Итоги «Стратегии 2020». Олег Комолов // Простые числа
Когда мне было 15 лет, в ходе классного часа учительница эмоционально призывала всех непременно запомнить момент, в котором мы тогда жили. Ведь на дворе 2003, Россия уже три года как встаёт с колен, а президент поставил грандиозную, но достижимую цель — удвоить ВВП за 10 лет. С тех пор прошло уже полтора десятилетия, а до удвоения нам як до Киева рачки.
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…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
->ВРАГ №-1 России ЭТО…НЫНЕшнее,
Т.Н.”правительство” России(с…АФфончiком~dimon`чikом)!
-> а КТО крышует этот полит-ПАРАЗИТАРИЙ…Vova,n~паХАН!
[а уто про то,ЧТО паХАН России ОБЕЩАЕТ - Вся Россия Знает]
[ОБЕЩАНИЯМИ,много лет - этот паХАН - Россию "ОКОРМЛЯЕТ"...]
[СТАВЛЕННИК ельцинщины("Семьи"=Врага РФ)- ЦУ ЧЬ`ИХ выполняет...]
…но за Многое-Полезное ДЛЯ РФ – Уважение Заслуживает…
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~~~ Начальник = ОБЕЩАЛЬНИК…~~~
_ВСЯ Россия РАДА и…СМЕЁТСЯ,
т.к. власть=МАСТЬ роССийская,в России -
о ВСЕЙ России – очччень ЗАБОТИТСЯ…
Власть – СТАРАЕТСЯ,РФ – улыбается…
_НЫНЕшнее правительство,ну то,что на Руси -
Уважают ВСЕ в России,только ЛИШЬ спроси…
А политику в России – КТО курирует,а ТОТ…
ЧЕЙ рейтинг УВАЖЕНИЯ – ВЕЗДЕ – по ВСЕЙ Руси растёт…
_КТО многИХ в мире – защищает-И-спасает…
КТО МНОГИЕ $$$ МИЛЛИАРДЫ – РАЗНЫМ прощает…
КТО – на ВЫМИРАНИЕ России – внимание НЕ обращает…
а ЭТО ТОТ…КТО России – ВСЁ Обещает…
_Россия(ГОВОРЯТ) – КУДАто ВНИЗ идёт…
в России – РАД жизни ВЕСЬ народ…
Ну а ДЕМОГРАФИЯ – ПОВСЕМЕСТНО – РАСТЁТ…
Благодарности КОМУ – Россия ЗА ВСЁ шлёт…
_Благодаря КОМУ в РФ – жизнь ПРОЦВЕТАЕТ…
Благодаря КОМУ Россия – ПОГОСТЫ заполняет…
Благодаря КОМУ Россия – МНОГОЕ ТЕРЯЕТ…
ГОВОРЯТ…что Россия – Это Знает[Li...]
_Почему НЫНЕшнюю в России власть=МАСТЬ…
Политическим Ф А Н Т О М А С О М называют?
не ПОТОМУ-Li,что ВСЕ ОНИ – кто у поLiт-руля…
РАСХИЩАЮТ Русь и…У Т И Л И З И Р У Ю Т…
_КТО в России – Полит–паХАНом является…
а не ТОТ-Li…ОТ КОГО Россия – МНОГО лет…
Полит–О Б Е Щ А Н И Я М И окормляет`ся…
Но имя ЭТО паХАНа…НЕ оглашается…
[ВСЁ,что в России тВОРится...КЕМ Крышует`ся...] [44-54]
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-> КОВЫЧКИ расставьте По Вашему усмотрению…
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Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…) настроения! Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 24-11-19.
Да братан Камолов. Ты свой бюджет НЕ удвоил.
А я утроил. Всё из-за тебя и таких как ты. В ГУЛАГ Вас надо братан.
Всё из-за Вас.