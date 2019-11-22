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Великий профицит

10:19. 22 ноября 2019 205 просмотров 12 коммент. Опубликовал:

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Согласно данным, опубликованным на сайте российского Министерства финансов, за январь-октябрь 2019 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом на уровне 3,071 трлн рублей. Доходы в отчетный период достигли 16 трлн 670 млрд рублей, а расходы – 13 трлн 598 млрд рублей.

Удивительно, но этот факт выдается в качестве примера эффективной и мудрой экономической политики правящего режима. Назло злопыхателям. Тыкать в нос сайтом Сделаноунас становится моветоном даже для совсем ушибленных телевизором, но теперь есть еще один повод гордиться непонятно чем.

В реальности профицит - это всего лишь превышение доходов над расходами. К качеству проводимой политики он имеет довольно отдаленное отношение. Если ваша зарплата - тысяч 30, но вы ведете образ жизни бомжа, годами не покупаете одежду, едите пальмовые концентраты и экономите на всем, то теоретически можно прожить на тысяч 15-20. Если, конечно, не протянуть ноги. И да, у вас будет профицит личного бюджета на вот эту разницу. Значит ли это, что вы ведете нормальный образ жизни?

Накопление денег в кубышке оправдано только в одном случае - если вы планируете крупную покупку. Причем в обозримом будущем, так как держать деньги в кубышке нерационально - они просто "горят". Отдавать их в банк (особенно в российских реалиях) - занятие не для слабонервных. Год-полтора - максимум планирования.

Во всех остальных случаях профицит - свидетельство психического нездоровья субъекта. Скупость, доведенная до абсурда.

С государством ситуация примерно такая же. Предположение, что деньги откладываются на какой-то грандиозный проект, выглядит просто глупо. Есть какая-то ахинея под названием "Майские указы-2" или "национальные проекты", но вообще-то говоря, деньги под них уже заложены в бюджет. Профицит - он сверх даже этого. Проще говоря - проекта нет. Остается еще один вариант, который выглядит предельно печально - государство сознательно "засушивает" экономику, загоняя ее в катастрофу. Повышение пенсионного возраста или введение дополнительных 2% НДС, равно как и бесчисленные новые или дополнительные налоги и сборы обосновываются тем, что бюджет нужно наполнять, но нечем. Наличие профицита позволяет снизить налоги, а не повышать их. Не повышать, а напротив, понизить пенсионный возраст, а еще лучше - просто увеличить размер пенсии. Повысить (пусть и скромно, но они и этому будут рады) зарплаты бюджетникам. Это увеличит покупательскую способность и просто оживит рынок.

Однако проблема в том, что деньги должны быть обеспечены. И власть вполне трезво понимает, что сжимающаяся товарная масса (а она сжимается просто потому, что промышленность в России мрет, как осенняя муха) не способна производить достаточную товарную массу. А импорт - он не рублем обеспечивается, а долларом. А потому впрыскивание рублей в экономику приведет лишь к инфляции.

Это замкнутый круг, причем с положительной обратной связью - чем больше стерилизуется денег через снижение расходов, тем быстрее стагнирует экономика и тем меньше обеспечен рубль. А потому нужно сжимать расходы еще сильнее. Несколько итераций - и даже Росстат не сможет раскрасить благостную картинку. Стоит запустить процесс - и выйти из него предельно сложно. Перед смертью пожилые люди (примерно за полгода до конца) резко "высыхают", а еще чуть раньше от них начинает исходить специфический "старческий" запах. Организм перестает нормально переваривать пищу и становится "профицитным" по отношению к внешним ресурсам. Он начинает пожирать сам себя, а продукты метаболизма как раз и начинают давать тот самый запах. Запах близкого конца. Примерно та же история с незадачливыми сбрасывателями веса, если они перестараются и войдут в необратимую для себя ситуацию - организм перестает принимать пищу и переходит на внутренние запасы. Которые конечны.

В общем, профицит бюджета, да еще хронический, да еще в таких размерах - это свидетельство чего угодно, но не умелой политики. Скорее, прямо наоборот.

Источник: http://worldcrisis.ru/crisis/3486817

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 23851 12321
    Ursus 22 ноября 2019 в 11:51

    Допустим на далекой планете некие упыри поднимают цену какой-то никчемной справки с 1 до 10 тугриков. Но местные аборигены даже не мемекают, никак не проявляют свое недовольство. Покорно занимают очереди за бумажками по 1 тугрику и молча стоят. Их право.
    Будут их доить и стричь дальше? Обязательно.

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    2
    • 4499 1895
      BlackCatUrsus 22 ноября 2019 в 12:05

      К декабрю готовитесь, да? Упырей, то есть тебе подобных, после всех провальных попыток, начнут вычищать, причем производиться это будет даже не людьми. И от этого же убежать и не откупиться. Готовьтесь.
      А Россия выстоит, революции для нее в прошлом.

      Ответить
      -1
    • 22570 19674
      ВячеславUrsus 22 ноября 2019 в 12:59

      Ты думаешь, что и там монголы живут?

      Ответить
         
  • 10465 1099
    ХОХОЛ 22 ноября 2019 в 12:31

    Профицит теперь это плохо?
    ню-ню.
    Серым наверно пример Украина где ДОЛГИ зашкаливают и началась распродажа страны

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    -1
  • 22570 19674
    Вячеслав 22 ноября 2019 в 12:47

    “…бюджет РФ исполнен с профицитом на уровне 3,071 трлн рублей…” Кто же им мешает взять за выплатить гражданам, у которых низкая зарплата и пенсии, эти триллионы?

    СТРАННОЕ ВРЕМЯ…
    Опять пустые разговоры,
    С концами не свести концы…
    Нас учат честной жизни воры
    И благородству – подлецы…
    1986г.

    Ответить
    4
    • 10465 1099
      ХОХОЛВячеслав 22 ноября 2019 в 13:16

      Да не свисти…..
      Ничему Вас а тем более “честной жизни” не учат.
      Учат РАБОТАТЬ но нет жедающих…..
      Готовы бедельничать если платят копейки….
      Страна таксистов и сторожей с продавцами.
      А как поработал ТО и заработал….

      Ответить
      -1
  • 23851 12321
    Ursus 22 ноября 2019 в 13:52

    еще новости вставания с колен. Впервые на российском рынке запущена услуга кредитования в аптеках, об этом пишет «Коммерсантъ». Теперь покупатели могут взять целевой потребительский кредит на покупку лекарственных препаратов. При этом размер ставки составляет 23% годовых.

    Ответить
    1

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