 7076
    Павел 25 ноября 2019 в 11:44

    Дестабилизация идёт давно и другим путём.
    Народ злят безмозглостью “ставленников народа”, бюрократической чехардой и непостоянством, необоснованной загрузкой бумагами и второстепенными делами в “горячий” отчётный период, деланьем всего наоборот по результатам соцопросов. Даже идиотские перестановки в сетевых магазинах, куда заскакиваешь на минуту купить молока и … опа-на!… ищешь заветную полку, бегая по всему магазину, несколько минут из-за перестановки товара, вызывают вначале недоумение, а потом раздражение. При этом сети принадлежат Забугорью, а в Забугорье в любой стране сетевые магазины имеют одинаковую “географию” лёжки товара. А у дураков – в этом Путин виноват.

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  • 1676 1424
    прохожий 25 ноября 2019 в 11:53

    Полиция защищает государственный строй и правящий класс. Милиция, народная милиция, защищает народ в социалистическом государстве от нарушителей общественного порядка и преступников. Большевики перед революцией, а особенно после революции нещадно убивали полицейских. Видно опять кто-то нагнетает революционную ситуацию в стране, а значит ведёт подрывную работу против МВД, которая даёт богатый материал для этого. И не только МВД. Судя по Захарченко и полковнику Черкалину процесс коррупции в органах достиг невиданных масштабов. Процесс достиг своего апогея, и если его не решить, то с нынешней нерешительностью мер ( простите за тавтологию) не связывающей коррупцию с предательством страны, получим в итоге развал страны, о которой так мечтают враги. Каждый коррупционер и дающий взятку -предатели страны и изменники Родины, Китай нам в пример.

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