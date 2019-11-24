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Лучше не будет. Банкротство экономического курса РФ. Константин Сёмин

22:08. 24 ноября 2019 106 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Журналист Константин Сёмин о текущем моменте, экономическом тупике и о том, что можно делать уже сейчас.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xsNUszGTxLk

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 487 419
    georgi tarabov 25 ноября 2019 в 0:14

    Попытка власти оправдать свою никчемность

    https://cont.ws/@SevaRyz/1511312

    Очень поразила недавняя очередная дикость из недр Госдумы.
    Оказывается убыль населения России это:
    – не деятельность Путина, правительства и депутатов Госдумы.
    – не либерального правительства и членов ЕР. Не чиновников сидящих возле кормушки.
    - не системной коррупции и некомпетентных министров.

    Вы не поверите в то, что есть причина убыли населения.
    По мнению избранников сидящих в госдуме.
    Депутаты таки нашли причину ликвидации населения

    - ” ОНИ И САМИ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАДЫ ”

    И это не деятельность Чубайса и Ельцина

    Мне, как бывшему работнику психушки, интересно наблюдать над тем,
    как некие люди, дорвавшиеся до бюджета и сладкой никчёмной жизни в Думе
    изворачиваются в поисках оправданий своих провалов в социально-экономической политике страны.
    Вот она, причина ,гениальное объяснение убыли населения.

    Вице-спикер Госдумы Епифанова:
    – в убыли виноват ИНТЕРНЕТ!

    Но давайте посмотрим на цифры в сравнении.
    Прирост населения с 1990 года:
    США +30%,
    Мексика +40%,
    Аргентина +35%,
    Британия +15%,
    Франция +15%.

    Видимо, в этих странах интернета вообще нет.
    Обратите внимание на Мексику и Аргентину.
    Прирост населения колоссальный.
    А ведь это страны развивающиеся. И у них проблем в стране хватает.

    Но им повезло. У них нет Чубайса, Голиковой, Мендел-Медведева, и депутатов-быФшие колеги Путина, из тех , от Рогатого !

    Но зато как критикуются, и прыжки , и ускорения Икономики – огън и пламян , как говорится в солн. Болхарии !

    “I’ll scratch your back ,, you’ll scratch mine “- говорят на острове пиратоу-АНГЛОХАЛИФАТА ,где зимуют деньги КремлеФских болтунов и воров !

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