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США раскрыли способ заблокировать «Северный поток — 2»

08:26. 24 ноября 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
США раскрыли способ заблокировать «Северный поток — 2» | Русская весна

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год», сказал Риш.

«Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть „Северного потока“ уже построена», — сказал сенатор. При этом он выразил мнение, что санкции «убедят» строительные фирмы прекратить работу над проектом, так как американские ограничения «дорого им обойдутся».

В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством «Северного потока — 2», «закроются», в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.

При этом он отметил, что в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом.

Комитет сената США по международным делам в конце июля проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против «Северного потока — 2». Он подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин и, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров.

Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США, а также американским президентом Дональдом Трампом.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574573206

Метки: Новости

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