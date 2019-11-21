Россия может предъявить территориальные претензии Эстонии — на все 100% территории

Как сообщалось, председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас неожиданно решил, что Россия должна вернуть территории, которые якобы когда-то очень давно были аннексированы.

Речь идет о населенных пунктах в Псковской и Ленинградской областях. Господин Пыллуаас требует соблюдения Тартуского договора, заключенного в 1920 году.

Согласно документу, эстонское карликовое государство было признано независимым и самостоятельным. РСФСР отказалась от всех прав, в том числе и от имущественных. В свою очередь Эстония взяла на себя обязательства не предъявлять России никаких претензий.

После подписания договора между странами установилась государственная граница и нейтральные полосы с приграничными войсками. Эстонии были возвращены ценности и эвакуированные в годы Первой мировой войны архивы. После чего Россия и Эстония установили дипломатические, консульские, торговые и экономические отношения.

В 1940 году Тартуский договор был признан недействительным, так как Эстония вошла в состав СССР. Видимо, господин Пыллуаас что-то перепутал, когда потребовал вернуть территории в рамках договора.

К тому же в Таллине могли бы скооперироваться с другими прибалтийскими странами и вернуть России 350 миллиардов долларов — должок, который когда-то заплатил Петр Первый Швеции. И только после этого предъявлять какие-то претензии и требовать возвращения земель.

Прибалты, скорее всего, забыли, что российский император купил их со всеми землями, недвижимостью и даже домашним скотом у шведской королевы Ульрики Элеоноры.

За земли Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Петр Алексеевич отдал ровно два миллиона рублей, по нынешнему курсу — 350 миллиардов долларов. К тому же, если вспомнить, что во времена советского периода Россия полностью заново отстроила инфраструктуру Прибалтики, то сумма долга будет гораздо выше.

Так, может быть, Эстония сначала заплатит по счетам?

Ситуацию прокомментировала политолог Наталья Елисеева, она напомнила, что Москва может предъявить свои территориальные претензии Эстонии — сразу на все 100% территории карликового государства:

«Прочитав новость об аннексированной Россией территории Эстонии, я смиренно выдохнула. Даже признаюсь вам, почувствовала легкое умиротворение, ведь Россию давненько не обвиняли в незаконном присоединении земель. А тут сразу Эстония! Да хочет взад целых 5%! Неделя делёжки территории России открыта: кто следующий? Финны? Японцы? Латвийцы?

Знаете ли, территориальные претензии зачастую связаны с исторической амнезией. Но мы же с вами добрые, мы же готовы восполнить пробелы. Так вот, уважаемые эстонцы во главе с вашим председателем парламента, напоминаем, что Эстонская Республика была образована вообще лишь в 1918 году. Ну это так, чтобы сбить спесь. В 1920 году уже был подписан Тартуский договор с РСФСР. Но в 1940 году Эстония вошла в состав СССР. Как говорится, УПС.

А и ещё на десерт: 2014-й год, договор о российско-эстонской государственной границе с отказом от территориальных претензий. Да, после парламентских выборов в Эстонии заново начались интриги и манипуляция по территориальному вопросу. Но это уже проблемы эстонцев.

И вообще. Пётр I Прибалтику купил (полностью с землями и домами) у шведской королевы Ульрики Элеоноры. И дал свободу. Хотя до сих пор, видимо, тянет к „хозяевам“.

Так что ничего не знаем. А то предъявим свои территориальные претензии к Эстонии. Только на все 100% территории. Чтоб неповадно было».

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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»