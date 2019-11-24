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Итоги «Стратегии 2020». Олег Комолов // Простые числа

10:08. 24 ноября 2019 142 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Когда мне было 15 лет, в ходе классного часа учительница эмоционально призывала всех непременно запомнить момент, в котором мы тогда жили. Ведь на дворе 2003, Россия уже три года как встаёт с колен, а президент поставил грандиозную, но достижимую цель — удвоить ВВП за 10 лет. С тех пор прошло уже полтора десятилетия, а до удвоения нам як до Киева рачки.

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https://www.youtube.com/channel/UCeJF…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MLPRN7RzItM

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 204 172
    Valeriy Bondarik 24 ноября 2019 в 10:51

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    ->ВРАГ №-1 России ЭТО…НЫНЕшнее,
    Т.Н.”правительство” России(с…АФфончiком~dimon`чikом)!

    -> а КТО крышует этот полит-ПАРАЗИТАРИЙ…Vova,n~паХАН!
    [а уто про то,ЧТО паХАН России ОБЕЩАЕТ - Вся Россия Знает]
    [ОБЕЩАНИЯМИ,много лет - этот паХАН - Россию "ОКОРМЛЯЕТ"...]
    [СТАВЛЕННИК ельцинщины("Семьи"=Врага РФ)- ЦУ ЧЬ`ИХ выполняет...]
    …но за Многое-Полезное ДЛЯ РФ – Уважение Заслуживает…
    “““““““““““““““““““““““““““
    ~~~ Начальник = ОБЕЩАЛЬНИК…~~~

    _ВСЯ Россия РАДА и…СМЕЁТСЯ,
    т.к. власть=МАСТЬ роССийская,в России -
    о ВСЕЙ России – очччень ЗАБОТИТСЯ…
    Власть – СТАРАЕТСЯ,РФ – улыбается…

    _НЫНЕшнее правительство,ну то,что на Руси -
    Уважают ВСЕ в России,только ЛИШЬ спроси…
    А политику в России – КТО курирует,а ТОТ…
    ЧЕЙ рейтинг УВАЖЕНИЯ – ВЕЗДЕ – по ВСЕЙ Руси растёт…

    _КТО многИХ в мире – защищает-И-спасает…
    КТО МНОГИЕ $$$ МИЛЛИАРДЫ – РАЗНЫМ прощает…
    КТО – на ВЫМИРАНИЕ России – внимание НЕ обращает…
    а ЭТО ТОТ…КТО России – ВСЁ Обещает…

    _Россия(ГОВОРЯТ) – КУДАто ВНИЗ идёт…
    в России – РАД жизни ВЕСЬ народ…
    Ну а ДЕМОГРАФИЯ – ПОВСЕМЕСТНО – РАСТЁТ…
    Благодарности КОМУ – Россия ЗА ВСЁ шлёт…

    _Благодаря КОМУ в РФ – жизнь ПРОЦВЕТАЕТ…
    Благодаря КОМУ Россия – ПОГОСТЫ заполняет…
    Благодаря КОМУ Россия – МНОГОЕ ТЕРЯЕТ…
    ГОВОРЯТ…что Россия – Это Знает[Li...]

    _Почему НЫНЕшнюю в России власть=МАСТЬ…
    Политическим Ф А Н Т О М А С О М называют?
    не ПОТОМУ-Li,что ВСЕ ОНИ – кто у поLiт-руля…
    РАСХИЩАЮТ Русь и…У Т И Л И З И Р У Ю Т…

    _КТО в России – Полит–паХАНом является…
    а не ТОТ-Li…ОТ КОГО Россия – МНОГО лет…
    Полит–О Б Е Щ А Н И Я М И окормляет`ся…
    Но имя ЭТО паХАНа…НЕ оглашается…
    [ВСЁ,что в России тВОРится...КЕМ Крышует`ся...] [44-54]
    “““““““““““““““““““““““`
    -> КОВЫЧКИ расставьте По Вашему усмотрению…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…) настроения! Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 24-11-19.

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    -1
  • 10585 1051
    ХОХОЛ 24 ноября 2019 в 11:36

    Да братан Камолов. Ты свой бюджет НЕ удвоил.
    А я утроил. Всё из-за тебя и таких как ты. В ГУЛАГ Вас надо братан.
    Всё из-за Вас.

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