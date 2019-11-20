В чей карман уйдет Фонд национального благосостояния?

Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/mission/

Вот-вот размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) достигнет 7% ВВП и средства из него можно будет расходовать на инвестиционные проекты. Как и куда пойдут эти деньги до сих пор непонятно. Минфин, правда, осторожно раскрыл подходы к инвестированию, которые вызывают очень много вопросов.

Главное требование финансового ведомства – эти ликвидность проектов, чтобы из них можно было быстро вытащить деньги в случае очередного кризиса. Так вот, это требование может быть исполнено только на бумаге. Сейчас в России практические невозможно продать какой-то крупный бизнес или отдельный проект по справедливой цене.

А причина проста – иностранный бизнес, который еще лет 10 назад с охотой инвестировал в Россию и платил хорошую цену, из нашей страны почти полностью ушел. Причина даже не столько в санкциях, сколько в падении экономики с одновременным ростом коррупции и увеличении доли контролируемого государством или близкими к Кремлю олигархическими структурами бизнеса.

То есть если наступит момент, когда средства ФНБ понадобятся для затыкания дыр бюджета, то вытащить их из проекта не получится. Единственные покупатели – это те же госкомпании, которые опосредованно прокредитуются либо из бюджета, либо из ЦБ, то есть фактически будет перекладывание денег из одного кармана в другой.

Вторая идея Минфина – финансируемые инвестиционные проекты должны способствовать снижению зависимости страны от нефтяных цен. Опять идея благая! Диверсификация – очень правильный подход. Если вы заметили, то в «Портфеле Колобка» мы этому принципу стараемся следовать, покупая акции различных эмитентов и секторов экономики.

Вот только что мы можем предложить внешнему миру кроме нефти и металлов? Ну если только вооружение. Ни самолеты, ни автомобили (не говоря уж про электронику) российского производства никому не нужны из-за своего низкого качества и технической отсталости.

Нарастить производство зерна? Это, кстати, можно. Вот только эффект для экономики будет отрицательный, потому что без государственных субсидий почти весь АПК убыточен. Получается, что аграрии дотируются за счет всех налогоплательщиков, а всю прибыль складывают в карман только себе.

Давайте посмотрим, кто претендует на эти деньги. Это «Почта России» – 40 млрд руб на развитие инфраструктуры. Структура, мягко говоря, странная и искусственно созданная. Так и непонятно, на чем они хотят зарабатывать деньги. То у них была идея создать некий финансовый супермаркет, в том числе и привлекать среди сельских жителей с из зарплатами в 10-15 тыс рублей инвесторов на рынок ценных бумаг. То они хотели продавать в своих офисах товары массового спроса, создавая конкуренцию местным магазинчикам.

Еще денег хочет РЖД. Это вообще государственная монополия, и что там происходит на самом деле, неизвестно ни Счетной палате, ни даже Навальному.

Более логичным выглядят предложения Минфина профинансировать инвестпроекты «Газпрома» и «Новатэка». Но это тот же нефтегазовый сектор… Однако у этих компаний проекты вполне реальные, должны дать отдачу и меньше вероятность, что большая часть денег просто будет разворована на этапе их освоения.

Если решение о кредитовании этих компаний будет принято, их акции тут же нужно будет покупать.

Есть еще предложение Минэкономразвития за счет ФНБ кредитовать покупателей российской продукции за рубежом. Но тут опять упирается все в вопрос: какой продукции? Будет поставлять в Африку наши мотыги из титановых сплавов и «Жигули»? Так мы уже и так простили черному континенту 20 млрд долларов. Так что теперь, прокредитуем их, подождем, пока они задолжают нам еще 20 млрд и опять простим?

Так если у государства образуются лишние деньги, которые оно не знает куда деть, то может их пустить на благо всего народа? Например, снизив налоги и тем самым простимулировав весь реальный сектор, а не только «Газпром» с «Новатэком». А еще можно направить их на пенсии, отменив решение о повышении пенсионного возраста. Или вылечить больных детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах или операциях за рубежом.

Но при таких вариантах «распилить» средства ФНБ в пользу «нужных» людей будет очень сложно…

А пока мы своим Фондом национального благосостояния поддерживаем зарубежные экономики, из-за санкционных рисков уменьшая долю вложения в растущий к основным валютам доллар и покупая госбумаги Европы и Японии под отрицательные процентные ставки.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c02c976f057fa0448deb4cd/v-chei-karman-uidet-fond-nacionalnogo-blagosostoianiia-5dd2b70f4543b620b5b9c1e3