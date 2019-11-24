Итоги «Стратегии 2020». Олег Комолов // Простые числа

Когда мне было 15 лет, в ходе классного часа учительница эмоционально призывала всех непременно запомнить момент, в котором мы тогда жили. Ведь на дворе 2003, Россия уже три года как встаёт с колен, а президент поставил грандиозную, но достижимую цель — удвоить ВВП за 10 лет. С тех пор прошло уже полтора десятилетия, а до удвоения нам як до Киева рачки.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MLPRN7RzItM