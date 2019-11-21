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Владислав Шурыгин: Боги войны

14:39. 21 ноября 2019 163 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

Морозное хмурое утро 19 ноября 1942 года ещё только начало растворяться в белесой мгле рассвета, как тишину буквально разорвали в клочья орудийный залпы. Они накладывались друг на друга и скоро слились в один ужасающий непрерывный грохот. Десятки тысяч снарядов начали крушить немецкую оборону, превращая позиции гитлеровцев в мертвую зону. Восемьдесят минут продолжался этот огненный ад, унесший жизни тысяч немецких вояк. А потом на оглушённых, деморализованных гитлеровцев пошли в атаку танки и пехота. Так началось контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. Наступления, которое стало переломным в Великой Отечественной войне. Наступления, завершившееся полным окружением и уничтожением двухсоттысячной  группировки немецких войск. Навсегда впечатавшее в немецкое сознание слово «Stalingrad», как символ поражения, смерти и ужаса.

И в этом разгроме лучших немецких армий роль артиллерии была ключевой. В условиях плохой погоды, когда авиация была прикована к своим аэродромам, именно артиллерия стала той кувалдой, которой вскрывались и разрушались немецкие узлы обороны – настоящие полевые крепости.

А потом была Курская дуга, где артиллеристы снова внесли решающий вклад в отражение самого мощного в военной истории танкового удара Вермахта. Потом была операция «Багратион» — крупнейшее окружение немецкий войск на советско-германском фронте. И в ознаменование заслуг и роли артиллеристов в разгроме гитлеровцев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника — Дня артиллерии. И его датой был выбран день начала Сталинградской битвы.

Но, конечно, история отечественной артиллерии уходит корнями в седую древность. Артиллерия считается одним из старейших родов войск. Первые сведения о русской артиллерии относятся к 1382 году, когда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали против осаждавших «тюфяки» и «пушки великие» —артиллерийские орудия. Первые литые орудия везли к нам из-за границы, но вскоре русские мастера научились делать их и сами. И уже, в 1586 году московский литейщик Андрей Чохов изготовил настоящее чудо артиллерийской техники – картечницу с конным изображением царя Феодора Иоанновича — ту самую, что позже назовут Царь-пушкой…

В XVI веке при Иване Грозном артиллерия выделилась в самостоятельный род войск, в задачи которого входило обеспечение действий пехоты и кавалерии в бою,  в начале XVIII века она разделилась на полевую (в том числе полковую), осадную и крепостную. А ещё спустя век стали формироваться отдельные артиллерийские полки и бригады.

Русская артиллерия традиционно считалась одной из лучших в мире и свою силу и высокие боевые качества подтверждала во все времена — в Полтавской битве, при взятии Измаила, в Бородинском сражении, в русско-японской и на фронтах Первой и Второй мировых войн, всегда внося решающий вклад в достижение общей победы.

Самое же известное и грозное название артиллерии – «Бог войны» было придумано никем иным, как верховным главнокомандующим Советских Вооружённых Сил Иосифом Сталиным, который в 1940-м  году в одной из своих статей написал: «В современной войне артиллерия это бог… Кто хочет перестроиться на новый современный лад, должен понять — артиллерия решает судьбу войны».

За подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского союза получили более 1800 артиллеристов, а свыше полутора миллионов были награждены орденами и медалями. А как знак уважения заслуге этого рода войск в прорыве под Сталинградом появился праздник — День артиллериста.

В 1961 году на основе артиллерии и ракетных формирований Сухопутных войск были образованы как отдельный род Ракетные войска и артиллерия, соответственно, и праздник тоже немного поменял название, став Днём ракетных войск и артиллерии. И даже в этот день артиллерия не будет отдыхать – в городах России состоится праздничный салют.

Источник: https://nstarikov.ru/vladislav-shurygin-bogi-vojny-110578

Метки: чит.клуб

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