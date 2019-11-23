«Сломить упорство русских: окружить и уничтожить» (КАРТА)

Лодзинская операция — оборонительная операция русских войск в Польше (на лодзинском направлении), проведённая 29 октября (11 ноября) — 6 (19) декабря 1914 года с целью отразить контрнаступление армий Восточногерманского фронта во время Первой мировой войны. Подробнее в материале НИИ военной истории академии Генштаба ВС РФ.​

После успешного завершения Варшавско-Ивангородской операции 1914 г. русское Верховное главнокомандование приступило к выработке плана дальнейших действий. Намечалось продолжить наступление с прежней целью: глубокое вторжение в пределы Германии. К участию в новой операции привлекались 2-я и 5-я армии Северо-Западного фронта (генерал от инфантерии Н.В. Рузский), а также 4-я и 9-я армии Юго-Западного фронта (генерал от артиллерии Н.И. Иванов).

С севера, со стороны Восточной Пруссии, наступление должны были своими активными действиями обеспечивать 10-я армия (генерал от инфантерии Ф.В. Сиверс) и части 1-й [генерал от кавалерии П.К. фон Ренненкампф, с 19 ноября (2 декабря) генерал от кавалерии А.И. Литвинов], а с юга — 3-я (генерал от инфантерии Р.Д. Радко-Дмитриев) и 8-я (генерал от кавалерии А.А. Брусилов) армии в направлении Карпат. 11-я русская армия генерала от инфантерии А.Н. Селиванова имела задачу продолжать блокаду Перемышля.

Начало наступательной операции было назначено на 1 (14) ноября. Угроза вторжения в восточные районы Германии (Силезия и Познань) вынудила главнокомандующего германским Восточным фронтом (создан 19 октября 1914 г.) генерал-фельдмаршала П. Гинденбурга принять срочные меры по срыву русского плана, который стал известен его штабу из незашифрованных и перехваченных радиограмм Ставки.

Замысел П. Гинденбурга сводился к тому, чтобы нанести внезапный и мощный удар во фланг и тыл действующим на левом берегу Вислы русским войскам с последующим окружением и уничтожением их 2-й и 5-й армий. С этой целью в конце октября ядро германской группировки — 9-я армия под командованием генерал-полковника А. фон Макензена (5,5 корпусов и 5 кавалерийских дивизий, всего 155 тыс. человек, 450 пулеметов и 900 орудий) — скрытно была переброшена к северу, в район юго-западнее Торна (Торунь), где усилилась частью войск 8-й армии (генерал от артиллерии Р. фон Шуберт).

На ченстоховском направлении с задачей сдержать наступление русских войск с фронта и сковать их действия оставались группа войск генерал-полковника Р. фон Войрша и подошедшая на помощь немцам 2-я австро-венгерская армия (генерал-полковник барон Э. фон Бём-Эрмоли). В промежуток между 9-й германской армией и австро-венгерской 2-й армией были выдвинуты части 4-х неполных ополченских корпусов («Грауденц», «Познань», «Бреславль» и «Торн»; всего 124 тыс. человек, 250 пулеметов и 480 орудий). 9-й армии ставилась задача нанести удар из района Торна на Кутно в обход Лодзи с востока.

Противостоявшие этим силам русские 2-я [генерал от кавалерии С.М. Шейдеман, с 28 ноября (10 декабря) генерал от инфантерии В.В. Смирнов], 5-я (генерал от кавалерии П.А. Плеве) и частично 1-я армии насчитывали 367 тыс. штыков и сабель, 740 пулеметов и 1305 орудий). Противник, таким образом, имел больше артиллерии, особенно тяжелой. Кроме того, плохое материальное обеспечение русских войск, недостаток в переправочных средствах и плохо поставленная разведка благоприятствовали германскому командованию в достижении поставленной цели.

Получив сведения о подготовке наступательной операции русскими войсками, командование Восточногерманского фронта решило упредить их, и 29 октября (11 ноября) ударная группа 9-й армии внезапно перешла в решительное наступление, нанеся удар в направлении Кутно в стык 1-й и 2-й армий Северо-Западного фронта.

Внезапный удар немцев и срыв русского наступления

Достичь внезапности противнику удалось прежде всего благодаря неверной оценке обстановки главнокомандующим армиями последнего, который не принял во внимание донесений разведки о перегруппировке крупных германских сил из Верхней Силезии в сторону Торна и их сосредоточении в этом районе. С утра 30 октября (12 ноября) неприятель пытался силами 4-х корпусов окружить и уничтожить располагавшийся отдельно от остальных войск 1-й русской армии 5-й Сибирский армейский корпус (генерал от инфантерии Л.Л. Сидорин), но успеха не добился. Корпус хотя и с большими потерями, но окружения сумел избежать и отошел на юго-восток. 1 (14) ноября А. Макензен продолжал наступление на юг с задачей выйти на рубеж р. Бзуры.

В этот же день, как и планировалось, перешли в наступление 2, 5, 4 и 9-я армии (последними командовали генералы от инфантерии А.Е. Эверт и П.А. Лечицкий соответственно). Однако к этому времени командующий 2-й русской армией уже был вынужден повернуть два (XXIII и II-й Сибирский) из своих 5 корпусов на север для ликвидации угрозы, нависшей над правым флангом армии. 2(15) ноября, прекратив наступление, начал перегруппировку войск 2-й и 5-й армий на север и Н.В. Рузский. Противник продолжал развивать успех в южном направлении. Боевые действия обе стороны вели с большим упорством.

В сражении под Кутно германские войска нанесли поражение русскому II армейскому корпусу (генерал от инфантерии А.Е. Чурин), прикрывавшему правый фланг 2-й армии. Между 1-й и 2-й русскими армиями образовался 40-километровый разрыв, в который устремились войска немецкой 9-й армии. К 5 (18) ноября они вышли к р. Бзура, охватив 2-ю армию с севера, которая в результате заняла дугообразное расположение в районе Лодзи.

Сломить упорство русских: окружить и уничтожить

С целью окружить и уничтожить оборонявшиеся в этом районе русские войска П. Гинденбург создал две ударные группы: генерала от инфантерии барона Р. фон Шеффера-Бояделя и генерала от кавалерии Р. фон Фроммеля. Первая группа (3 пехотных и 2 кавалерийских дивизии) получила задачу охватить 2-ю русскую армию с северо-востока и выйти ей в тыл, вторая (3-й кавалерийский корпус, корпуса «Познань» и «Бреславль») — нанести удар с запада. Обе группы должны были соединиться южнее Лодзи и замкнуть кольцо окружения вокруг русских 2-й и 5-й армий. Чтобы сорвать замысел неприятеля, было решено войсками 5-й армии нанести встречный удар по группе Р. Фроммеля.

С целью разгрома группы Р. Шеффера-Бояделя ударом в её фланг и тыл в районе г. Лович 1-й армией была сформирована ударная группа войск в общем составе около двух корпусов, под командованием генерал-лейтенанта В.А. Слюсаренко. 7 (20) ноября группа Р. Шеффера-Бояделя, наступая на юг через Брезины, обошла Лодзь с северо-востока и вышла в тыл 2-й армии, перерезав железную дорогу Петроков — Варшава.

Здесь её атаковали подошедшие с юга части двух корпусов 5-й армии, и дальнейшее продвижение войск группы было остановлено. Одновременно находившимися на левом фланге 5-й армии войсками были отбиты все попытки группы Фроммеля обойти Лодзь с юга и соединиться с группой Шеффера. 9 (22) ноября германское командование предприняло последнее усилие, чтобы сломить упорство русских, и после неудачи А. Макензен отказался от дальнейших активных действий, отдав войскам 9-й армии приказ отступать. Группа Р. Шеффера-Бояделя не успела выполнить этот приказ и оказалась в окружении. Шеффер решил с боем прорываться в северном направлении, где в районе г. Брезины находилась лишь ослабленная 6-я Сибирская дивизия. В ночь на 11 (24) ноября его 3-я гвардейская пехотная дивизия стремительной атакой захватила Брезины.

Развивая наступление, неприятель сумел вырваться из окружения и начал поспешный отход к р. Бзура. Таким образом, попытки П. Гинденбурга окружить и уничтожить группировку русских войск в районе Лодзи не увенчались успехом, его замысел обернулся для германской 9-й армии крупным поражением. В то же время и русские не воспользовались предоставленной им возможностью для уничтожения окруженной вражеской группировки.

Однако германское командование не считало операцию завершённой. С Западного фронта прибыли крупные подкрепления, и после соответствующей перегруппировки противник 18 ноября (1 декабря) возобновил наступление. Один удар он наносил вдоль левого берега Вислы в направлении рубежа Сохачев, Лович, а затем на Варшаву, другой — юго-западнее Лодзи в направлении Пабьянице. Русские армии перешли в контрнаступление. Развернулись ожесточённые бои, сопровождавшиеся большими потерями с обеих сторон. 30 ноября (13 декабря) действия германских войск вынудили русское командование оставить Лодзь и к 6 (19) декабря отвести войска на рубеж рек Равки, Бзуры и Ниды, где они перешли к обороне. С этим оборонительным рубежом связывается начало позиционной борьбы на Восточно-Европейском театре военных действий.

Лодзинская операция явилась одной из наиболее сложных и напряжённых операций манёвренного периода войны. Активные и решительные боевые действия сторон велись в ней на протяжении почти 40 суток, на фронте, доходившем до 240 км, и на глубину около 130 км. Эта операция характерна крупными перегруппировками войск как при подготовке, так и в ходе её ведения, глубокими взаимными обходами и окружением обходящих сил германцев, встречными боями и сражениями, прорывом противником русского фронта на одном узком участке с последующим развитием достигнутого успеха в глубину на стыке двух армий, эффективной обороной русских войск, их стойкостью и мужеством в отражении ударов превосходящих сил неприятеля и др.

Читайте также: «Умираю, но не сдаюсь»: Герои Брестской крепости остановили врага, уничтожив множество фашистов (ВИДЕО)

Владислав Иминов, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории ВАГШ ВС РФ, кандидат исторических наук, профессор