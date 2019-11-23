1972. Томас Тэйлор Хаммонд в Москве
10:56. 23 ноября 2019 94 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Бензоколонка на окраине Москвы
Кафе «Прохлада» и букинист «Книжная находка» в Театральном проезде
Люди, играющие в футбол во дворе МГУ
Мальчик, ловящий рыбу в Москве-реке
Проспект Калинина. Парадная колонна ВМФ СССР
Плохо в гулагах: очереди на бензоколонках, позагоняли крестьян в города – выучили на инженеров бесплатно, концертами Эсембаева ежедневно пытали, на выставки под дулом автомата водили,поодевали всех одинаково в телогрейки от Большевички и кирзачи от Скорохода.
Спасибо, Т. Хаммонду-открыл глаза.