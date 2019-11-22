Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 ноября 2019
- 07:08 Представители курдской милиции извиняются перед Россией за инцидент с камнями и «коктейлями Молотова».
- 05:44 Страшные удары ВКС: Боевики помогают уничтожать армию террористов Идлиба (ВИДЕО).
- 03:50 Русские «Вежливые люди» и арабские красавицы у границы с Иорданией (ФОТО).
- 01:52 Кто напал на российскую военную полицию.
- 01:13 «Попытка госпереворота в Израиле».
- Вчера 22:31 Госдеп США угрожает Турции и требует избавиться от российских С-400.
Представители курдской милиции извиняются перед Россией за инцидент с камнями и «коктейлями Молотова»
Представители курдской милиции извинились за инцидент 18 ноября, когда камнями и бутылками с зажигательной смесью закидали российский патруль в городе Кобани.
“Выражаем сожаление в связи с агрессивным поведением отдельных представителей населения Кобани, забросавших камнями и бутылками с зажигательной смесью российские автомобили. Со своей стороны примем все необходимые меры с той целью, чтобы гарантировать безопасное осуществление патрулирования и неповторение подобного рода агрессивных акций”.
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Страшные удары ВКС: Боевики помогают уничтожать армию террористов Идлиба (ВИДЕО)
Засевшие в Идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования продолжают войны друг с другом и не чураются кровавых выяснений отношений между собой.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Так одна из самых значимых группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», в состав которой входит целое ассорти радикальных бандформирований, в очередной раз начала вносить раздор в свои ряды, что, в принципе, уже становится стабильным.
В отрядах «Джебхат ан-Нусры»* (самой большой группировки, входящей в состав «Хайят Тахрир аш-Шам» — ХТШ) заводится всё больше так называемых «кротов», которые с удовольствием передают разведданные, информацию о численности и перемещениях разведчикам Сирийской арабской армии, а также другим враждебным ХТШ бандформированиям, в частности «Джейш Омар» и «Джейш Аль-Бадия», входящими в состав протурецкой «Национальной армии». Отношения между группировками давно омрачены большой кровью, банды много раз устраивали кровопролитные сражения и обычно побеждали радикалы из «Хайят Тахрир аш-Шам».
«Информатор, близкий к одной из группировок, передал информацию, что с 16 ноября удары российской авиации и артобстрелы сирийцев участились и стали попадать точно в места скопления боевиков, которые хорошо замаскированы от посторонних глаз», — сообщил «Русской Весне» военный источник.
«В результате ударов порядка 10 человек погибли и примерно столько же были отправлены в госпиталь «Аль-Ихсан» в населенный пункт Серакаб, а также в другие больницы идлибского региона. Стоит отметить, что потери боевиков не только в живой силе, но и в технике. Порядка 20 автомобилей были уничтожены ударами правительственных сил», — уточнил офицер.
«Постоянная утечка информации негативно влияет на психологическое состояние боевиков «Джебхат ан-Нусры», которые находятся на линии боестолкновения. Боевики боятся попасть под точечные обстрелы Сирийской армии, в связи с чем начинает процветать дезертирство, о чем сообщает наш собеседник. Это и неудивительно, ведь чувство самосохранения у любого человека превыше любых других чувств и даже любви к материальным благам», — добавил военнослужащий.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Русские «Вежливые люди» и арабские красавицы у границы с Иорданией (ФОТО)
Российские военные продолжают выполнять задачи в различных регионах Сирии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
На днях в населенном пункте Эль-Мазраа южной провинции Эс-Сувейда недалеко от границы с Иорданией офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии провели гуманитарную акцию для местных жителей.
Безопасность мероприятия обеспечивали современные бронемашины «Тайфун» и бойцы спецназа.
Нуждающимся жителям было выдано продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем. Параллельно с продовольствием 80 местных жителей смогли получить квалифицированную медицинскую помощь у российских военных врачей.
В том числе пришли и молодые мамы со своими детьми.
По окончании гуманитарного мероприятия жители населенного пункта написали отзывы в книгу благодарности России за оказанную помощь в трудное для них время.
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Кто напал на российскую военную полицию
Сюжет Anna-News (чьи военкоры сейчас в Рожаве) об эпизоде с закидыванием камнями машины российской военной полиции и последующими публичными извинениями "Асайиш" (извинения даны с переводом на русский), обещавших, что подобное более не повторится.
Министерво обороны Турции заявляет, что продолжаются активные консультации по дальнейшему разрешению ситуации вокруг Сочинской сделки. На текущем этапе полностью остановить боевые действия на границах зоны деэскалации не удалось.
РФ за последнюю неделю укрепила контроль над участками границы между Джараблусом и Кобани и в районе Камышли. Также усилен контроль в районе Манбиджа + занята еще одна брошенная американская база на восточном берегу Евфрата.
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«Попытка госпереворота в Израиле»
В четверг, 21 ноября, генпрокурор Израиля издал обвинительный акт, обвиняющий премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
У Нетаньяху теперь есть 30 дней, чтобы убедить парламент предоставить ему иммунитет от уголовного преследования.
Сам Нетаньяху утверждает, что генпрокурор предъявил ему обвинения на основании ложных утверждений и заявил о попытке государственного переворота.
«То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений», — сказал Нетаньяху.
Стоит отметить, что это первый в истории Израиля случай предъявления обвинений действующему премьер-министру.
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Госдеп США угрожает Турции и требует избавиться от российских С-400
Госдепартамент США призвал Турцию избавиться от российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает агентство Reuters.
Во вторник, 19 ноября, президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что во время визита в США 13 ноября сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о неизменности решения Анкары по вопросу С-400.
«Они знают, что у них есть выбор, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от С-400», — цитирует агентство высокопоставленного представителя Госдепа, который напомнил о возможном введении санкций за приобретение российских систем.
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