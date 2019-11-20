В чей карман уйдет Фонд национального благосостояния?
Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/mission/
Вот-вот размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) достигнет 7% ВВП и средства из него можно будет расходовать на инвестиционные проекты. Как и куда пойдут эти деньги до сих пор непонятно. Минфин, правда, осторожно раскрыл подходы к инвестированию, которые вызывают очень много вопросов.
Главное требование финансового ведомства – эти ликвидность проектов, чтобы из них можно было быстро вытащить деньги в случае очередного кризиса. Так вот, это требование может быть исполнено только на бумаге. Сейчас в России практические невозможно продать какой-то крупный бизнес или отдельный проект по справедливой цене.
А причина проста – иностранный бизнес, который еще лет 10 назад с охотой инвестировал в Россию и платил хорошую цену, из нашей страны почти полностью ушел. Причина даже не столько в санкциях, сколько в падении экономики с одновременным ростом коррупции и увеличении доли контролируемого государством или близкими к Кремлю олигархическими структурами бизнеса.
То есть если наступит момент, когда средства ФНБ понадобятся для затыкания дыр бюджета, то вытащить их из проекта не получится. Единственные покупатели – это те же госкомпании, которые опосредованно прокредитуются либо из бюджета, либо из ЦБ, то есть фактически будет перекладывание денег из одного кармана в другой.
Вторая идея Минфина – финансируемые инвестиционные проекты должны способствовать снижению зависимости страны от нефтяных цен. Опять идея благая! Диверсификация – очень правильный подход. Если вы заметили, то в «Портфеле Колобка» мы этому принципу стараемся следовать, покупая акции различных эмитентов и секторов экономики.
Вот только что мы можем предложить внешнему миру кроме нефти и металлов? Ну если только вооружение. Ни самолеты, ни автомобили (не говоря уж про электронику) российского производства никому не нужны из-за своего низкого качества и технической отсталости.
Нарастить производство зерна? Это, кстати, можно. Вот только эффект для экономики будет отрицательный, потому что без государственных субсидий почти весь АПК убыточен. Получается, что аграрии дотируются за счет всех налогоплательщиков, а всю прибыль складывают в карман только себе.
Давайте посмотрим, кто претендует на эти деньги. Это «Почта России» – 40 млрд руб на развитие инфраструктуры. Структура, мягко говоря, странная и искусственно созданная. Так и непонятно, на чем они хотят зарабатывать деньги. То у них была идея создать некий финансовый супермаркет, в том числе и привлекать среди сельских жителей с из зарплатами в 10-15 тыс рублей инвесторов на рынок ценных бумаг. То они хотели продавать в своих офисах товары массового спроса, создавая конкуренцию местным магазинчикам.
Еще денег хочет РЖД. Это вообще государственная монополия, и что там происходит на самом деле, неизвестно ни Счетной палате, ни даже Навальному.
Более логичным выглядят предложения Минфина профинансировать инвестпроекты «Газпрома» и «Новатэка». Но это тот же нефтегазовый сектор… Однако у этих компаний проекты вполне реальные, должны дать отдачу и меньше вероятность, что большая часть денег просто будет разворована на этапе их освоения.
Если решение о кредитовании этих компаний будет принято, их акции тут же нужно будет покупать.
Есть еще предложение Минэкономразвития за счет ФНБ кредитовать покупателей российской продукции за рубежом. Но тут опять упирается все в вопрос: какой продукции? Будет поставлять в Африку наши мотыги из титановых сплавов и «Жигули»? Так мы уже и так простили черному континенту 20 млрд долларов. Так что теперь, прокредитуем их, подождем, пока они задолжают нам еще 20 млрд и опять простим?
Так если у государства образуются лишние деньги, которые оно не знает куда деть, то может их пустить на благо всего народа? Например, снизив налоги и тем самым простимулировав весь реальный сектор, а не только «Газпром» с «Новатэком». А еще можно направить их на пенсии, отменив решение о повышении пенсионного возраста. Или вылечить больных детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах или операциях за рубежом.
Но при таких вариантах «распилить» средства ФНБ в пользу «нужных» людей будет очень сложно…
А пока мы своим Фондом национального благосостояния поддерживаем зарубежные экономики, из-за санкционных рисков уменьшая долю вложения в растущий к основным валютам доллар и покупая госбумаги Европы и Японии под отрицательные процентные ставки.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c02c976f057fa0448deb4cd/v-chei-karman-uidet-fond-nacionalnogo-blagosostoianiia-5dd2b70f4543b620b5b9c1e3
…А причина проста – иностранный бизнес, который еще лет 10 назад с охотой инвестировал в Россию и платил хорошую цену, из нашей страны почти полностью ушел. Причина даже не столько в санкциях, сколько в падении экономики с одновременным ростом коррупции и увеличении доли контролируемого государством или близкими к Кремлю олигархическими структурами бизнеса…
Иностранные инвестиции – это кредит извне, за который платят вдвойне. Только идиот не понимает это.
…То есть если наступит момент, когда средства ФНБ понадобятся для затыкания дыр бюджета, то вытащить их из проекта не получится. Единственные покупатели – это те же госкомпании, которые опосредованно прокредитуются либо из бюджета, либо из ЦБ, то есть фактически будет перекладывание денег из одного кармана в другой…
ФНБ формируется из учета плановых излишков бюджета. Выверт.
…Вот только что мы можем предложить внешнему миру кроме нефти и металлов? Ну если только вооружение. Ни самолеты, ни автомобили (не говоря уж про электронику) российского производства никому не нужны из-за своего низкого качества и технической отсталости…
Мы можем и должны предложить отечественному же потребителю достойную продукцию, снизив долю импорта до минимума, к чему и в СССР стремились.
…Нарастить производство зерна? Это, кстати, можно. Вот только эффект для экономики будет отрицательный, потому что без государственных субсидий почти весь АПК убыточен. Получается, что аграрии дотируются за счет всех налогоплательщиков, а всю прибыль складывают в карман только себе…
И едят они воздух, и запивают воздухом.
…Давайте посмотрим, кто претендует на эти деньги. Это «Почта России» – 40 млрд руб на развитие инфраструктуры. Структура, мягко говоря, странная и искусственно созданная. Так и непонятно, на чем они хотят зарабатывать деньги. То у них была идея создать некий финансовый супермаркет, в том числе и привлекать среди сельских жителей с из зарплатами в 10-15 тыс рублей инвесторов на рынок ценных бумаг. То они хотели продавать в своих офисах товары массового спроса, создавая конкуренцию местным магазинчикам….
А давайте посмотрим на Amazon или Aliexpress и не будем задаваться глупыми вопросами.
…Более логичным выглядят предложения Минфина профинансировать инвестпроекты «Газпрома» и «Новатэка». Но это тот же нефтегазовый сектор… Однако у этих компаний проекты вполне реальные, должны дать отдачу и меньше вероятность, что большая часть денег просто будет разворована на этапе их освоения….
Ну да, а мировые инвестиционные отчеты о прибылях, в том числе иностранным инвесторам – фикция. На самом деле им просто “интересно”.
…Есть еще предложение Минэкономразвития за счет ФНБ кредитовать покупателей российской продукции за рубежом. Но тут опять упирается все в вопрос: какой продукции? Будет поставлять в Африку наши мотыги из титановых сплавов и «Жигули»? Так мы уже и так простили черному континенту 20 млрд долларов. Так что теперь, прокредитуем их, подождем, пока они задолжают нам еще 20 млрд и опять простим?…
Ну да, а Росатом – это так, фикция. И, да, Весты неплохо берут в Германии как автомобиль для молодежи. В то же время Веста вполне сравнима по качеству с одноклассниками (со слов владельцев и тех и тех).
…Так если у государства образуются лишние деньги, которые оно не знает куда деть, то может их пустить на благо всего народа? Например, снизив налоги и тем самым простимулировав весь реальный сектор, а не только «Газпром» с «Новатэком». А еще можно направить их на пенсии, отменив решение о повышении пенсионного возраста. Или вылечить больных детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах или операциях за рубежом….
Беда для автора (недалекого) в том, что и на это ФНБ рассчитан, но в крайнем случае. Пенсии получают, налоги в России даже ниже, чем порой в Европе.
…А пока мы своим Фондом национального благосостояния поддерживаем зарубежные экономики, из-за санкционных рисков уменьшая долю вложения в растущий к основным валютам доллар и покупая госбумаги Европы и Японии под отрицательные процентные ставки…
Ага, это Кудрин предложил, но всего лишь предложил.
Владимир – поздравляю, очередной вброс на уровне Серого. Неужто Вы одно и то же лицо?
“Мы можем и должны предложить отечественному же потребителю достойную продукцию, снизив долю импорта до минимума, к чему и в СССР стремились.”
Кто бы еще вякал,этот шизоидный лозунг еще времен КПСС.
Это логика здорового управления государством – запустить внутренний цикл потребления и производства. А Вы весьма недалеки, если не осознаёте это и не видели в экономике СССР. Изворачивайтесь дальше.
Так Ты с времён СССР по чужим карманам лазишь.
В чьи карманы уйдёт фонд.
Не в твои…..
“К слову. Процитируем либеральное издание The Bell, враждебно (естественно!) относящееся к помощнику по экономическим вопросам: “Белоусов не просто исполнитель, у него в голове есть своя картина, как должна функционировать российская экономика, и он как может воплощает её в жизнь. И Путин прислушивается к нему. Белоусов — жёсткий государственник и верит в «кольцо врагов» вокруг России. В 2014 году только он из экономического окружения Путина поддержал присоединение Крыма”.
По данным Федеральной антимонопольной службы, в 1998 году доля государства в российской экономике составляла 25 %, в 2008 году – 40-45 %, к 2013 году – больше 50 %, к 2017-18 годам – почти 70 %…”
П.С. неожиданно правда и обещанная приватизация Силуановым в США крупняка,как РусГидро ,Транснефть и много др.отменяется ..Думаю к месту и выступление Патрушева о том ,что либеральная экономика угрожает нацбезопасности и очень!!Необходима мобилизационная экономика.Думаю мы накануне шухера…вот кому повезет увидим ,если малый бизнес уже рухнул ,а млрд количество растет ,то это будет похоже на экономику Пиночета ,а народу -патриотизм??
Мари, ну а во времена СССР госудасртву принадлежало еще больше. Где в то время была угроза? Вы поймите – замкнутый цикл – есть замкнутый цикл. Как в песне – “связаны одной цепью”. И при всем желании чем больший ты собственник и производитель для внутреннего потребления – тем меньше тебе захочется “гадить” самому себе в итоге.
Ну ведь спма понимашь ЗВИЗДЁЖЬ.
Все буквы лживые.
Зачем тогда читаешь и сюда тянешщь?
————
В 2014 году только он из экономического окружения Путина поддержал присоединение Крыма
——-
Ну это просто снег чёрный а у зайца копыта.
Я не понима тебя ,я считаю Белоусова и Патрушева людьми Путина и они против либеральной хрени С Силуановым.Это такая команда государственников-силовиков ,которые контролируют стратегические госкомпании и они Ротенберги ,Ковальчуки работаают во благо государства.Голикова тоже из его команды озвучила новый налог на бедность с Н.Г.,т.е. помочь пенсионерам и др.малоимущим,их ведь официально 20 млн.Т.е не прогрессивный налог как во Франции до 70% ,а для всех равный.
П.С. недавно также читала аналитику ,число млрд с фамилиями ,отличными от Фридманов ,увеличилось и теперь 60%.
А ты найди где Патрушев требовал мобилизационной экономики?
Вам кто-то набрасывает сплошные ВРАКИ а Вы верите как Лёне Голубкову.
Не надо ВЕРИТЬ всему подряд.
Почему Вы верите The Bell понимая что ОНО враждебное?
Сразу чушь! Цитата: “иностранный бизнес, который еще лет 10 назад с охотой инвестировал в Россию и платил хорошую цену, из нашей страны почти полностью ушел. ” О каких инвестициях речь?! Вся эта писанина разбивается о классическое “Все уже украдено до нас!” Не нужно изображать бурную деятельность по инвестированию в непонятно что, на непонятный срок и по непонятным правилам. Отберите собственность у “эффективных” собственников и “играйте” по- правилам социалистического государства и все у вас будет получаться!
Хм, а выкуп государством собственности – это что? Почему же в советское время владение государством было нормой, а сейчас нет? Инвестиции в Россию извне – это выкачивание ресурсов и зависимость от инвестирующих. Вы этого не понимаете?
Вот ваш “выкуп государством”:
Приходит русский к еврею просить в долг рубль, еврей ему и говорит:
- Хорошо, я дам тебе рубль, но ты должен что-то под залог оставить.
- Да нет у меня ничего, что оставить-то?
- Да хотя бы топор!..
- Ладно, бери…
- Слушай-говорит еврей-мне ведь невыгодно тебе просто так рубль давать,
давай, ты мне через год два рубля отдашь?’
‘Хорошо’-отвечает русский. Взял он рубль, собирается уходить.
Еврей его останавливает:
- Да, но ведь тебе сложно будет через год мне
два рубля отдавать, ты мне сейчас рубль сразу отдай, тогда через год
тебе будет легче.
И правда, подумал русский и отдал обратно рубль еврею.
Выходит он от еврея и думает:’Интересно, топора нет, рубля нет и еще
рубль остался должен, и вроде все правильно!!!
Евреи тут пр чем? Их не было в СССР и до СССР в царской России? Или Вы просто придумали их виноватыми?
Я же в предыдущем комментарии написал “допустим”. Хорошо, не нравится Еврей и Русский, пусть будет бедняк и кулак, суть анекдота от этого не меняется, ВСЕ микрофинансовые российские, прости господи, организации используют его в качестве своего Устава.
И при чем тут микрофинансы?
Чем ближе к декабрю – тем веселее мне будет разбирать эти опусы на ЯП.
Бедняга,срочно обратитесь к врачу пусть увеличит дозу,шиза явно прогрессирует.
Все что ли? Логика снова закончилась?
Замените ему наполнитель в кошачьем туалете, ну невозможно же!..
PS: черт, черному + поставил! Простите меня, адекватные комментаторы!!!
Простят. Вернул.
“Фонд национального благосостояния…” Мы все прекрасно знаем эту национальность… И её благосостояние, в отличие от славянской, регулярно повышается…
Вы свои слова вспомните, когда воспользуетесь продукцией, произведенной на предприятии, построенном на деньги ФНБ.
Такого предприятия ни когда помтроенно не будет.
Время покажет.