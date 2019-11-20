«Осталось совсем чуть-чуть…»: власти обещали, что к 2020 году россияне в среднем будут получать $2700 в месяц

В 2008 году была утверждена и принята (подписана тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным) «Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года».

Среди целей, которых должна была достигнуть страна, были такие:

— К 2020 году россияне будут в среднем получать $2700 в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс должен составить более половины населения.

«Эксперты уже называют концепцию «прорывным сценарием», по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы», — писала в 2008 году правительственная «Российская газета». Предполагалось, что преобразования пройдут в три этапа: «2008—2012 годы - подготовка к прорыву, 2013—2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого».

Показатель ВВП на душу населения должен увеличиться с $13,9 тысячи (2007 год) до более чем $30 тысяч к 2020 году.

Намечалось, что «траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня развитых стран. Поликлиники и больницы начнут конкурировать за пациентов, приоритетом медицины станет профилактика. Смертность сократится в 1,5-2 раза, а доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10-20% до 70-80%.

Намечалось, что «к 2015 году в стране «будет решена в основном проблема беспризорности»: упростятся усыновление и прием детей в семьи. А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций».

Главная цель была заявлена такая: «к 2020 году Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему ВВП, а уровень дохода и качество жизни россиян к этому времени должны приблизиться к тем, которые мы наблюдаем сегодня в развитых странах». Достичь такой цели предполагалось «переходом российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному, социально ориентированному типу развития».

Чтобы понять, на каком расстоянии от реальности оказались планы властей к концу 2019 года, достаточно одного факта. Обещанная средняя зарплата в $2700 - это примерно 177 тысяч рублей по нынешнему курсу. Сейчас, по официальным данным Росстата, средняя зарплата россиян - примерно 44 тысячи рублей. И то, особенно в регионах, в эти цифры многие не верят.

Отрывок из Концепции про зарплату в $2700, 100 кв. м. жилья на семью из трех человек и средний класс в половину населения был опубликован на сайте Яплакал. Приводим некоторые комментарии его пользователей (орфография авторов).

«Ну так чего переживать? На дворе 2019-й, говорили про 2020-й… Время есть!».

«Россияне… имеющие за собой должность чиновников , метров , губернаторов , давно дошли до этого уровня.»

«В принципе, если измором взять 90% населения, то цели вполне достижимые».

«Спасибо Владимир за наше счастливое детство. В 2008 году я мог купить 1500 баксов, а сейчас 500. Спасибо!!!».

«Самое смешное не это, а то что есть люди и даже много, которые в этот (враньёж) верят!»

«Может можно за это как за мошенничество подтянуть?»

«И в эти бредни все так же верит более половины страны и продолжают выбирать говно… Вот в этом самый смак и вот кого нужно бояться. Выходишь на улицу и понимаешь, что каждый второй клинический дебил»,

«…напрягает то, что впереди нас ждёт ещё десять лет прорывов».

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р

1. Утвердить прилагаемую Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

2. Минэкономразвития России разработать с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и до 30 октября 2010 г. внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Источник: http://krasvremya.ru/obeshhaniya-putina-2008-goda-sejchas-zvuchat-kak-bred-on-vral-ili-zabluzhdalsya/