Лучше не будет. Банкротство экономического курса РФ. Константин Сёмин
Журналист Константин Сёмин о текущем моменте, экономическом тупике и о том, что можно делать уже сейчас.
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#ДеньТВ #КонстантинСёмин #экономика #импорт #Платошкин
Попытка власти оправдать свою никчемность
https://cont.ws/@SevaRyz/1511312
Очень поразила недавняя очередная дикость из недр Госдумы.
Оказывается убыль населения России это:
– не деятельность Путина, правительства и депутатов Госдумы.
– не либерального правительства и членов ЕР. Не чиновников сидящих возле кормушки.
- не системной коррупции и некомпетентных министров.
Вы не поверите в то, что есть причина убыли населения.
По мнению избранников сидящих в госдуме.
Депутаты таки нашли причину ликвидации населения
- ” ОНИ И САМИ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАДЫ ”
И это не деятельность Чубайса и Ельцина
Мне, как бывшему работнику психушки, интересно наблюдать над тем,
как некие люди, дорвавшиеся до бюджета и сладкой никчёмной жизни в Думе
изворачиваются в поисках оправданий своих провалов в социально-экономической политике страны.
Вот она, причина ,гениальное объяснение убыли населения.
Вице-спикер Госдумы Епифанова:
– в убыли виноват ИНТЕРНЕТ!
Но давайте посмотрим на цифры в сравнении.
Прирост населения с 1990 года:
США +30%,
Мексика +40%,
Аргентина +35%,
Британия +15%,
Франция +15%.
Видимо, в этих странах интернета вообще нет.
Обратите внимание на Мексику и Аргентину.
Прирост населения колоссальный.
А ведь это страны развивающиеся. И у них проблем в стране хватает.
Но им повезло. У них нет Чубайса, Голиковой, Мендел-Медведева, и депутатов-быФшие колеги Путина, из тех , от Рогатого !
Но зато как критикуются, и прыжки , и ускорения Икономики – огън и пламян , как говорится в солн. Болхарии !
“I’ll scratch your back ,, you’ll scratch mine “- говорят на острове пиратоу-АНГЛОХАЛИФАТА ,где зимуют деньги КремлеФских болтунов и воров !