«Осталось совсем чуть-чуть…»: власти обещали, что к 2020 году россияне в среднем будут получать $2700 в месяц
В 2008 году была утверждена и принята (подписана тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным) «Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года».
Среди целей, которых должна была достигнуть страна, были такие:
— К 2020 году россияне будут в среднем получать $2700 в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс должен составить более половины населения.
«Эксперты уже называют концепцию «прорывным сценарием», по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы», — писала в 2008 году правительственная «Российская газета». Предполагалось, что преобразования пройдут в три этапа: «2008—2012 годы - подготовка к прорыву, 2013—2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого».
Показатель ВВП на душу населения должен увеличиться с $13,9 тысячи (2007 год) до более чем $30 тысяч к 2020 году.
Намечалось, что «траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня развитых стран. Поликлиники и больницы начнут конкурировать за пациентов, приоритетом медицины станет профилактика. Смертность сократится в 1,5-2 раза, а доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10-20% до 70-80%.
Намечалось, что «к 2015 году в стране «будет решена в основном проблема беспризорности»: упростятся усыновление и прием детей в семьи. А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций».
Главная цель была заявлена такая: «к 2020 году Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему ВВП, а уровень дохода и качество жизни россиян к этому времени должны приблизиться к тем, которые мы наблюдаем сегодня в развитых странах». Достичь такой цели предполагалось «переходом российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному, социально ориентированному типу развития».
Чтобы понять, на каком расстоянии от реальности оказались планы властей к концу 2019 года, достаточно одного факта. Обещанная средняя зарплата в $2700 - это примерно 177 тысяч рублей по нынешнему курсу. Сейчас, по официальным данным Росстата, средняя зарплата россиян - примерно 44 тысячи рублей. И то, особенно в регионах, в эти цифры многие не верят.
Отрывок из Концепции про зарплату в $2700, 100 кв. м. жилья на семью из трех человек и средний класс в половину населения был опубликован на сайте Яплакал. Приводим некоторые комментарии его пользователей (орфография авторов).
«Ну так чего переживать? На дворе 2019-й, говорили про 2020-й… Время есть!».
«Россияне… имеющие за собой должность чиновников , метров , губернаторов , давно дошли до этого уровня.»
«В принципе, если измором взять 90% населения, то цели вполне достижимые».
«Спасибо Владимир за наше счастливое детство. В 2008 году я мог купить 1500 баксов, а сейчас 500. Спасибо!!!».
«Самое смешное не это, а то что есть люди и даже много, которые в этот (враньёж) верят!»
«Может можно за это как за мошенничество подтянуть?»
«И в эти бредни все так же верит более половины страны и продолжают выбирать говно… Вот в этом самый смак и вот кого нужно бояться. Выходишь на улицу и понимаешь, что каждый второй клинический дебил»,
«…напрягает то, что впереди нас ждёт ещё десять лет прорывов».
Источник: http://krasvremya.ru/obeshhaniya-putina-2008-goda-sejchas-zvuchat-kak-bred-on-vral-ili-zabluzhdalsya/
И что не так?
Всё сбылось….
А кто бухает с утра боярышник про тех в секретном приложении.
))
Утилизировали больше миллиона.
Уже таких почти нет.
И тебе не долго осталось надеюсь.
О как обизян перевозбудился то,прекрати уже брызгать слюной даже для учителя школы хохляцких прапоров это не прилично,на крайняк попроси кошака драного пусть поколдует чего нить.Должны же животные помогать друг другу.
Очередная глупость. Ничего, что мир меняется, и в 2014 году была попытка столкнуть Россию и Украину друг с другом в войне, а после неудачи обложили санкциями?
Кот, ответь-те на один вопрос, писал-и ли вы заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РФ?
Да, своими действиями Вы притягиваете к себе жуткие темные силы. Где то “недавно” я общался с поклонниками Исаева, а недавно узнал, что он умер в поезде. Причем в весьма молодом возрасте. Был удивлен (земля ему пухом и царствие небесное). Но в то же время все весьма показательно.
“Жуткие темные силы” – это коты помоечные?
Не знаю. Не дай Бог Вам лично у Исаева спросить. А вообще – пишут стало плохо с сердцем.
Намекаешь это вы с сэнсэем ему устроили?
Нет, намеков тут нет. Сам был удивлен. А вот его сторонники в общении со мной опустились до матов и ругани. Впрочем, все вполне привычно. Я о том, что все всегда воздается. Добро за добро, зло за зло. Не стоит будить Лихо, пока оно тихо.
Все хотел спросить – почем Ваши посты? Может и я парочку прикуплю у Вас.
Нет на тебя степаныча… Он серчает, когда власть ругают…
Много чего великий обещал. Что общал сделать не сделал, а что обещал не делать сделал.
Вы бы на его месте сделали?
ВСЁ решаемо на раз-два… Была бы на то политическая воля…
Дед Мороз оказался не волщебником а пьяным соседом.
Какое горое у слабомыслящих.
!Пока я президент России повышения пенсионного возраста не будет!…В.В.Путин.Таких сказок очень много…И главное,они как-то становятся реальным настоящим.Правда в голове у сказочников…но это хоть как-то объяснимо,но парадокс в том что в эти сказки верят те,которые получают 110 евро пенсии,и 200-300 евро зп.Это какая-то разновидность сказочного долб..ма.
те,которые получают 110 евро пенсии,и 200-300 евро зп это КРЕТИНЫ.
Могли-бы получать в СТО раз больше но кретины и согласны работать кретинами.
Таксистами и сторожами.
Не всем же прапоров обучать где и что спи***ть.Че обизян много наворовал с дядей из Арбатского округа, теперь как то тревожно вдруг отнимут?
У тебя нет заработка…Назови чем ты зарабытываешь(не зарабатываешь) на свою достойную жизнь,при переезде на Юга,и я докажу что ты унылое г..но-пенсионер,которое развлекается здесь,вызывая крайние чувства у пользователей ЯП.В последний раз ты был таксистом…Ни мозгов,ни денег…Это-ты.Может я вру…Опровергни.Ты не сможешь.Ты-унылое г..но.Это не оскорбление…Это-констатация.Ну..такой ты работник.Такси…вот твое(хотя как выживание пойдет даже нормальным людям,но это не про тебя)…Ты такой,тебя видно насквозь…
Это борькины олигархи обещали. Чубайс это обещал, в надежде что 2/3 сдохнет.
Раз выжили, то Кудрин увеличил пенсионный возраст.
Это народ виноват. То сдохнуть не хочет, то е-тся не по плану.
Ну нет ребята, все, что он обещал сделать для граждан РФ, он выполнил и перевыполнил! Только вот граждан РФ среди нас мене 10%, все остальные, как были гражданами СССР, так и остались! И это записано у вас в паспортах. https://www.youtube.com/watch?v=xPoriaGxxfA. Я была в шоке, когда это увидела и самолично не проштудировала закон о гражданстве. Все мои знакомые до сих пор не верят в этот чудовищную аферу, говорят, что это какая-то ошибка! Только вот есть одно Но. Недавно, именно по этому закону лишили гражданства и отобрали паспорт у папаши Мары Багдасарян! Послушайте, что говорит его адвокат. https://www.youtube.com/watch?v=r5jL-1oNYFM .Вопрос второстепенный, кто такой Багдасарян и почему начали с него. Главное – ЗАКОН РАБОТАЕТ !!! И каждый из нас может быть депортирован со своей территории вместе с семьей после апреля 2020 г. Так что у нас выбора нет, либо восстанавливаем СССР, либо с вещами на выход! Будем сопротивляться, наше новейшее оружие НАТОвскими войсками нам на головы.
Читал об этом ранее, но не слышал , что кто-то из зоопарка завыл по этому поводу в адрес персонала.)
Елене. Читал лет 5 назад.
Скоро завоют, времени осталось совсем чуть чуть.