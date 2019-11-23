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1972. Томас Тэйлор Хаммонд в Москве

10:56. 23 ноября 2019 94 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Бензоколонка на окраине Москвы


Площадь Революции


Улица Разина


Гостиница Россия


Женщины, играющие в карты


Кафе «Прохлада» и букинист «Книжная находка» в Театральном проезде


Люди, играющие в футбол во дворе МГУ


Неизвестный во дворе МГУ


Мальчик, ловящий рыбу в Москве-реке


Портрет молодой женщины


Проспект Калинина. Парадная колонна ВМФ СССР


Проспект Калинина


Улица Горького


Уличная торговля


Художественная выставка


Источник: https://humus.livejournal.com/6951947.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1830 1498
    Женечка 23 ноября 2019 в 12:00

    Плохо в гулагах: очереди на бензоколонках, позагоняли крестьян в города – выучили на инженеров бесплатно, концертами Эсембаева ежедневно пытали, на выставки под дулом автомата водили,поодевали всех одинаково в телогрейки от Большевички и кирзачи от Скорохода.
    Спасибо, Т. Хаммонду-открыл глаза.

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