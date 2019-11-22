Хогвартс для банкира, Космос для НАТО, Небо для Сердюкова // Что случилось? #5
В этом выпуске:
- Новые хищения на космодроме Восточный;
- Якутские школьники начинают учебный день с прослушивания гимна России;
- Возрождение детского патриотического кино будет стоить как минимум миллиард;
- Два бюджетных миллиарда будут направлены на создание русской Википедии;
- Дума приняла закон о предустановке российского программонго обеспечения на электронные устройства – от телефонов до телевизоров;
- Сердюков попросил не искать апокалипсис в авиастроении;
- Ради гостей форума “Россия зовет” топ-менеджмент ВТБ во главе с Костиным перевоплотился в персонажей Гарри Поттера;
- За воротами Хогвартс-сити тем временем магически отменили повышение сборов за водительские справки;
- Американский конгресс почти единогласно — 417 за, 1 против — проголосовал за Акт о поддержке прав человека и демократии в Гонконге;
- На Ближнем Востоке отчетливо пахнет войной;
- Франция готовится к мощнейшей забастовке, намеченной на 5 декабря.
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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось