Кто захочет купить казначейские облигации на триллионы долларов???

Согласно последней статистики от Казначейства, показывающей размер федерального долга по состоянию на среду, 15 февраля … этот долг (красная линия ниже) подскочил за один день еще на $50 млрд. и достиг отметки $20,76 трлн. Таким образом, с момента последнего пролонгирования потолка госдолга задолженность правительства США увеличилась на $266 млрд. Конечно, эта динамика находит отражение в соотношении долга к ВВП (синяя линия ниже), которое находится теперь на отметке 105%.

Но здесь кроется проблема. Для того, чтобы американская экономика показывала рост, измеряемый показателем ВВП (годовое изменение общей стоимости всех произведенных товаров и услуг в США), теперь ей необходимо увеличение федерального долга. Без дефицитных расходов американского правительства экономика будет сокращаться.

В приведенной ниже таблице показано годовое изменение ВВП за вычетом годового дефицита федерального бюджета. С 2008 года ежегодные дефицитные расходы были намного больше, чем экономическая отдача от этого дефицитного расходования. Чистая разность показана ниже с 1950 по 2017 год … плюс оценочно до 2025 года на предположении, что среднегодовой рост ВВП будет равен 2,5% и ежегодные дефициты будут составлять $1,2 трлн. Картина – не красивая, и она и не станет лучше.

Даже если мы предположим, что среднегодовой рост экономики США составит 3,5% (и в Америке не случится рецессии в течение следующих 15 лет), и дефицит бюджета составит “всего лишь” $1 трлн. в год в период с 2018 по 2025 год, то США по-прежнему продолжат пятиться назад.

Кумулятивное воздействие всех этих дефицитов показано в диаграмме ниже. Федеральный долг, который в настоящее время равен $20,8 трлн., показан красной линией, а стоимость обслуживания этого долга, которая в настоящий момент составляет более половины триллиона долларов в год, указана синей линией. Также на диаграмме указана вероятная перспектива увеличения долга до 2025 года и процентные расходы по нему из расчета очень умеренных 4% в качестве усредненной ставки по всему долгу.

Итак, американской экономике нужно все глубже залезать в долги, чтобы создавать видимость продвижения вперед. Если до сих пор вас не одолела тревога, то данная публикация покажет вам, что именно в этот момент вещество начинает попадать на вентилятор.

С принятием Единого бюджета, начиная с 1969 года, профицит фонда Социального Обеспечения стал включаться в федеральный бюджет. Правительство США подарило себе покупателя своего долга, одновременно допустив, что профицит фонда будет тратиться на “настоящее”. В период с 1970 по 2008 год, в соответствии с требованиями Конгресса, внутригосударственные фонды (более половины профицита фонда Социального Обеспечения) приобрели более 45% от всего эмитированного государственного долга. Это означало, что “только” 55% федерального долга США было продано на рынке, образовав, таким образом, “рыночный долг”.

Но ежегодный профицит Социального Обеспечения уменьшился на 90% (с более чем $200 млрд. в год на пике в 2007 году до, вероятно, $20 млрд. в этом году), и, по данным самого фонда, последний профицит будет зарегистрирован в 2020 году или 2021 году. После этого (а, по существу, уже сейчас), покупатель, уполномоченный Конгрессом покупать правительственный долг США (который скупал почти половину всего федерального долга в течение четырех десятилетий), прекратит свое существование. Внутригосударственные фонды не только не будут выступать в качестве покупателя, они должны будут постепенно распродавать скупленные ранее долги.

В приведенной ниже диаграмме показан “рыночный” долг против долга, находящегося на балансах Внутригосударственных фондов, с 1970 по 2025 год. Как отмечалось выше, эти фонды скупали почти половину всего долга американского правительства до 2008 года … но с 2008 года они купили чуть более 10% новой эмиссии, и почти 90% нового долга были проданы с аукциона на рынок. Внутригосударственные фонды по существу перестали выступать в качестве покупателя … и это означает, что рыночный долг будет продолжать расти.

Кто же будет покупать долги Казначейства США? Есть только три возможные группы покупателей: “иностранцы”, Федрезерв и частные внутренние источники (пенсионные фонды, банки, взаимные фонды, физические лица).

Я покажу, что иностранцы по сути прекратили покупать американский долг, что Федеральный Резерв не только не является покупателем, но фактически уменьшает свой баланс …, и это означает, что остается только один покупатель, который бы мог поглотить растущий рыночный долг американского правительства.

Но прежде чем я подробно расскажу об этом … Я хочу, чтобы вы вспомнили Гарри Маркополоса. Маркополос работал финансовым следователем, и он еще в 2000 году дал Комиссии по ценным бумагам и биржам четкие доказательства того, что Берни Мэдофф построил схему Понци, затем он сделал это снова в 2001 году и опять в 2005 году. Комиссия не увидела, чего она не хотела видеть, и так продолжалось вплоть до Великого Финансового кризиса 2008 года, который выявил мошенничество Мэдоффа примерно на $65 млрд. Далее из Википедии:

Когда Маркополос заполучил копию отчета о доходах компании Мэдоффа, он сразу обнаружил проблемы. Стратегия Мэдоффа была настолько плохо разработана, что Маркополос просто не понимал, как на ней можно зарабатывать деньги. Самый большой красный флаг, однако, заключался в том, что доходность инвестиций фонда неуклонно росла с небольшим количеством неглубоких просадок, да так, что если ее изобразить на графике то, получилась бы почти идеальная прямая линия, уходящая вверх под углом 45 градусов. По словам Маркополоса, любой, кто понимает основы математики рынков, знал бы, что они слишком неустойчивы даже в самых благоприятных условиях. Позже он сказал, что доходность инвестиций, подобная той, которую показывал Мэдофф, “просто не существует в финансах”. В конце концов он пришел к выводу, что у Мэдоффа не было законного способа достигать такой доходности, используя заявленные им стратегии. Маркополос пришел к заключению, что происходящее можно объяснить лишь двумя способами: либо Мэдофф построил схему Понци (уплачивая деньги старым клиентам за счет новых клиентов), либо он занимался фронтраннингом (покупал акции для себя, зная о параметрах ордеров его клиентов).

Зная, что крупнейший покупатель американского долга (Внутригосударственные фонды) теперь превратился в продавца, давайте посмотрим на оставшихся “покупателей” и посмотрим на рынок казначейских облигаций США размером почти в $21 трлн.:

ПОКУПАТЕЛИ:

Федеральный Резерв … в настоящее время разрешает казначейским облигациям и MBS (ипотечные ценные бумаги) погашаться, в результате чего его баланс сокращается. Федрезерв планирует примерно вдвое сократить свой баланс с $4,5 до $2,2 трлн. до 2022 года (и это означает ежегодное сокращение объема казначейских облигаций, числящихся на балансе американского центробанка, на $250 млрд.). Это означает, что на рынке окажутся дополнительные $250 млрд. американского долга в год в добавок к новой эмиссии, которая составит $1 трлн. + в год.

Иностранцы … иностранцы в настоящее время держат у себя на балансах $6,3 трлн. казначейского долга США. Однако после окончания программы QE в конце 2014 года иностранцы по сути объявили забастовку, увеличив свои вложения в американский долг всего лишь на $150 млрд. за три с лишним года (график ниже).

Иностранцы в среднем увеличивали свои вложения в американский долг:

2000—>2007 +$160 млрд. в год

2008—>2014 +$540 млрд. в год

2015—>2018 +$50 млрд. в год

Нынешний темп покупок казначейских облигаций иностранцами составляет менее 1/3 от темпов начала 2000-х, и он сократился на 90% с периода 2008-2014 гг.

Лишь три иностранных покупателя владеют более чем половиной (55%) всего правительственного долга США, находящегося в собственности иностранцев: Китай, Япония и то, что я называю BLICS (Бельгия, Люксембург, Ирландия, Каймановы острова, Швейцария). В приведенной ниже диаграмме представлены данные о каждой стране/группе, начиная с 2000 года и по декабрь 2017 года. Весьма примечательно:

Китай 2000—>2011 +$1.2 трлн…. но теперь Китай является чистым продавцом трежерис, начиная с июля 2011 года, когда разгорелись дебаты по проблеме потолка госдолга

Япония 2000—>2011 +$600 млрд…. Японские вложения в американский долг росли после июля 2011 года, но теперь они быстро снижаются к значениям, зафиксированным в тот момент

BLICS 2000—> 2011 +$300 млрд…. с июля 2011 года случился всплеск спроса на американский долг на $800 млрд., который и поддержал общий спрос иностранцев.

Что касается BLICS, их модель покупок с 2007 года стала очень странной, как будто прибыль не является их целью. Однако, если главная цель – это поддержка спроса на американский долг, тогда их масштабные покупки в самое неподходящее время имеют смысл.

Итак, я показал, что федеральный долг США резко увеличивается, при этом единственное, что поддерживает рост экономики США, — это размер дефицита и растущий долг. Я указал, что традиционные источники чистых покупок американского долга прекратили свое существование, за исключением частного внутреннего спроса. Я рассказал о том, что Внутригосударственные фонды в течение пары лет станут чистым продавцами, и все новые выпущенные долговые обязательства будут “рыночными”. Я упомянул, что Федеральный Резерв планирует “сворачивать” свой баланс, списывая с него около $250 млрд. казначейских облигаций в год в течение четырех лет. Я показал, что Китай прекратил чистые покупки долга американского правительства в 2011 году, и иностранцы по сути объявили забастовку после окончания программы QE. Единственный реальный внешний источник спроса – страны BLICS, за которыми, вполне вероятно, стоят центральные банки. Тем не менее, есть основания утверждать, что внешний спрос на казначейские облигации испарился.

Таким образом, внутренним источникам предоставлена возможность выкупить всю новую эмиссию долга, а также те облигации, на которые Федрезерв будет сокращать свой баланс. При этом нет никаких оснований ждать помощи иностранцев (более того, их забастовка может уступить место прямым распродажам). В настоящее время американская публика владеет примерно $6 трлн. долга Казначейства, и теперь ей предстоит покупать более $1,5 трлн. американского долга ежегодно (на неопределенную перспективу). Если публика “охотно” пойдет на такой шаг по низким процентным ставкам, то это будет означать, что средства, эквивалентные 7,5% ВВП, будут ежегодно направляться на покупку правительственных облигаций. Если публика “охотно” не пойдет на такой шаг, то процентные ставки вырастут к гораздо более высоким уровням, чем показано выше, и на правительство США ляжет тяжкий груз обслуживания долга. Единственный вариант заключается в том, что Федеральный резерв сделает разворот и возобновит программу QE, открыто объявив о бесконечной монетизации американского правительственного долга.

Опубликовано 21.02.2018 г.

Источник: Who Will Buy All Those Trillions of US Treasury’s???

http://finview.ru