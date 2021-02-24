В дискуссии вокруг Навального я хотел бы задать читателям несколько вопросов.

Обратил ли кто-нибудь внимание на то, что на всех прошедших мероприятиях, так или иначе связанных с ФБК* и окружением Навального, или инициированных его окружением, не было ни одного флага? Или какого-нибудь другого знака, эмблемы, который как-нибудь мог бы их определить? Я помню либеральные демонстрации 80-х. Российские «триколоры», взятые как символ их движения, я помню красные знамёна протестов 90-х, где коммунисты и другие «левые» протестовали против ельцинского геноцида. Помню флаги «лимоновцев», знамёна «имперцев» и монархистов, даже «яблочников» помню. А тут — ничего!

Я впервые за 30 лет вижу такое полное «обезличивание» протеста. И мне оно кажется не случайным стечением обстоятельстив или, там, страхом «засветиться», попасть под репрессии. Нет! Это продуманный план! Суть его — канализировать, собрать в одно место всех недовольных. Это не протест коммунистов, это не протест либералов, националистов, это — просто протест ради протеста. А точнее протест собранный под политический символ его — под Навального. Точнее под «проект Навальный».

У этих уличных акций специально нет внешних лидеров, нет никаких лозунгов, нет ничего, кроме самого протеста. Задача вывести на улицу недовольных. Недовольных коррупцией, недовольных низкими зарплатами, пьющим соседом, недовольных тем, что не дали квартиру, тем, что кто-то поджёг дверь в подъезде, что сын не поступил в хороший институт. Не доволен? Айда на улицу! И люди, которые, действительно, очень многим недовольны — они этот призыв услышали и вышли.

Но получилось, как в фильме с соответствующим названием «Молчание ягнят», правда, немного изменённом — «Мычание ягнят». «Ягнята» вышли каждый за своё, но они вышли на протестную акцию, которая была организована людьми, ни слова не сказавшим им, зачем они их выводят на улицу, против чего они протестуют?

Мне адепты Навального тут же ответят, что люди просто протестуют против коррупции, которая разъедает нашу страну. Хорошо, говорю я, против коррупции — это замечательно! Но за последние 35 лет все попытки свержения существующей в России власти — удавшиеся, как, например, 1991 году, и неудавшиеся как в октябре 1993 года, и вообще любые схватки кланов, олигархических и политических, всегда проходили под лозунгом борьбы с коррупцией. «Борьба с коррупцией» это такой универсальный лозунг, который звучит громко, но, по сути, не значит, ровным счётом, ничего. Ну, как средневековый воинский кличь «С нами Бог!», под которым христианнейшие армии рубили друг друга в капусту за совершенно не божеские интересы своих королей.

«Борьба с коррупцией» из этой же серии. Только коррупция всегда была разной! В конце 80-х «демократы» боролись против коррупции партийной элиты, которая заключалась в том, что у неё были персональные дачи, которые сегодня выглядят халупами по сравнению с дворцами, победивших их «демократов», боролись против привилегий, спецраспределителей, где избранным продавалась дефицитная финская колбаса и икра. И эта коррупционная система была побеждена. Правда, для этого пришлось разрушить свою страну — Советский Союз.

И что? Наступила эра милосердия, равенства и процветания? Наоборот! Вместо «нищей» советской коррупции пришла эпоха тотального беспредела и мегакоррупции. Коррупции, ставшей частью государственного механизма. На смену ушлым первым секретарям обкомов и горкомов, прятавших от чужих глаз хрусталь, ковры и персональные чёрные «Волги», пришли олигархи, которые уже не прятали ничего и просто обобрали всех.

Потом начались олигархические войны. И что характерно — под теми же лозунгами — борьбы с коррупцией. Это было, что называется, универсальное оружие. Напомню, когда сокрушали олигархов типа Гусинского и Березовского, тема их коррупции была едва ли не основной. И это было справедливо, потому что, конечно, это были коррупционеры. Но на смену этим плохим коррупционерам олигархам пришли новые олигархи, «хорошие». Потом наступил черёд и их! Того же самого Ходорковского сокрушили и посадили как коррупционера и бандита. Причём, опять же, совершенно справедливо!

И вот сегодня очередной антикоррупционный «таран» начал крушить стены путинской крепости.

И у меня есть циничный и простой вопрос — кто оплачивает этот банкет? Точнее, кто управляет этим тараном? То, что таран эффективен, я за эти годы убедился, вопросов нет. Но я хочу понять главное, а кто стоит за этим тараном? Что за силы стоят за теми, кто управляет тараном? В пользу кого должен быть свергнут «тиран и коррупционер» Путин? Кто эти ангелы в белых одеждах?

Мне скажут, мы хотим разоблачить Путина! Хорошо! Но я так и не понял, в чём разоблачение? То, что мы увидели в известном фильме Навального, всё давным-давно известно. Это такая старая жвачка, что я был просто по-человечески потрясён тем, как она вновь вскипятила мозги населению. Ребята, у вас либо мозгов нет, либо памяти. Ровно 11 лет назад всё это было уже выложено — и про этот дворец, и про поиски его хозяев, и рассказы о закрытой полётной зоне.

Кому потребовалось вложить огромные деньги в нынешний информационный взрыв? Хорошо подготовленный взрыв! Цена съёмок такого «кино» не один десяток миллионов рублей, а ещё не один десяток миллионов на его промоушен — «раскрутку» в соцсетях. Про организацию уличных протестов, координацию, создание управляющей сети — молчу. Тут деньги никак не меньшие ушли. Очевидно, что и возвращение Навального в Россию было чётко скоординировано с появлением фильма. И его арест так же был «прописан» в этом большом плане.

Но чей это план? Объединившихся в группу беглых олигархов, мечтающих о сатисфакции и триумфальном возвращении в Россию? Госдепа, решившего повторить с Россией то, что получилось сделать с СССР в 1991-ом? Антипутинского крыла нынешней российской элиты, недовольной тем, как распределились богатства страны? Каждый из этих планов имеет свою логику и право на жизнь. Но реальность, как мне видится, куда серьёзнее этой кухонной конспирологии.

Мне очевидно, что Навальный сегодня является гарпуном, который засадили в тело кремлёвского кита, и это гарпун, к тому же, ещё и отравленный. Я бы не стал преуменьшать его значение и делать вид, что это булавочный укол для такого мастодонта, каким является Кремль. Нет, булавочные уколы были раньше, когда выходили какие-то мелкие разоблачения ближайших «друзей Путина», как их называли. Или олигархов, которых обвиняли в связях с Кремлём.

Сегодня удар нанесён в то место, за которым бьётся сердце страны, сердце, принадлежащее президенту, потому, что именно он обвинён в коррупции и не просто обвинён, но назван главным её организатором. А это значит, что и он и всё его окружение, фактически объявлены вне закона. Победи сегодня Навальный, и репрессиям, остракизму подвергнется, фактически, вся пропутинская элита — министры, депутаты, губернаторы, олигархи, генералы и даже музыканты. Все, кто хоть как-то связан с Путиным. То есть нас ждёт самая массовая, со времён разрушения СССР, «зачистка» российского политического Олимпа.

Но Олимп не бывает пустым! Его кто-то должен будет занять. Кто же эти люди, которые придут на смену Володину, Матвиенко, Лаврову, Шойгу, Собянину, Дюмину, Ротербергу, Грефу, Чемезову, Рахманову, Сечину и ещё целому списку «людей Путина»? Вы их знаете? Я нет! И меня это очень сильно беспокоит.

Потому, что замена каждого из них, это не замена подшипника в ступице колеса семейного «соляриса». Это огромнейший передел собственности, перераспределение денежных потоков, смена технологических приоритетов, изменение внешней и оборонной политики. Это просто тектонические сдвиги и разломы в жизни страны.

Вы готовы доверить это группе «капитанов Нэмо („ничто« с лат.)» Навального? Если это так, то я вас поздравляю! Идиотов история ничему не учит! В 1990 году мы хотя бы видели «обойму» тех, кто затем пришёл к власти на обломках СССР — Гайдар, Чубайс, Сахаров, Собчак, Бурбулис, Станкевич, Полторанин, Шахрай… Сегодня нет даже этого!

Есть один коллективный Навальный — коллективное «ничто». Впрочем, кое-кто из-за его сутулой спины выглядывает. Его правая рука Владимир Ашурков. То самый, который уговаривал помочь «борьбе с режимом» второго секретаря британского посольства Джеймса Уильяма Томаса Форда. Чем не будущий министр иностранных дел? Ещё и приснопамятному Козыреву нос утрёт по части продажи интересов Родины.

Или юристка-авантюристка, поклонница «майдана» и «небесной сотни» Любовь Соболь — чем не министр МВД? Уж она точно будет стоять на страже закона, когда окончательно отмажет от всех обвинений в коррупции своего отца. А «странная» Мария Певчих, не то британский агент под прикрытием директора книжного магазина в Лондоне, не то «близкая подруга» самого Навального — чем не будущая глава Совета Федерации, ну или министр обороны? Достойные все люди, не правда ли? Люди или ширмы?

Повторюсь, нынешний информационный удар был очень точно рассчитан. Я понимаю весь масштаб этой операции. Извините, я сам был участником не одной таковой информационной войны. Я очень хорошо помню операцию, как любят говорить в пиар-среде, по «замачиванию» того же самого Гусинского. Я помню, как потом «зачищали» Березовского. Это всё было на моей памяти. Все те же самые методы, те же приёмы, только тут масштаб побольше, потому что это уже масштаб международный.

Навальный это таран, за которым стоит не один и не два «заинтересанта». Сквозь разрушенную стену за Навальным в Россию мечтает и готовится ворваться целая армия откровенных её врагов всех калибров. Это олигархи, которые уже побывали у власти, и которые, либо в силу своей жадности, либо в силу своей совершенно другой ориентации во внешней и внутренней политике, были выдавлены из России.

О чём мечтает Ходорковский, который ещё в 90-е годы был циничным заказчиком убийств своих конкурентов и человеком, который «зачищал» в свою пользу целые территории? Он мечтает въехать на белом коне в Кремль, в Москву? Получить компенсацию, быть опять признанным. О чём мечтает Гусинский, сидя на израильском берегу? О чём мечтают десятки и сотни людей их свит, которые были выкинуты из страны Путиным? Они мечтают поквитаться, мечтают о сатисфакции. И вот эти люди должны будут вместе с Навальным прийти сюда?

Это внутренняя антипутинская оппозиция, все недовольные его внешней и внутренней политикой финансовые и политические группировки, мечтающие о возвращении России в западное лоно. Точнее под уютный и понятный протекторат Запада, где им будет отведена привилегированная роль «смотрящих» при оккупационной администрации, как это было в 90-е.

Это целый отряд «обиженок» — тех, кто под ураган нового «смутного времени» мечтает оторвать себе свой кусок. Эстония — Псковскую область, Япония — Курилы и Сахалин, Финляндия — Карелию, Украина — Крым, а заодно и Краснодарский край, если большой господин из Вашингтона позволит.

И, конечно, всей этой армией управляет вашингтонский «штаб». Главной сверхдержаве планеты совершенно не нужна самостоятельная и, активно вмешивающаяся в геополитический пасьянс, Россия. И потому её необходимо «дезактивировать». Снова, как в 1991 году, отбросить в ничтожество, в смуту, в экономическую пропасть. А потом управлять ею с помощью верных «капо» в Кремле, одноразовых шприцов и «ножек Буша». Золотое время американской геополитики…

Всех врагов Путина роднит одно — полное безразличие к дальнейшей судьбе России, и её народа. Одним она нужна как кормовая база для нового стада олигархических динозавров, для других, как территория, которую нужно «окультурить» и дезактивировать от «русского проекта» навсегда.

Поэтому мне сегодня до сарказма смешны наивные «простецы», рассуждающие о храбрости Навального, бесстрашно отправившегося в пасть льву. Восхищающиеся тем, насколько надо быть мужественным и бесстрашным человеком, чтобы анонсировать свою поездку и прямо в аэропорту быть арестованным.

Извините, мне это слушать смешно! Навальный, который вылечился, якобы, от отравления или от яда, или вообще не знаю, от чего, ехал в Москву с огромной свитой журналистов, фактически, как полномочный представитель «свободной западной цивилизации». И, когда ты знаешь, что за тебя впишутся куча посольств, Госдеп и целый ряд международных организаций, так называемого, «большого влияния», то в этом случае не полететь в Россию и не быть арестованным — значит быть полным идиотом!

Навальный полетел в Москву потому, что ему очень нужно «пострадать», стать «сакральной жертвой» Путина. Только в этом случае произойдёт сакрализация самого Навального. Он, наконец-то, получил срок, он, наконец-то, проведёт какое-то время за решёткой, получит лавры человека, который пострадал. При том, что никаких реальных страданий в отсидке его не ждёт. Это не, поехавший на зону Шаламов, не «доходивший» на Колыме Волков, и даже не ссыльный Сахаров. Это привилегированный узник, у которого каждое утро начальник тюрьмы будет спрашивать: «Хорошо ли вы спали, Алексей?», понимая, что однажды этот Алексей может зайти в камеру к нему.

И что Навальному ещё делать-то сейчас? До избирательного цикла он всё равно в «наморднике», он не может избираться, у него судимость. Но зато он может возглавить самый мощный протест, который, вдруг, да и сокрушит ненавистный ему режим. Долгие беседы и встречи с немецкими, французскими, английскими и прочими эмиссарами антипутинской армии, которые были проведены за время пребывания его в Германии, его убедили в том, что это ему по силам. Ведь Ельцину-то когда-то удалось! А в те годы, согласитесь, быть оппозиционером, точнее, быть гонимым, было ой как не сладко!

Напомню, что Ельцина, который был когда-то всесильным Первым секретарём МГК КПСС, выкинули так стремительно и жёстко, что тот натурально рыдал, плакал и каялся на трибуне, опасаясь кары намного большей чем просто снятие с должности. Это были времена всесильного КГБ… Но потом-то ЕБН был поднят, очищен от всех, так сказать, коммунистических грехов, и оказался сначала знаменем, а потом тем самым тараном, которым разрушили СССР. Если удалось Ельцину, то почему не может получиться у Навального? Я нисколько не сомневаюсь, что ночами в камере, такие мысли, его, безусловно, греют лучше чем «чифирь». Как не сомневаюсь, что в этих мыслях он сводит счёты со всеми, кто его в эту камеру

отправил. Но сводит счёты не какой-нибудь там левак-бомбист, или народный мститель Зорро, а как лидер страны, как первое лицо: «Именем революции…»

И я с снова повторю вопрос — а что изменится, если клан Путина будет сметён? Кто придёт? Какие люди в «белых одеждах» и с «белыми крылами» здесь, в России, начнут переустройство? Про «белые крыла» — я видел 91-й год, «святой» Чубайс, которого народ с придыханием слушал, Гайдар, которого называли экономическим гением, пока он не стал премьер-министром, и ещё очень много этих «святых» было. Кстати, и «святой» Собчак, который в итоге и привёл Путина в политику. Все эти «святые» нам обошлись очень дорого, и их «святость» нам до сих пор стоит поперёк горла. У вас есть ответ на этот вопрос?

За то есть самое главное, то, о чём Навальный молчит «как рыба об лёд», и ни слова мы на эту тему не услышали и не услышим — это вопрос о социальной системе государства, которым он собирается «рулить»? О судьбе системы, которую мы получили в 91-м году, которая потом нам была прописана американцами в нашей Конституции 1993 года, и которая, в принципе, остаётся неизменной при любом олигархическом и политическом наборе. Что при «призыве» Ельцина, Юмашеве, Татьяне и «семибаркинщине». Что при Путине, с его «патриотическими» олигархами, с его окружением, которое лозунги сильной империи и патриотизма приняли как свои, но при этом не перестали быть олигархами.

Навальный молчит о том, что при нём в России останется тот же самый строй — олигархический, беспощадный капитализм, при котором все те богатства, которые почти 70 лет принадлежали народу, и с помощью которых, собственно говоря, была построена великая держава, были отобраны у народа и разделены, под контролем американцев, между несколькими лояльными Западу олигархическими группами. Мы имеем капиталистический строй, главный принцип которого очень прост — «Издохни ты сегодня, а я завтра!» И здесь Навальный не будет менять ровным счётом ничего! Он нигде ни словом не обмолвился о пересмотре итогов приватизации, о национализации естественных монополий. Он нигде не сказал, что нужно полностью менять всю экономическую систему в стране. Он ни слова не сказал о том, что социальные реформы должны быть не просто косметическими, они должны быть радикальными.

Навальный просто рвётся на Олимп. Его туда гонят маниакальное честолюбие и инстинкт самосохранения. Обратного пути у него уже нет. Он как кумулятивный выстрел из гранатомёта — выпущенный пороховым зарядом из трубы — либо сгорит без следа, либо пробьет броню Кремля и полыхнёт в заброневом пространстве.

А снаружи останутся те самые ягнята, которых сейчас информационными бичами гонят на улицу, которым никто не объясняет, под чьими знамёнами они идут. Им никто не объясняет, за что они идут, их просто используют как баранов, которые должны исправно выполнять свою работу, становиться под дубинки ОМОНов. Правда, пока дубинки больше висят на поясах. Власть не очень сильно желает разбираться с этими ягнятами. И пока в историях про зверства опричников больше накрутки и пропаганды всяких там «медуз» и «Новых газет», чем реальности. Но я знаю, куда это всё идёт! Поэтому мой ответ — чума на оба ваши дома! Я ни секунды не верю Навальному. Я считаю, что все те, кто «вслепую» позволяет использовать себя и свой справедливый протест, это суицидники, убивающие не только себя, но и будущее своих детей.

Мы присутствуем сейчас при очень грустной и жёсткой завязке. Гарпун по имени Навальный воткнут в тело кремлёвского кита. Кит думает, что с этого гарпуна он сможет сорваться, но у меня совершенно нет уверенности в том, что это произойдёт. И самое главное, если это даже произойдёт, то какой ценой? Во что обойдётся этот гарпун России?

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» Минюстом РФ внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Шурыгин Владислав Владиславович (род. 1963) ‑ военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру. Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: Фото: Михаил Терещенко/ТАСС