Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 ноября 2019

Засевшие в Идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования продолжают войны друг с другом и не чураются кровавых выяснений отношений между собой.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Так одна из самых значимых группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», в состав которой входит целое ассорти радикальных бандформирований, в очередной раз начала вносить раздор в свои ряды, что, в принципе, уже становится стабильным.

В отрядах «Джебхат ан-Нусры»* (самой большой группировки, входящей в состав «Хайят Тахрир аш-Шам» — ХТШ) заводится всё больше так называемых «кротов», которые с удовольствием передают разведданные, информацию о численности и перемещениях разведчикам Сирийской арабской армии, а также другим враждебным ХТШ бандформированиям, в частности «Джейш Омар» и «Джейш Аль-Бадия», входящими в состав протурецкой «Национальной армии». Отношения между группировками давно омрачены большой кровью, банды много раз устраивали кровопролитные сражения и обычно побеждали радикалы из «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Информатор, близкий к одной из группировок, передал информацию, что с 16 ноября удары российской авиации и артобстрелы сирийцев участились и стали попадать точно в места скопления боевиков, которые хорошо замаскированы от посторонних глаз», — сообщил «Русской Весне» военный источник.

«В результате ударов порядка 10 человек погибли и примерно столько же были отправлены в госпиталь «Аль-Ихсан» в населенный пункт Серакаб, а также в другие больницы идлибского региона. Стоит отметить, что потери боевиков не только в живой силе, но и в технике. Порядка 20 автомобилей были уничтожены ударами правительственных сил», — уточнил офицер.

«Постоянная утечка информации негативно влияет на психологическое состояние боевиков «Джебхат ан-Нусры», которые находятся на линии боестолкновения. Боевики боятся попасть под точечные обстрелы Сирийской армии, в связи с чем начинает процветать дезертирство, о чем сообщает наш собеседник. Это и неудивительно, ведь чувство самосохранения у любого человека превыше любых других чувств и даже любви к материальным благам», — добавил военнослужащий.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.